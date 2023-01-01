Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года

Источник материала: ProBusiness



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Бизнес на здоровом питании, рост курса доллара и советы по поиску продавцов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В кризис трудно найти и финансирование для развития бизнеса, и надежные инструменты для инвестиций. Хорошо в таких ситуациях работает фондовый рынок. Жаль только, что в Беларуси он еще почти не развит. Соучредитель и директор компании «Финап24» Александр Маковецкий рассказал , что происходит на рынке корпоративных облигаций и как возможности этого инструмента могу использовать эмитенты и инвесторы в 2023 году.

2022 год был для бизнеса очень стрессовым. Но несмотря на все трудности, предприниматели не сдаются. Правда, приходится перестраиваться и менять стратегии — это болезненный, но необходимый процесс. Своим мнением о том, что происходило в этом году с белорусским бизнесом и экономикой поделился управляющий партнер консалтинговой компании ASER и директор рейтингового агентства BIK Ratings Олег Ильин.

Экономика для бизнеса

24 ноября 2022 года курс доллара к белорусскому рублю опустился до 2,4151 рубля за доллар, а евро — до 2,4919. После этого курсы этих валют то поднимались, то опускались без каких-либо резких колебаний. А в последние две недели наблюдается рост курса доллара и евро. Прошло чуть больше месяца, и после сегодняшних торгов доллар стоит на 13% больше, чем в конце ноября, — 2,7364 рубля, а евро поднялся за это же время на 17% — до 2,9156 рубля. Узнали причину.

Полезное для бизнеса

Лайфхаки, как найти хороших сотрудников в отдел продаж, тут , а для проведения маркетингового исследования — здесь .

В «Рабочей группе» разобрали несколько новых кейсов: компании «Парк Высокой Бухгалтерии» , которая оказывает бухгалтерские услуги для бизнеса на аутсорсе; студии «Легкое волнение» со специализацией на укладках и макияже; nail-студии «Кузница мастеров» Светлане Капустиной.

Еще одним интересным кейсом поделилась компания «Хьюмен систем» — о том, как она отреагировала на Постановление № 713.

Истории бизнеса

Юрий Велько почти всю жизнь занимается спортом, а немалую ее часть — еще и бизнесом. Сначала торговал на рынке кожгалантереей, потом открыл магазин орехов и сухофруктов. В 2020 году предпринимателю пришла идея производить арахисовую пасту для любителей ЗОЖ. Он изучил рынок, закупил оборудование и открыл в деревне Леонтьевичи под Минском небольшой цех. Уже через год, в марте 2021-го, первые баночки с продукцией Brazil & Brazil появились на полках магазинов. Первый год продажи динамично росли, цены не менялись. Но с марта 2022-го арахис подорожал почти вдвое, потребительский спрос снизился, а регулирование цен и вовсе остановило отгрузки на полтора месяца. Читайте , как развивается бизнес и какие решения предприниматель находит в непростой ситуации.

«Про бизнес» уже писал о Екатерине Семеновой, которая в 2015 году одна из первых запустила в Минске сервис приготовления и доставки здоровой еды Healthy Plan. После этого Екатерина открыла кафе здорового питания, но этот бизнес пришлось приостановить. Сейчас в фокусе внимания — фудбоксы и кейтеринг. Читайте историю предпринимательницы , которая не опускает руки и ищет новые пути, несмотря на сложности.

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