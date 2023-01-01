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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года
01.01.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес на здоровом питании, рост курса доллара и советы по поиску продавцов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В кризис трудно найти и финансирование для развития бизнеса, и надежные инструменты для инвестиций. Хорошо в таких ситуациях работает фондовый рынок. Жаль только, что в Беларуси он еще почти не развит. Соучредитель и директор компании «Финап24» Александр Маковецкий
2022 год был для бизнеса очень стрессовым. Но несмотря на все трудности, предприниматели не сдаются. Правда, приходится перестраиваться и менять стратегии — это болезненный, но необходимый процесс. Своим мнением о том, что происходило в этом году с белорусским бизнесом и экономикой
Экономика для бизнеса
24 ноября 2022 года курс доллара к белорусскому рублю опустился до 2,4151 рубля за доллар, а евро — до 2,4919. После этого курсы этих валют то поднимались, то опускались без каких-либо резких колебаний. А в последние две недели наблюдается рост курса доллара и евро. Прошло чуть больше месяца, и после сегодняшних торгов доллар стоит на 13% больше, чем в конце ноября, — 2,7364 рубля, а евро поднялся за это же время на 17% — до 2,9156 рубля.
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Истории бизнеса
Юрий Велько почти всю жизнь занимается спортом, а немалую ее часть — еще и бизнесом. Сначала торговал на рынке кожгалантереей, потом открыл магазин орехов и сухофруктов. В 2020 году предпринимателю пришла идея производить арахисовую пасту для любителей ЗОЖ. Он изучил рынок, закупил оборудование и открыл в деревне Леонтьевичи под Минском небольшой цех. Уже через год, в марте 2021-го, первые баночки с продукцией Brazil & Brazil появились на полках магазинов. Первый год продажи динамично росли, цены не менялись. Но с марта 2022-го арахис подорожал почти вдвое, потребительский спрос снизился, а регулирование цен и вовсе остановило отгрузки на полтора месяца.
«Про бизнес» уже писал о Екатерине Семеновой, которая в 2015 году одна из первых запустила в Минске сервис приготовления и доставки здоровой еды Healthy Plan. После этого Екатерина открыла кафе здорового питания, но этот бизнес пришлось приостановить. Сейчас в фокусе внимания — фудбоксы и кейтеринг.
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Бизнес на здоровом питании, рост курса доллара и советы по поиску продавцов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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