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Белорусы «перезагружаются» после праздничных застолий народными методами
01.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы «перезагружаются» после обильных застолий народными методами, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Как снять организм с паузы и поставить на перезагрузку, знает шеф-повар Антон Каленик. В утреннем меню вместо салатов с майонезом должен быть
Следующий шаг – восстановить водный баланс. С этой задачей справится ягодный морс. Его шеф рекомендует готовить из замороженной или консервированной клюквы. Осенью эти ягоды как раз созревают на белорусских болотах.
Врачи тоже советуют пить больше воды. Ее недостаток ощущается в организме после крепких напитков. По этой причине зачастую болит голова. А вот увлекаться аптечными средствами не стоит.
Дозу витаминов белорусы подготовили еще летом – закатали овощи в банки. Кто не успел – купил их заранее на рынке. В предпраздничном топе – соленья и рассолы.
«Квасится капуста в собственном соку с морковочкой. Какой рассольчик! Очень помогает! Это вместо лекарства», – рассказала продавец Галина.
Самый простой способ – выйти на свежий воздух. Кислород запустит все обменные процессы в организме.
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Самое главное на утро после празднования – восстановить водный баланс. С этой задачей справится ягодный морс.
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