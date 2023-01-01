Белорусы «перезагружаются» после праздничных застолий народными методами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы «перезагружаются» после обильных застолий народными методами, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Как снять организм с паузы и поставить на перезагрузку, знает шеф-повар Антон Каленик. В утреннем меню вместо салатов с майонезом должен быть наваристый суп .

Следующий шаг – восстановить водный баланс. С этой задачей справится ягодный морс. Его шеф рекомендует готовить из замороженной или консервированной клюквы. Осенью эти ягоды как раз созревают на белорусских болотах.

«Вода должна быть не выше 70 градусов. То есть она у нас закипела и остывает. Потом мы ее солодим, если вам нужно. На литр воды я рекомендую три столовых ложки с горкой. Клюквы у нас здесь 300 грамм, мы насыпаем на пять литров воды. Накрываем крышкой и оставляем на ночь», – рассказал шеф-повар Антон Каленик.

Врачи тоже советуют пить больше воды. Ее недостаток ощущается в организме после крепких напитков. По этой причине зачастую болит голова. А вот увлекаться аптечными средствами не стоит.

«Эта головная боль будет плохо сниматься лекарствами. Но если восстанавливать водно-солевой баланс, и хотя бы объем воды, головная боль будет уходить практически с каждым выпитым стаканом. Можно пить минералку негазированную, можно пить соки, содержащие витамин С», – рассказала врач-психиатр-нарколог Татьяна Будницкая.

Дозу витаминов белорусы подготовили еще летом – закатали овощи в банки. Кто не успел – купил их заранее на рынке. В предпраздничном топе – соленья и рассолы.

«Квасится капуста в собственном соку с морковочкой. Какой рассольчик! Очень помогает! Это вместо лекарства», – рассказала продавец Галина.

Самый простой способ – выйти на свежий воздух. Кислород запустит все обменные процессы в организме.