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Белорусы начали 2023 год с «пробега трезвости» по центру Минска

02.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минчане начали новый год активно. В центре столицы Беларуси прошел «пробег трезвости». Компания из трехсот человек поздравила друг друга с праздником в движении. К акции присоединилась и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Как Новый год встретишь, так его и проведешь, решили минчане. И с легкостью променяли вчерашние салаты на бодрящую пробежку. Многие пришли семьями. Первое января – отличный день для начала новых традиций.

«Мы здесь впервые. Давно хотели попробовать, но получилось только в этом году. Надеемся, что это будет нашей семейной традицией», – говорят участники пробега Руслан и Ирина.

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«После встречи Нового года – сразу на пробег! У нас и маленькие чемпионы собрались, им тоже уже не в новинку, даже три километра уже не раз бегут, так что все справятся!» – уверены участницы пробега Вера и Татьяна.

Дистанция небольшая и несложная. О пробеге будто узнала и погода – на улице тепло и солнечно. А новогодний шарм добавили костюмы. Деды Морозы, Снегурочки, медведи, феи, и даже клоун – настоящий праздник на бегу!

«Я бегаю уже четыре года. Всегда бегаю только в маскарадных костюмах. Сегодняшний день – не исключение. Где же еще можно покрасоваться в красивых костюмах?» – признается участница пробега Ольга.

А для кого-то пробег стал шансом испытать свою силу воли.

«Я чувствую гордость, потому что я сегодня вышел пробежаться, когда большинство людей спит дома в полубессознательном состоянии, и я чувствую над ними свою силу и превосходство», – заявляет участник пробега Александр.

В центр столицы вышли около трехсот человек. «Пробеги трезвости» проходят и в других городах Беларуси. Организаторы стремятся охватить акцией всю страну.

«Это, во-первых, и закалка организма, и поддержание здорового образа жизни. Бегут все, от мала до велика, и мужчины, и женщины. Самому молодому участнику будет 10 лет, самый старший – 73 года», – подчеркивает начальник отдела физической культуры Министерства спорта Беларуси Петр Ворон.

Здесь нет жюри и соперничества. Победители – все. А главный приз – активный старт Нового года!

Пробег трезвости 1 января проводится в Минске уже четвертый год.

Ранее крестный ход за трезвость прошел в Петербурге. По окончании участников пригласили выпить горячего чая.



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Теги: Минск
 
 
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Организаторы стремятся охватить акцией всю страну.
 
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