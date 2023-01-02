|
Белорусы начали 2023 год с «пробега трезвости» по центру Минска
02.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минчане начали новый год активно. В центре столицы Беларуси прошел «пробег трезвости». Компания из трехсот человек поздравила друг друга с праздником в движении. К акции присоединилась и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Как Новый год встретишь, так его и проведешь, решили минчане. И с легкостью променяли вчерашние салаты на бодрящую пробежку. Многие пришли семьями. Первое января – отличный день для начала новых традиций.
«После встречи Нового года – сразу на пробег! У нас и маленькие чемпионы собрались, им тоже уже не в новинку, даже три километра уже не раз бегут, так что все справятся!» – уверены участницы пробега Вера и Татьяна.
Дистанция небольшая и несложная. О пробеге будто узнала и погода – на улице тепло и солнечно. А новогодний шарм добавили костюмы. Деды Морозы, Снегурочки, медведи, феи, и даже клоун – настоящий праздник на бегу!
«Я бегаю уже четыре года. Всегда бегаю только в маскарадных костюмах. Сегодняшний день – не исключение. Где же еще можно покрасоваться в красивых костюмах?» – признается участница пробега Ольга.
А для кого-то пробег стал шансом испытать свою силу воли.
В центр столицы вышли около трехсот человек. «Пробеги трезвости» проходят и в других городах Беларуси. Организаторы стремятся охватить акцией всю страну.
Здесь нет жюри и соперничества. Победители – все. А главный приз – активный старт Нового года!
Пробег трезвости 1 января проводится в Минске уже четвертый год.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы стремятся охватить акцией всю страну.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)