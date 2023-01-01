Новый год отмечают в странах СНГ и Грузии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во всех странах СНГ и Грузии встретили Новый год. Как там гуляли на праздник, рассказывают корреспонденты телеканала «МИР 24».

МОЛДОВА

В центре Кишинева открыты несколько ярмарок, где можно отведать молдавский извар – горячее красное вино со специями. Хорошо согревает и бодрит. Ароматы витают неимоверные: к вину продавцы подготовили традиционную выпечку – плацынды с брынзой, мясом и картофелем. А для туристов – традиционные поделки и тематические сувениры. Для самых маленьких в новогоднем городке установили карусели. Традиционный салют не запускали: вся пиротехника в Молдове запрещена.

Что приготовить на Новый год 2023?

Рецепты

АРМЕНИЯ

Ереван встретил новый год без снега – в городе он так и не выпал. Но атмосфера все равно новогодняя. В каждом из многочисленных зимних парков – детские шоу-программы, работают катки. Сюда обычно приходят целыми компаниями и семьями. Правда, все это будет более активно происходить уже днем 1 января, потому что в стране принято отмечать Новый год дома, в семье. Поэтому и транспорт в новогоднюю ночь не работает – за полчаса до полуночи все водители отправились по домам. Таксисты тоже работали неохотно. Сразу после наступления Нового года к близким за праздничный стол отправилась и наша съемочная группа.

ГРУЗИЯ

Грузия встретила Новый 2023- год яркими огнями фейерверков. Тбилиси, Батуми, Телави, Кутаиси – во всех крупных городах проходят праздничные концерты и народные гуляния. Многие встретили Новый год дома, а уже после полуночи вышли в город, чтобы окунуться в атмосферу праздника.

«Я вышел гулять вместе с друзьями. И елка прекрасная, и концерт отличный. Всем спасибо и с праздником». «Здесь очень весело и радостно. Встретили праздник дома и сразу вышли на площадь. Всех с Новым годом! Счастья и радости!» – говорят тбилисцы.

Впереди длинные каникулы. Выходные в Грузии продлятся до 9 января. Многие проведут их за городом. В Тбилиси стоит легкий мороз – минус 2 градуса, хотя без снега.

КЫРГЫЗСТАН

Даже те, кто живет далеко от центра Бишкека, могли слышать выступления звезд эстрады. Праздничный концерт организовали на центральной площади. С зажженными бенгальскими огнями горожане и гости столицы пели любимые песни вместе с артистами.

Больше всего людей собралось возле новогодней елки. В этом году на ее ветвях – 7,5 тысяч игрушек из светоотражающего пластика, что создает особый эффект. Отсутствие снега не испортило настроения. Все поздравляют друг друга и желают больше ярких моментов в наступившем году.

БЕЛАРУСЬ

Беларусь встретила 2023-й как всегда ярко и масштабно. Новогодняя ночь, несмотря на дождь, получила звание самой бессонной. Праздник отметили во всех городах страны. Но громче всех шумела столица.

Эпицентр уличных гуляний – в самом сердце Минска на площадке у Дворца спорта. Для тех, кто не успел поужинать оливье дома, организовали огромный фуд-корт. Блюда разных народов мира, более ста видов шашлыка и, конечно, теплые зимние напитки. И пусть погода не порадовала снегом, в город вышли сотни людей. От каждого невероятный заряд энергии.

«Это первый раз, когда мы встречаем Новый год в Минске. Здесь мы увидели столько нового – сувениры, еда, люди! Здесь есть даже игры!», – рассказала туристка Адитья.

«Мне захотелось из далекой Удмуртии, из России, приехать сюда на Новый год. Я сегодня ходила и целый день фотографировала именно новогодние елки, украшения. Такое ощущение, что попала опять в детство, в сказку, в чудо», – поделилась туристка Марина.

Площадь зажгли в танце белорусские исполнители, диджеи и кавер-бэнды. Дискотека продолжалась до самого утра. И даже в спальных районах уснуть не удалось. В каждом работала площадка с развлекательной программой.

КАЗАХСТАН

Столица Казахстана встретила 2023 год. В Астане основные гуляния прошли на площади у ЭКСПО-городка. Туда пришли сотни горожан и гостей столицы. Традиционно больше всего людей собралось у главной елки. Ее высота – 25 метров, и она вошла в топ-10 самых высоких новогодних деревьев СНГ. В Астане любят и умеют отдыхать. Жители с удовольствием участвовали в новогодних конкурсах, катались на коньках и с горки.

ТАДЖИКИСТАН

Как безопасно запускать фейерверки?



Новый 2023 год столица Таджикистана встретила торжественно и ярко. Сотни людей собрались на новой площади Независимости. Там прошла яркая шоу-программа с участием любимых эстрадных артистов и мастеров искусств. В завершении праздничного концерта в небо запустили красочные фейерверки. Символ Нового года установили тут впервые. Высота елки – 30 метров, и она в топе самых высоких в СНГ. Праздничные гуляния проходят и в других районах Душанбе. Отдыхать таджикистанцы будут до 3 января.

АЗЕРБАЙДЖАН

«Видели ночь, гуляли всю ночь». Этими словами из популярной песни можно описать то, как жители Баку встретили Новый 2023 год. Многолюдно было на Площади фонтанов, куда горожане стекались на ярмарку «Холодные руки, горячее сердце». Гуляния продолжились на Приморском бульваре. Там многие фотографировались на фоне различных световых инсталляций и просто любовался видами набережной. Все это время не смолкала музыка. Звучали различные хиты, которые давно стали традиционными для Нового года. Праздник для жителей столицы не окончен. Горожане продолжают отмечать Новый год дома, в кругу семьи.