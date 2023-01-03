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Погода в СНГ: в Казахстане помогают застрявшим в снегу путникам, в Беларусь пришла оттепель
03.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первое января 2023 года принесло Санкт-Петербургу самую теплую погоду за всю историю метеонаблюдений. Уже к семи утра температура на городской метеостанции достигала почти пяти градусов тепла. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Казахстане – снежное царство. Заметно подросли сугробы. Но зимнюю идиллию испортят туман, гололед и метели. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях – сильный ветер до 30 метров в секунду.
Беларусь
В Беларуси столбики термометров уверенно держатся выше нуля. Сегодня днем от плюс одного до плюс 10, облачно с кратковременными осадками. Погода отлично подходит для прогулок в лесу. Так, в Березинском заповеднике – туристический бум. В начале января здесь ждут две тысячи человек. Для детей подготовили развлекательную программу, а для взрослых – экскурсии по экотропам в местах с нетронутой природой.
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О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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