Погода в СНГ: в Казахстане помогают застрявшим в снегу путникам, в Беларусь пришла оттепель

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первое января 2023 года принесло Санкт-Петербургу самую теплую погоду за всю историю метеонаблюдений. Уже к семи утра температура на городской метеостанции достигала почти пяти градусов тепла. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – снежное царство. Заметно подросли сугробы. Но зимнюю идиллию испортят туман, гололед и метели. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях – сильный ветер до 30 метров в секунду.

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега?

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