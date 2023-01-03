«Загружайте подчиненных: чем больше — тем лучше». Как бороться с сотрудниками-прокрастинаторами в компании

Источник материала: ProBusiness

На удаленке руководители не могут напрямую контролировать деятельность своих подчиненных, а потому боятся, что те прокрастинируют в рабочее время. Хотя, конечно, вопрос о низкой производительности сотрудников может появиться и при оффлайн-работе. Как бороться с прокрастинацией? Консультант по управлению Александр Высоцкий рассказал «Про бизнес» о том, как этот вопрос был решен в его компании. Эксперт поделился эффективным методом повышения производительности сотрудников — вне зависимости от того, где они работают: в офисе или на дому.

Александр Высоцкий

Основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting, консультант по управлению

Индикатор в Skype или результаты?

— За последние годы многие компании перешли на удаленку. Однако не всех руководителей устраивает то, как организована работа сотрудников. Один из моих подписчиков пожаловался на бухгалтера, который работает удаленно: сетовал, что сотрудник отсутствует на рабочем месте 50% времени, так как большую часть дня у него горит желтый индикатор в Skype.

Казалось бы — сотрудник прокрастинирует, его нужно уволить. Однако мой подписчик признался, что результат работы бухгалтера его в целом устраивает, смущает лишь несоблюдение традиционного восьмичасового рабочего дня для линейных сотрудников.

Мое мнение следующее: если сотрудник дает хороший результат за такое короткое время — нет причин быть недовольным. А вот если вам кажется, что он прокрастинирует, выход простой — загрузите его работой еще больше.

Как построена работа у нас

Больше 90% сотрудников моей компании работают удаленно, на дому или в коворкингах, по всему миру. На самом деле, мне все равно, какого цвета у них индикатор в Skype, надета ли на них пижама или с какой скоростью они жмут на кнопки клавиатуры.



Фото: apico-tour.ru

Есть конкретный объем работы и обязанности, которые они выполняют. У нас есть встречи, координации и совещания — они на них не опаздывают. Есть система отчетности и статистики, которые они вовремя предоставляют непосредственным руководителям. При этом, мы используем тайминг (с помощью программы Time Doctor).

Плюсы программ для тайминга

Программы для тайминга хорошо дисциплинируют. Кроме того, Time Doctor делает скриншоты экрана, которые просматривает служба персонала и проверяет, действительно ли они работали над поставленной задачей или занимались какой-то ерундой. Но скажу сразу, что такое бывает крайне редко. С помощью тайминга человек понимает, сколько часов ему потребовалось на ту или иную задачу, он может фиксировать, что он выполнил. А для руководителей, которым кажется, что сотрудники прокрастинируют, подобные программы станут отличным элементом контроля.

Так что я не стал бы концентрироваться на том, какой индикатор горит у сотрудника в Skype. Я бы смотрел только на результаты работы. Если вам кажется, что сотрудник прокрастинирует или недостаточно загружен, то это проверяется очень легко.

Вовлеченность персонала

Я уверен: чтобы сотрудник не прокрастинировал и был максимально увлечен, необходимо внедрить инструменты управления, прежде всего — организующую схему. Вы должны разработать цели и замыслы, правильно донести их до сотрудников, чтобы они работали с полной отдачей. Если они не знают и не разделяют ваши цели, то работа по определению не может быть эффективной.



Фото: medium.com

Поймите, то, что сотрудники уходят — это нормально. Люди никогда не будут уходить от вас, если вы не заставляете их работать. Но если вы как следует грузите своих сотрудников, часть из них будет «отваливаться». Особенно если у вас компания с хорошим имиджем, которую особо ленивые воспринимают как место под солнцем, где они могут погреться.

Как бороться с прокрастинацией

Обязанность руководителя — «грузить» своих подчиненных: причем чем больше, тем лучше. А значит выход из прокрастинации такой — загрузить сотрудника задачами настолько, чтобы ему было тяжело справляться. В этот момент, когда вы достигнете максимального уровня его загрузки, вы поймете, на что он действительно способен.

Почему именно так? Люди часто прокрастинируют и работают с разной производительностью — в некоторых профессиях она может отличаться в разы. Если у вас есть сотрудник, который может работать на 100 единиц, а вы загрузили его на 10, то он в скором времени может покинуть вашу команду. Загрузите его на 95 — тогда он будет чувствовать себя нужным, востребованным, у него будут гореть глаза. Стоит вам недогрузить его — последуют бесцельно проведенные часы в соцсетях, а может, и поиск другой работы.

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