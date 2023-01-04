Новогодние первенцы: в Беларуси поздравили рожденных 1 января

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси поздравляют мам и их малышей, которые появились на свет 1 января. Для них подарки и самые теплые пожелания. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко присоединилась.

«Попросила анестезиолога, чтобы она мне включила прямую трансляцию выступления нашего президента. Я слушала выступление. Когда начался бой курантов, гимн, первая секунда и крик ребенка», – вспоминает молодая мама Юлия Матюшевская.

Новогодний розыгрыш, подумали родственники Юлии, когда она позвонила. Оказалось, новогодний сюрприз. Валерию ждали 4 января. Но малышка решила первой поздравить маму с праздником. И появилась на свет в 00 часов 01 минуту.

«31 вечером я съела оливье и мандаринку. И доченька решила, что пора. Это то время теперь, когда каждый бой курантов мне будет напоминать о маленьком чуде и о моем счастье», – делится Юлия Матюшевская.

Маме цветы и подарки. Девочке – море внимания. Медики шутят: теперь эта палата за Юлией зарезервирована на каждое 1 января. Поздравления и пожелания и от самого президента страны.

«Чтобы в течение этого года и всех последующих только о хорошем сне вашей малышки вы и беспокоились. Это значит, что все остальное у нас хорошо. А президент и мы все сделаем для того, чтобы вашей малышке было спокойно в этом году», – сказала пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.

Не дождался положенного срока и Семен. Медики уверяли: день рождения будет в канун Рождества Христова. Но мальчик выбрал Новый год. И подарил маме незабываемые эмоции.

«Первое – это слезы. Слезы радости. Сердце колотится, дышать тяжело. Слышишь крик. И этот крик не о том, что плохо. Счастье. Вот он, ребенок, появился. Что он уже не в тебе. Что уже отдельный, самостоятельный человек», – рассказывает молодая мама Татьяна Чигрин.