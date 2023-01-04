ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новогодние первенцы: в Беларуси поздравили рожденных 1 января

04.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси поздравляют мам и их малышей, которые появились на свет 1 января. Для них подарки и самые теплые пожелания. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко присоединилась.

«Попросила анестезиолога, чтобы она мне включила прямую трансляцию выступления нашего президента. Я слушала выступление. Когда начался бой курантов, гимн, первая секунда и крик ребенка», – вспоминает молодая мама Юлия Матюшевская.

Новогодний розыгрыш, подумали родственники Юлии, когда она позвонила. Оказалось, новогодний сюрприз. Валерию ждали 4 января. Но малышка решила первой поздравить маму с праздником. И появилась на свет в 00 часов 01 минуту.

«31 вечером я съела оливье и мандаринку. И доченька решила, что пора. Это то время теперь, когда каждый бой курантов мне будет напоминать о маленьком чуде и о моем счастье», – делится Юлия Матюшевская.

Маме цветы и подарки. Девочке – море внимания. Медики шутят: теперь эта палата за Юлией зарезервирована на каждое 1 января. Поздравления и пожелания и от самого президента страны.

«Чтобы в течение этого года и всех последующих только о хорошем сне вашей малышки вы и беспокоились. Это значит, что все остальное у нас хорошо. А президент и мы все сделаем для того, чтобы вашей малышке было спокойно в этом году», – сказала пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.

Не дождался положенного срока и Семен. Медики уверяли: день рождения будет в канун Рождества Христова. Но мальчик выбрал Новый год. И подарил маме незабываемые эмоции.

«Первое – это слезы. Слезы радости. Сердце колотится, дышать тяжело. Слышишь крик. И этот крик не о том, что плохо. Счастье. Вот он, ребенок, появился. Что он уже не в тебе. Что уже отдельный, самостоятельный человек», – рассказывает молодая мама Татьяна Чигрин.

Меньше трансжиров, больше фруктов

Как выбрать полезный сладкий подарок для ребенка?
В первую минуту 2023-го в стране появились на свет четыре малыша. Такое впервые, говорят в Минздраве. И верят: это хороший знак.

«В наступление Года мира и созидания. Наверное, это очень важно. Можно по-разному считать. Три девочки, один мальчик. Говорится о том, что больше девочек – к миру. Но мы все делаем своими руками. Желаем и Семену всего самого наилучшего. Пожелаем всем нам», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Новогодних первенцев поздравили и чиновники, и общественные организации. И дали обещание заботиться о малышах и впредь. Всего в стране в первый день года родились 110 малышей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Усилен контроль за личными доходами, а также деятельностью ИП и юрлиц. Опубликованы изменения в Налоговый кодекс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2023
Mir24.TV Belarus
04.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика