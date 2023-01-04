|
Новогодние первенцы: в Беларуси поздравили рожденных 1 января
04.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси поздравляют мам и их малышей, которые появились на свет 1 января. Для них подарки и самые теплые пожелания. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко присоединилась.
«Попросила анестезиолога, чтобы она мне включила прямую трансляцию выступления нашего президента. Я слушала выступление. Когда начался бой курантов, гимн, первая секунда и крик ребенка», – вспоминает молодая мама Юлия Матюшевская.
Новогодний розыгрыш, подумали родственники Юлии, когда она позвонила. Оказалось, новогодний сюрприз. Валерию ждали 4 января. Но малышка решила первой поздравить маму с праздником. И появилась на свет в 00 часов 01 минуту.
Маме цветы и подарки. Девочке – море внимания. Медики шутят: теперь эта палата за Юлией зарезервирована на каждое 1 января. Поздравления и пожелания и от самого президента страны.
Не дождался положенного срока и Семен. Медики уверяли: день рождения будет в канун Рождества Христова. Но мальчик выбрал Новый год. И подарил маме незабываемые эмоции.
«Первое – это слезы. Слезы радости. Сердце колотится, дышать тяжело. Слышишь крик. И этот крик не о том, что плохо. Счастье. Вот он, ребенок, появился. Что он уже не в тебе. Что уже отдельный, самостоятельный человек», – рассказывает молодая мама Татьяна Чигрин.
«В наступление Года мира и созидания. Наверное, это очень важно. Можно по-разному считать. Три девочки, один мальчик. Говорится о том, что больше девочек – к миру. Но мы все делаем своими руками. Желаем и Семену всего самого наилучшего. Пожелаем всем нам», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.
Новогодних первенцев поздравили и чиновники, и общественные организации. И дали обещание заботиться о малышах и впредь. Всего в стране в первый день года родились 110 малышей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для них подарки и самые теплые пожелания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)