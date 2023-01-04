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Усилен контроль за личными доходами, а также деятельностью ИП и юрлиц. Опубликованы изменения в Налоговый кодекс
04.01.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня
— Я бы советовала обратить внимание на следующие нормы закона:
1. Вводится понятие «неактивные плательщики» — юрлица и ИП, которые предоставляют нулевые декларации или не предоставляют их, а значит деятельность не ведут.
Порядок отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к неактивным плательщикам устанавливается Министерством по налогам и сборам.
2. Определено, что такое электронная продажа товаров — реализация товаров покупателю при наступлении совокупности следующих условий:
3. Вновь созданная в текущем году организация представляет в налоговый орган положение об учетной политике на текущий налоговый период не позднее двадцати рабочих дней со дня ее создания.
4. Деятельность по налоговому консультированию осуществляется в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь. Возможно, здесь необходимо ждать еще каких-то изменений.
5. Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основании изучения налоговых деклараций (расчетов), иных документов и (или) информации о плательщике, имеющихся в налоговом органе.
Камеральная проверка проводится без выдачи предписания на ее проведение. Камеральная проверка в отношении организации или индивидуального предпринимателя проводится за период, не превышающий пяти календарных лет, предшествующих году, в котором плательщику направлено уведомление и истекший период текущего календарного года.
В случае представления налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль с изменениями и (или) дополнениями, согласно которой увеличивается (возникает) сумма полученного убытка по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом) по налогу на прибыль, или налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость с изменениями и (или) дополнениями, согласно которой увеличиваются налоговые вычеты по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость, за период, превышающий указанный пятилетний период, камеральная проверка проводится за период, за который представлена налоговая декларация (расчет) с изменениями и (или) дополнениями.
6. У иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя, осуществляющих электронную дистанционную продажу товаров, налоговый орган вправе запросить информацию, подтверждающую, что местом реализации товаров при электронной дистанционной продаже товаров признается территория Республики Беларусь, сумму выручки, полученной от электронной дистанционной продажи товаров, а также иную информацию, относящуюся к продаже таких товаров.
7. При проведении проверки в отношении физического лица, которое на дату начала проверки непрерывно в течение не менее пяти лет в соответствии с законодательством относилось к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, и включено в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, денежные средства, переданные ему на хранение, полученные им в результате дарения, в виде займов, в качестве дохода налоговым органом не учитываются, за исключением таких денежных средств, полученных от лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 195 Налогового кодекса, опекуна, попечителя и подопечного.
8. Длинный пункт, но очень важный. Если кратко: о выплачиваемых доходах физическим лицам будет знать налоговая. Надо жить по средствам.
Какие данные будут предоставлены налоговыми агентами по подоходному налогу физических лиц:
9. Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» обязано представлять ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, на безвозмездной основе в Министерство по налогам и сборам информацию о сделках с ценными бумагами, совершенных с участием физических лиц за истекший квартал, на основании заключенного с Министерством по налогам и сборам соглашения.
10. Банки, Национальный банк обязаны сообщать сведения, входящие в состав кредитной истории физического лица, а также составляющие банковскую тайну организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц:
11. Банк обязан сообщать сведения о наличии и реквизитах счета физического лица (за исключением счетов по учету вкладов (депозитов)), если сумма приходных операций по нему превысила 150 000 белорусских рублей за истекший календарный год.
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Усилен контроль за личными доходами, а также деятельностью ИП и юрлиц. Опубликованы изменения в Налоговый кодекс
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