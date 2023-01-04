Усилен контроль за личными доходами, а также деятельностью ИП и юрлиц. Опубликованы изменения в Налоговый кодекс

Источник материала: ProBusiness





Сегодня официально опубликован закон от 30 декабря 2022 года № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Вместе с экспертами «Про бизнес» анализировал возможные изменения, которые были прописаны в проекте закона. Мы уже объясняли, кто предположительно будет платить налог на профессиональный доход и что будет с другими налогами для бизнеса . Сейчас обратим внимание еще на несколько интересных нововведений. Практикующий налоговый консультант Елена Игнатович поделилась важными, на ее взгляд, нормами НК-2023.

Более подробный обзор изменений в НК-2023 для бизнеса будет опубликован позже.



Елена Игнатович

Практикующий налоговый консультант, член дисциплинарной комиссии Палаты налоговых консультантов Беларуси

— Я бы советовала обратить внимание на следующие нормы закона:

1. Вводится понятие «неактивные плательщики» — юрлица и ИП, которые предоставляют нулевые декларации или не предоставляют их, а значит деятельность не ведут.

Порядок отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к неактивным плательщикам устанавливается Министерством по налогам и сборам.

2. Определено, что такое электронная продажа товаров — реализация товаров покупателю при наступлении совокупности следующих условий:

заказ товаров производится покупателем посредством сервисов, доступных на электронной торговой площадке;

условия оплаты товаров и их доставки размещаются (предлагаются) на электронной торговой площадке.

3. Вновь созданная в текущем году организация представляет в налоговый орган положение об учетной политике на текущий налоговый период не позднее двадцати рабочих дней со дня ее создания.

4. Деятельность по налоговому консультированию осуществляется в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь. Возможно, здесь необходимо ждать еще каких-то изменений.

5. Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основании изучения налоговых деклараций (расчетов), иных документов и (или) информации о плательщике, имеющихся в налоговом органе.

Камеральная проверка проводится без выдачи предписания на ее проведение. Камеральная проверка в отношении организации или индивидуального предпринимателя проводится за период, не превышающий пяти календарных лет, предшествующих году, в котором плательщику направлено уведомление и истекший период текущего календарного года.

В случае представления налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль с изменениями и (или) дополнениями, согласно которой увеличивается (возникает) сумма полученного убытка по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом) по налогу на прибыль, или налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость с изменениями и (или) дополнениями, согласно которой увеличиваются налоговые вычеты по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость, за период, превышающий указанный пятилетний период, камеральная проверка проводится за период, за который представлена налоговая декларация (расчет) с изменениями и (или) дополнениями.

6. У иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя, осуществляющих электронную дистанционную продажу товаров, налоговый орган вправе запросить информацию, подтверждающую, что местом реализации товаров при электронной дистанционной продаже товаров признается территория Республики Беларусь, сумму выручки, полученной от электронной дистанционной продажи товаров, а также иную информацию, относящуюся к продаже таких товаров.

7. При проведении проверки в отношении физического лица, которое на дату начала проверки непрерывно в течение не менее пяти лет в соответствии с законодательством относилось к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, и включено в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, денежные средства, переданные ему на хранение, полученные им в результате дарения, в виде займов, в качестве дохода налоговым органом не учитываются, за исключением таких денежных средств, полученных от лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 195 Налогового кодекса, опекуна, попечителя и подопечного.





8. Длинный пункт, но очень важный. Если кратко: о выплачиваемых доходах физическим лицам будет знать налоговая. Надо жить по средствам.

Какие данные будут предоставлены налоговыми агентами по подоходному налогу физических лиц:

о доходах в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок);

о доходах, относящихся к государственным секретам, банковской тайне;

о доходах индивидуальных предпринимателей, нотариусов от осуществления предпринимательской, нотариальной деятельности;

о доходах от реализации продукции растениеводства, выращенной физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь, выплачиваемых заготовительными организациями потребительской кооперации или другими организациями, индивидуальными предпринимателями;

о доходах от сбора и сдачи лекарственного растительного сырья, дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим в порядке, установленном законодательством, деятельность по промысловой заготовке (закупке) указанной продукции;

о доходах от сдачи организациям или индивидуальным предпринимателям вторичного сырья по перечню, установленному Советом Министров Республики Беларусь;

о займах и кредитах, выданных физическим лицам, выступающим при заключении договоров займа или кредитных договоров в качестве белорусских индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро;

о микрозаймах, предоставляемых микрофинансовыми организациями и организациями, которые не являются микрофинансовыми организациями и которым предоставлено право осуществлять микрофинансовую деятельность, физическим лицам в порядке, установленном законодательством;

о коммерческих займах;

о займах, предоставляемых физическим лицам по договорам займа денежных средств, заключенным посредством сервиса онлайн-заимствования в порядке, установленном законодательством;

о выдаваемых банками кредитах;

обо всех видах предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь компенсаций, за исключением денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, выходного пособия в связи с прекращением трудового договора, а также подлежащих налогообложению подоходным налогом с физических лиц компенсаций, выплачиваемых в размерах, превышающих предельные размеры или нормы выплаты таких компенсаций, установленные законодательством;

о доходах, выплачиваемых (выдаваемых в натуральной форме) профсоюзными организациями, объединениями профсоюзов членам таких организаций, лицам, состоящим с этими членами в отношениях близкого родства, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц в соответствии с пунктами 111 и 38 статьи 208 Налогового кодекса;

о доходах, выплачиваемых (выдаваемых в натуральной форме) военнослужащим общественными объединениями, членами которых они являются, лицам, состоящим с этими военнослужащими в отношениях близкого родства, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц в соответствии с пунктами 111 и 381 статьи 208 Налогового кодекса.

9. Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» обязано представлять ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, на безвозмездной основе в Министерство по налогам и сборам информацию о сделках с ценными бумагами, совершенных с участием физических лиц за истекший квартал, на основании заключенного с Министерством по налогам и сборам соглашения.





10. Банки, Национальный банк обязаны сообщать сведения, входящие в состав кредитной истории физического лица, а также составляющие банковскую тайну организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц:

об открытии, закрытии счета, электронного кошелька организации, индивидуального предпринимателя, физического лица в течение одного рабочего дня соответственно после открытия, закрытия счета, электронного кошелька;

об открытии, закрытии счетов по учету вкладов (депозитов) и (или) корреспондентского счета иностранного банка, открытии, закрытии счета, электронного кошелька иной иностранной организации в течение одного рабочего дня соответственно после открытия, закрытия счета, электронного кошелька.

11. Банк обязан сообщать сведения о наличии и реквизитах счета физического лица (за исключением счетов по учету вкладов (депозитов)), если сумма приходных операций по нему превысила 150 000 белорусских рублей за истекший календарный год.

Более подробный обзор изменений в НК-2023 для бизнеса будет опубликован позже.

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