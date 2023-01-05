Торги полимерной продукцией впервые прошли на товарной бирже в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусской товарной бирже впервые прошли торги полимерными материалами и изделиями. Провели их по принципу обратного аукциона на понижение цены. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева наблюдала.

Сегодня на белорусской бирже можно купить как отечественные, так и зарубежные товары из полимеров. Самые ходовые позиции: лотки, мешки, пакеты, контейнеры – очень востребованы среди предприятий. На аукционе около 15-ти участников.

Электронные торги прошли по принципу обратного аукциона – на понижение цены. К тому же, предприятия смогли закупить сразу несколько групп нужных им товаров. Это и дешевле, и удобнее.

«На электронных торгах нет необходимости тем же покупателям формировать какие-то пакеты документов для организации конкурсных процедур, тендеров и так далее. Простота для поставщиков. Они, приходя в одно место, готовы предложить широкому спектру потребителей свою продукцию», – рассказал заместитель начальника управления торгов перспективными товарами Белорусской универсальной товарной биржи Дмитрий Романовский.

Среди основных покупателей – заводы из Минска, Бреста и Гродно. В будущем присоединятся и компании из России и Казахстана. Сегодня с молотка ушло 10 тысяч полиэтиленовых пакетов и шесть тысяч квадратных метров пленки.

Такие торги – эксперимент. Оценивают интерес продавцов и покупателей. В будущем аукционы планируют проводить дважды в неделю.