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Торги полимерной продукцией впервые прошли на товарной бирже в Беларуси
05.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На белорусской товарной бирже впервые прошли торги полимерными материалами и изделиями. Провели их по принципу обратного аукциона на понижение цены. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева наблюдала.
Сегодня на белорусской бирже можно купить как отечественные, так и зарубежные товары из полимеров. Самые ходовые позиции: лотки, мешки, пакеты, контейнеры – очень востребованы среди предприятий. На аукционе около 15-ти участников.
Электронные торги прошли по принципу обратного аукциона – на понижение цены. К тому же, предприятия смогли закупить сразу несколько групп нужных им товаров. Это и дешевле, и удобнее.
Среди основных покупателей – заводы из Минска, Бреста и Гродно. В будущем присоединятся и компании из России и Казахстана. Сегодня с молотка ушло 10 тысяч полиэтиленовых пакетов и шесть тысяч квадратных метров пленки.
Такие торги – эксперимент. Оценивают интерес продавцов и покупателей. В будущем аукционы планируют проводить дважды в неделю.
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С молотка ушло 10 тысяч полиэтиленовых пакетов и шесть тысяч квадратных метров пленки.
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