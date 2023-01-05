Погода в СНГ: в Кыргызстане борются со снегом, а в Беларуси – с гололедом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов. Уже сегодня к вечеру в мегаполисе похолодает до минус 15. В пятницу днем будет 20 градусов мороза. А в Рождественскую ночь температура в столичном регионе рухнет до 30 градусов. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

У погоды сложный период. По всей территории страны – дождь и мокрый снег, на дорогах – гололедица. Порывы ветра – до 18 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от плюс трех градусов днем до минус восьми вечером.

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?

Рекомендации врача