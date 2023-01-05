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Погода в СНГ: в Кыргызстане борются со снегом, а в Беларуси – с гололедом
05.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов. Уже сегодня к вечеру в мегаполисе похолодает до минус 15. В пятницу днем будет 20 градусов мороза. А в Рождественскую ночь температура в столичном регионе рухнет до 30 градусов. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
У погоды сложный период. По всей территории страны – дождь и мокрый снег, на дорогах – гололедица. Порывы ветра – до 18 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от плюс трех градусов днем до минус восьми вечером.
Пока одни обитатели Беловежской пущи отдыхают в Греции, другие заняли их место. В гнезда больших подорликов, которые зимуют в теплых краях, «заселились» вороны и ястребы. Сезонных пернатых квартирантов зафиксировали фотоловушки. Их установили орнитологи Национального парка. Теперь они знают, кто из аборигенных видов птиц самый хитрый.
Кыргызстан
Много солнца и снега сегодня в Бишкеке. Даже весенние плюс семь не могут растопить сугробы, которые выросли накануне. На борьбу со снегом брошены все силы коммунальных служб. А на востоке страны, в Караколе, снежинкам рады. Там находится один из лучших горнолыжных курортов Содружества. В этом году небывалый наплыв туристов. Добраться до заснеженных склонов стало проще. Из Бишкека до места отдыха теперь ходит специальный автобус.
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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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