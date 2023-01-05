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Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России

05.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России. Новые направления поставок товаров и объемы экспорта обсудили на совещании во Дворце Независимости, сообщает «МИР 24».

Такие позиции, как калийные удобрения и нефтепродукты, Беларусь поставляла в основном через порты Прибалтийских государств. Но их для страны закрыли. Логистические цепочки нарушились. Тогда Минск и Москва договорились о перевалке белорусских грузов через Россию. Задействованы 19 портов в разных направлениях. Более того, Беларусь создает собственную инфраструктуру на Балтике.

«То, что вы просили меня решить на уровне президента Российской Федерации – для того, чтобы были открыты для нас порты. Я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым: начинать грузить в этих портах, хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты, а не чужую собственность», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В этом году Беларусь планирует нарастить объемы экспорта: например, калийные удобрения страна будет продавать в Африку и Латинскую Америку напрямую, минуя посредников из Европы и США. Увеличатся поставки и на традиционные рынки засчет снижения стоимости на полезные ископаемые.

«В связи с высоким ростом цены, естественно, уменьшились объемы потребления, в том числе калия. Фермеры не могли платить столько. Мы видим снижение цены. В следующем году цена будет более-менее справедливая на калийном рынке – это 420-450 долларов за тонну. Соответственно, мы ожидаем рост объемов», – сказал первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков.

Несмотря на санкции, Беларусь вышла на положительные показатели по экспорту, отметил Александр Лукашенко. В этом году президент поручил продать минимум половину произведенного в стране товара.



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Теги: Минск
 
 
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Новые направления поставок товаров и объемы экспорта обсудили на совещании во Дворце Независимости.
 
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