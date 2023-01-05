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Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России
05.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России. Новые направления поставок товаров и объемы экспорта обсудили на совещании во Дворце Независимости, сообщает «МИР 24».
Такие позиции, как калийные удобрения и нефтепродукты, Беларусь поставляла в основном через порты Прибалтийских государств. Но их для страны закрыли. Логистические цепочки нарушились. Тогда Минск и Москва договорились о перевалке белорусских грузов через Россию. Задействованы 19 портов в разных направлениях. Более того, Беларусь создает собственную инфраструктуру на Балтике.
В этом году Беларусь планирует нарастить объемы экспорта: например, калийные удобрения страна будет продавать в Африку и Латинскую Америку напрямую, минуя посредников из Европы и США. Увеличатся поставки и на традиционные рынки засчет снижения стоимости на полезные ископаемые.
Несмотря на санкции, Беларусь вышла на положительные показатели по экспорту, отметил Александр Лукашенко. В этом году президент поручил продать минимум половину произведенного в стране товара.
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Новые направления поставок товаров и объемы экспорта обсудили на совещании во Дворце Независимости.
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