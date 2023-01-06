ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Елка желаний» в Беларуси: Глава ЦИК исполнил мечту девочки из детского дома

06.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пора сюрпризов продолжается: свой рождественский подарок – смарт-часы получила 14-летняя Вика Петрова. Мечту девочки в рамках акции «Елка желаний» исполнил глава Белорусской избирательной комиссии Игорь Карпенко, передает «МИР 24».

В декабре воспитанница Вилейского детского дома семейного типа повесила на елку письмо со своим новогодним желанием. Вытянул его глава Центризбиркома. Сегодня Вика приехала за подарком. Игорь Карпенко преподнес девочке смарт-часы и провел для нее экскурсию по дому правительства.

«Если каждый хоть чуть-чуть будет делать что-то конкретно для конкретного ребенка, для конкретной семьи, поддерживать их, создавать для них условия развития, наверное, мы ощутим важность этой заботы детской. Потому что они в будущем будут принимать бразды правления страной. Они в будущем будут создавать экономические блага, духовные блага», – сказал Карпенко.

К республиканской акции «Елка желаний» присоединяются политики, спортсмены и артисты. Она продлится до 14 января.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К республиканской акции «Елка желаний» присоединяются политики, спортсмены и артисты. Она продлится до 14 января.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2023
Mir24.TV Belarus
06.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика