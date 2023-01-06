«Елка желаний» в Беларуси: Глава ЦИК исполнил мечту девочки из детского дома

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пора сюрпризов продолжается: свой рождественский подарок – смарт-часы получила 14-летняя Вика Петрова. Мечту девочки в рамках акции «Елка желаний» исполнил глава Белорусской избирательной комиссии Игорь Карпенко, передает «МИР 24».

В декабре воспитанница Вилейского детского дома семейного типа повесила на елку письмо со своим новогодним желанием. Вытянул его глава Центризбиркома. Сегодня Вика приехала за подарком. Игорь Карпенко преподнес девочке смарт-часы и провел для нее экскурсию по дому правительства.

«Если каждый хоть чуть-чуть будет делать что-то конкретно для конкретного ребенка, для конкретной семьи, поддерживать их, создавать для них условия развития, наверное, мы ощутим важность этой заботы детской. Потому что они в будущем будут принимать бразды правления страной. Они в будущем будут создавать экономические блага, духовные блага», – сказал Карпенко.

К республиканской акции «Елка желаний» присоединяются политики, спортсмены и артисты. Она продлится до 14 января.