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«Елка желаний» в Беларуси: Глава ЦИК исполнил мечту девочки из детского дома
06.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пора сюрпризов продолжается: свой рождественский подарок – смарт-часы получила 14-летняя Вика Петрова. Мечту девочки в рамках акции «Елка желаний» исполнил глава Белорусской избирательной комиссии Игорь Карпенко, передает «МИР 24».
В декабре воспитанница Вилейского детского дома семейного типа повесила на елку письмо со своим новогодним желанием. Вытянул его глава Центризбиркома. Сегодня Вика приехала за подарком. Игорь Карпенко преподнес девочке смарт-часы и провел для нее экскурсию по дому правительства.
К республиканской акции «Елка желаний» присоединяются политики, спортсмены и артисты. Она продлится до 14 января.
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К республиканской акции «Елка желаний» присоединяются политики, спортсмены и артисты. Она продлится до 14 января.
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