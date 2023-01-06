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Во Дворце Независимости в Минске прошел детский праздник

06.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Елка во Дворце Независимости. Такой новогодний подарок от Александра Лукашенко получили маленькие белорусы, передает телеканал «МИР 24».

В зале торжественных церемоний гостей встречали персонажи из мультфильмов. Опытные ремесленники провели мастер-классы по изготовлению открыток, свечей и елочных игрушек. А кульминацией программы стало красочное шоу. На праздник пригласили тех, кто добился успехов в учебе и творчестве. А также ребят из многодетных и неполных семей. Приехали и юные гости из России и Латвии.

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«Очень классно, очень весело. Крутая программа, крутые конкурсы. Мастер-классы хорошие. Не ожидали на самом деле. Мы ехали в первый раз, и не знали, куда едем. Предвкушали, что будет очень круто и не разочаровались», – признались гости из Смоленской области София Федотова и Арина Касьянова.

«Мы рады попасть сюда и побывать тут. Невероятные эмоции. Все очень красиво! Все очень круто», – поделились гости из Латвии Арина Ростовская и София Блезнакова.

Гости получили в подарок сладости и рюкзаки. Также Александр Лукашенко передал всем сок и мед со своего подворья.

Праздник для детей во Дворце Независимости пройдет и завтра.



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Александр Лукашенко подарил гостям сок и мед со своего подворья.
 
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