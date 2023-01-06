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Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Беларуси

06.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче. Встреча прошла на арене «Динамо» в Москве, передает «МИР 24».

Матч завершился со счетом 28:25. А первая встреча прошла 5 января, тогда счет был 28:23 в пользу российской команды.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС хочет организовать матч на орбите. На такой матч билетов не купить, а точнее, заплатить за них придется десятки миллионов долларов. Это будет международная встреча. Российским космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину составит компанию астронавт NASA Франциско Рубио. Все трое обожают футбол. Эта игра уже стала привычным делом на орбите. На станции есть даже дежурный мячик.



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Товарищеский матч прошел на арене «Динамо» в Москве.
 
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