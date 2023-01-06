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Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Беларуси
06.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче. Встреча прошла на арене «Динамо» в Москве, передает «МИР 24».
Матч завершился со счетом 28:25. А первая встреча прошла 5 января, тогда счет был 28:23 в пользу российской команды.
Ранее сообщалось, что экипаж МКС хочет организовать
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Товарищеский матч прошел на арене «Динамо» в Москве.
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