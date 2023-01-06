Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче. Встреча прошла на арене «Динамо» в Москве, передает «МИР 24».

Матч завершился со счетом 28:25. А первая встреча прошла 5 января, тогда счет был 28:23 в пользу российской команды.