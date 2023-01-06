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В Беларуси узаконили параллельный импорт
06.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси узаконили параллельный импорт – ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» от 3 января 2023 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале. В силу он вступит через 10 дней с момента размещения, сообщает
Согласно документу, разрешенную для параллельного импорта продукцию внесут в особые перечни товаров, существенно важных для внутреннего рынка страны. При этом действие закона не будет распрострянятся на те товары, правообладатели которых сотрудничают с резидентами Беларуси и на внутреннем рынке не наблюдается их дефицита. Товары, которые попадут в список, будут исключены Государственным таможенным комитетом из национального таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.
Под действие закона о параллельном импорте попадает также программное обеспечение, аудиовизуальные произведения и музыкальные композиции. Правила будут действовать до 31 декабря 2024 года.
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Соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
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