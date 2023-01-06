В Беларуси узаконили параллельный импорт

Согласно документу, разрешенную для параллельного импорта продукцию внесут в особые перечни товаров, существенно важных для внутреннего рынка страны. При этом действие закона не будет распрострянятся на те товары, правообладатели которых сотрудничают с резидентами Беларуси и на внутреннем рынке не наблюдается их дефицита. Товары, которые попадут в список, будут исключены Государственным таможенным комитетом из национального таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.

Под действие закона о параллельном импорте попадает также программное обеспечение, аудиовизуальные произведения и музыкальные композиции. Правила будут действовать до 31 декабря 2024 года.