Лукашенко: Этот год будет лучше предыдущего

Самые теплые слова в светлый праздник. Сегодня их говорят друг другу все православные. С искренними пожеланиями пришел в храм и президент.

Белорусский лидер поздравил не только православных, а всех, кто верит в добро. Пожелал здоровья и пообещал: этот год будет лучше предыдущего. Но процветание страны зависит от каждого.

«Будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе. Надо делать шаги для того, чтобы разрушать точки противостояния в нашем обществе. Желаю добра, мира. Я лично буду делать все для того, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому – мир», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Рождество – это время, когда нужно совершать добрые поступки, прощать обиды. В этом уверен и президент. Лукашенко вспомнил события после выборов 2020-го года. Многие участники попытки госпереворота сбежали за границу.

«Сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни. Настало время, когда мы, представители власти, я, как глава государства, и вы, священнослужители, должны сделать шаг на встречу этим людям, которые в свое время не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись», – сказал Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко похвалил Свято-Елисаветинскую обитель за то, что здесь помогают обездоленным, обучают и воспитывают детей. На исповедь, на службы, за духовным советом и утешением сюда приезжают со всей страны. И в Рождество здесь сотни прихожан.



«Это домашний храм для нас. И быть здесь – это особое чувство, особая теплота. В этот светлый праздник мы хотим всем пожелать счастья, любви, добра, терпения, милосердия. Стать чуть-чуть лучше. Хоть чуточку. Каждому», – пожелали прихожане Юрий и Наталья Варвашеня.

«Всем хотелось бы пожелать добра и сил. Мира, здоровья для всех. Спокойствия. Чтобы наши дети росли в мирной стране», – сказали прихожане Руслан и Марина Шамсутдиновы.

После рождественской литургии прихожане спешат домой, чтобы за праздничным столом сказать теплые слова родным и близким.

