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Лукашенко: Этот год будет лучше предыдущего
08.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси на Рождество приехал в Свято-Елисаветинский монастырь в Минске. Александр Лукашенко поздравил верующих, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Самые теплые слова в светлый праздник. Сегодня их говорят друг другу все православные. С искренними пожеланиями пришел в храм и президент.
Белорусский лидер поздравил не только православных, а всех, кто верит в добро. Пожелал здоровья и пообещал: этот год будет лучше предыдущего. Но процветание страны зависит от каждого.
Рождество – это время, когда нужно совершать добрые поступки, прощать обиды. В этом уверен и президент. Лукашенко вспомнил события после выборов 2020-го года. Многие участники попытки госпереворота сбежали за границу.
«Всем хотелось бы пожелать добра и сил. Мира, здоровья для всех. Спокойствия. Чтобы наши дети росли в мирной стране», – сказали прихожане Руслан и Марина Шамсутдиновы.
После рождественской литургии прихожане спешат домой, чтобы за праздничным столом сказать теплые слова родным и близким.
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Глава государства посетил праздничное богослужение в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске
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