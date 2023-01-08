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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло со 2 по 8 января 2023 года
08.01.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Изменения в налогах, параллельный импорт и навыки эффективных коммуникаций. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Официально опубликован закон от 30 декабря 2022 года № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Эксперт
В Беларуси
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Эксперт по трансформации систем управления и улучшению результатов команд, тренер бизнес-школы LEAD IT Ирина Мазикова
Заместитель председателя правления МТБанка Ольга Цуран рассказала,
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Изменения в налогах, параллельный импорт и навыки эффективных коммуникаций. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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