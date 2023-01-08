Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло со 2 по 8 января 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Изменения в налогах, параллельный импорт и навыки эффективных коммуникаций. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Официально опубликован закон от 30 декабря 2022 года № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Эксперт обратил внимание на несколько интересных нововведений.

В Беларуси приняты сразу три закона , которые влияют на иностранных лиц, их имущество и бизнес, а также интеллекутальную собственность.

Полезное для бизнеса

Эксперт по трансформации систем управления и улучшению результатов команд, тренер бизнес-школы LEAD IT Ирина Мазикова объяснила , как руководителю или собственнику бизнеса общаться с командой, чтобы любая задача была выполнена. А консультант по управлению Александр Высоцкий открыл секрет , как бороться с сотрудниками-прокрастинаторами в компании.

Заместитель председателя правления МТБанка Ольга Цуран рассказала, какие ошибки бизнес совершает при кредитовании.

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