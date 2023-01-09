Источник материала: ProBusiness



Ольга Зингер. Фото из Instagram героини

От идеи производства пасты-суперфуда до ее реализации у россиянки Ольги Зингер прошло около 3 лет. После 7 месяцев работы пасту Olga Zinger покупают, по словам предпринимательницы, более чем в 10 странах мира, хоть и стоит она недешево. Откуда взялась идея такого продукта и какие сложности возникают на пути его производства, читайте в материале «Про бизнес».

— Я достаточно давно работаю со здоровым питанием, — рассказывает Ольга Зингер. — На протяжении 7 лет на производстве под Москвой, в Чехове, мы сушили ягоды с соком, и на выходе получали концентрированный натуральный порошок. В теме я разбиралась глубоко — по образованию технолог. У нас были оптовые партнеры, мы продавали порошок по всему миру. Но после февраля 2022 года все очень усложнилось, производство стало нерентабельным — я приняла решение его закрыть.

Несколько лет назад мой муж мимоходом сказал: «Порошки неудобно заваривать. Вот было бы классно, если бы я между делом в рот ложку чего-то вкусного положил — и в меня витамины все загрузились».



Фото из Instagram героини

Именно тогда я начала думать о том, чтобы сделать пасту, которую можно есть ложками. От идеи до ее создания прошло 3 года: не могла придумать, с чем объединить ягоды и проростки. Мед и сиропы не подходили, и вдруг случайная публикация в Instagram натолкнула на мысль, что это может быть солод. Пробовала разные, пока не нашла те самые вкус и консистенцию.

Но на этом этапе создание суперфуда вынужденно остановилось: в 2021 году я заболела ковидом. Перенесла его достаточно легко, но последствия оказались очень тяжелыми: «кисель» в голове, не могла сосредоточиться, работоспособность на нуле.

Я занялась созданием такого продукта, который помог бы лично мне восстановиться после болезни. Сначала это был порошок. Потом из солода, ягод и разных проростков попробовала сделать пасту, добавила в нее уникальный экстракт иван-чая — и получился продукт, который я назвала «Жизненные силы».





Я рассказала об этом в Instagram — и в тот же месяц продала первые несколько баночек своего продукта. Баночка объемом 260 г стоит более $ 150. Паста не представлена на маркетплейсах и в магазинах, этот товар не массовый, а штучный.



Фото из Instagram героини

Кто и за сколько покупает пасты, откуда о нас узнают

Продажи росли ежемесячно: если в мае у меня купили баночек с пастой на $ 1230, в июне — на $ 4 тыс., в августе — более чем на $ 16 тыс., в сентябре мы сделали почти $ 30 тыс. выручки. Если считать банками, то в мае мы продали 9 банок, в июне — 27, в августе — 110 и в октябре — 200 штук.

Сначала продавала то, что уже было готово, к июлю уже была очередь на эти баночки. Люди делали предзаказ, оплачивали — и ждали 2−3 недели, пока я их изготовлю и им отправлю. Сейчас уже производство налажено, выпуск стал равномерным.

Разработали уже 4 вида пасты: для повышения уровня энергии, для поддержки детского и женского организмов, а также для людей, страдающих от анемии. Мы прошли обязательную сертификацию как пищевая добавка.

Недавно запустила услугу «персональная разработка пасты» — это создание персональной формулы под запрос конкретного человека.



Фото из Instagram героини

Наши покупатели — не только из Москвы или из России. Пасту отправляем в Америку, Европу, Турцию, и по странам СНГ — Азербайджан, Беларусь, Армения. Возраст наших покупателей — 25−60 лет. Среди клиентов больше женщин. Раньше о продукте узнавали только из Instagram, но начинает работать и сарафанное радио.

Планируем расширять производство

Сейчас у меня небольшое производство в Московской области. Покупали для этого сушильные шкафы, упаковочные и фасовочные аппараты, столы, мойки, стеллажи, мельницы для перемалывания. На все потратила около $ 41,5 тыс.

В команде 7 человек: два на производстве, два менеджера (один в России, один — в Армении, запускаем продажи там), дизайнер, маркетолог, видеограф и я. Работаю как ИП по УСН 6%, еще оплачиваю эквайринг.





Одна партия пасты готовится примерно полторы-две недели. Проросток — это живой процесс. Когда семечко прорастает, на семени начинают активизироваться бактерии: нужно соблюдать все санитарные условия, чтобы семечко проросло правильно.

Я работаю только с ягодами российского производства — это дикоросы либо садовые ягоды экстра-класса. Для проростков мы тоже находим семена российского производства, стараемся, чтобы это было органик-качество. Экстракты покупаем тоже российские: есть два поставщика в Алтайском крае и один на Урале.

Сложности работы

1. Форс-мажоры на производстве.

В проростках может завестись какая-нибудь бактерия, тогда выбрасываем всю партию. Однажды на производстве выключили электричество, и пропала вся партия сушки. Хорошо, что это единичные случаи.

В другой раз мы немного изменили помол — и это привело к тому, что изменилась структура пасты, пришлось выбросить всю партию.





2. Необходимость в постоянном обучении.

Чтобы быть в курсе всех научных разработок, нужно постоянно учиться, читать научные статьи, обзоры.

3. Конкуренция со стороны БАДов.

Приходится бороться с мнением обывателей: «Зачем принимать пасту, если можно выпить БАДы?» Но это разные продукты.

Планы на будущее

Хотим расширяться: уже интересен не только российский, но и зарубежный рынок.

Раздумываем над тем, чтобы выходить на специализированные крафтовые магазины. Но есть сложность: если дорогая банка стоит на полке, нужно, чтобы на месте кто-то объяснял покупателю, почему такая стоимость и что заложено в цену. В том числе и поэтому, думаю, продукт не подходит для продажи на маркетплейсах.

Есть мысль открыть кафе — одно, а может, и сеть, — и подавать там блюда с проростками для адептов ЗОЖ-питания.

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