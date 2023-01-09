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«Я настроена на серьезные сражения»: Арина Соболенко – о победе на кортах Аделаиды
09.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый турнир года, и сразу победа: белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла главный приз на соревнованиях в Аделаиде, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.
Уже через неделю стартует Australian Open. Для Соболенко получилась хорошая тренировка, и, в первую очередь, в эмоциональном плане. Ведь она не выигрывала турниры полтора года.
Матчи на кортах Аделаиды называют репетицией к первому турниру из серии Большого Шлема Australian Open. И лучше всех с этой разминкой справилась белоруска Арина Соболенко.
На этот раз она не уступила соперницам ни сета и к финалу подошла в отличной форме.
«По-моему, теперь я другая теннисистка. Просто другая. Я старше. Может, стала чуть умнее, спокойнее на корте. Все немного изменилось в психологии, в технике, во всем. Я чувствую, что готова показать себя с лучшей стороны, и настроена на еще более серьезные сражения», – сказала Соболенко.
Раньше Арину недолюбливали болельщики за ее безумные крики на корте и не самую яркую игру. Теперь все изменилось. Ее стиль сравнивают с манерой сестер Уильямс. Соболенко заметно усовершенствовала подачу, что тут же сказалось на результате.
За победу на кортах Аделаиды Соболенко получила скромные, по меркам теннисного мира, 120 тысяч долларов, но весьма весомые 415 очков в рейтинг.
Улучшить позицию в WTA она сможет на стартующем через неделю Открытом чемпионате Австралии. Кстати, в минувшем году Арина стала одной из самых высокооплачиваемых теннисисток в мире, ее доход составил 2,5 миллиона долларов. Треть суммы она заработала, дойдя до полуфинала US Open.
Добавим, что первый турнир года дважды выигрывала другая белорусская теннисистка – Виктория Азаренко. Тогда матчи проводились на кортах Бризбена.
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Соболенко выиграла 11-й титул в карьере и сохранила за собой пятую строчку мирового рейтинга.
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