«Я настроена на серьезные сражения»: Арина Соболенко – о победе на кортах Аделаиды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый турнир года, и сразу победа: белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла главный приз на соревнованиях в Аделаиде, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Уже через неделю стартует Australian Open. Для Соболенко получилась хорошая тренировка, и, в первую очередь, в эмоциональном плане. Ведь она не выигрывала турниры полтора года.

Матчи на кортах Аделаиды называют репетицией к первому турниру из серии Большого Шлема Australian Open. И лучше всех с этой разминкой справилась белоруска Арина Соболенко.

На этот раз она не уступила соперницам ни сета и к финалу подошла в отличной форме. В решающем матче опытная Соболенко в двух партиях разобралась с чешкой Линдой Носковой. Одним из первых с победой Арину поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Соболенко выиграла 11-й титул в карьере и сохранила за собой пятую строчку мирового рейтинга.

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