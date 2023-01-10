|
Сбои в работе общественного транспорта произошли в Минске из-за снегопада
10.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси из-за непогоды возможны сбои в движении общественного транспорта. На страну обрушился
Столица Беларуси за несколько часов оказалась под снегом. Также в Минске и на большей части страны ожидается сильный ветер. После непогоды расчищают дороги больше полутора тысяч коммунальщиков.
В страну после морозов пришло потепление. Но синоптики подчеркивают: это ненадолго. А значит, подтаявший снег снова станет льдом. Водителям и пешеходам нужно соблюдать аккуратность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше полутора тысяч коммунальщиков расчищают дороги от снега.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)