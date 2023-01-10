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Сбои в работе общественного транспорта произошли в Минске из-за снегопада

10.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси из-за непогоды возможны сбои в движении общественного транспорта. На страну обрушился сильный снегопад, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Столица Беларуси за несколько часов оказалась под снегом. Также в Минске и на большей части страны ожидается сильный ветер. После непогоды расчищают дороги больше полутора тысяч коммунальщиков.

«У нас организована круглосуточная работа специалистов, диспетчерских служб, ремонтных мастерских. Проработаны вопросы с Мингорисполкомом по сопровождению подметальной техники и автотранспорту, мешающему уборке техники, то есть их эвакуируют», – рассказал главный инженер управления «Центр» Горремавтодора Мингорисполкома Артем Гончар.

В страну после морозов пришло потепление. Но синоптики подчеркивают: это ненадолго. А значит, подтаявший снег снова станет льдом. Водителям и пешеходам нужно соблюдать аккуратность.



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Теги: Минск
 
 
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Больше полутора тысяч коммунальщиков расчищают дороги от снега.
 
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