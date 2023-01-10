Лукашенко вручил деятелям культуры премию «За духовное возрождение»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премию «За духовное возрождение» деятелям культуры и искусства, передает телеканал «МИР 24».

«Церемония награждения лауреатов премии, прежде всего, это знак признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет наши духовные истоки. Без преувеличения, в вопросах обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь ваша роль также является ведущей», – сказал Лукашенко.

Критерии для получения награды – активная деятельность в гуманитарной сфере, сохранение национального культурного достояния и воспитание у молодежи любви к отечеству. Всего по итогам 2022 года присуждено четыре премии президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» и 10 спецпремий. Так, лауреатом «Белорусского спортивного Олимпа» стал серебряный призер Олимпиады биатлонист Антон Смольский.