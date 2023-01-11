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Госсекретарь Союзного государства передал благотворительному фонду кресла-коляски

11.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев передал благотворительному фонду Алексея Талая сертификаты на средства индивидуальной мобильности. Это специальные кресла-коляски, сообщает «МИР 24».

Алексей Талай сразу провел тест-драйв новинок и сделал круг почета по Залу славы Национального Олимпийского комитета. Цель акции «От всей души» – охватить заботой людей с ограниченными возможностями.

«Мы порой в суматохе дней не всегда понимаем, как обычный день достается тем, у кого ограниченные возможности. Волонтерские российские программы и белорусская акция «От всей души» должны делать и, убежден, будут делать нас сильнее, сплоченнее и добрее», – сказал государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

Алексей Талай белорусский паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию. В подростковом возрасте из-за несчастного случая он лишился рук и ног, но не сдался. Сегодня Талай активный общественный деятель.

«Коляска на электроприводе поможет мне радовать моих маленьких детей. Они ее облепят, и мы вместе будем гонять и веселиться в то время, когда я буду находиться дома со своей семьей. Это очень важно для человека с ограниченными возможностями – почувствовать эту свободу и ветер в волосах. Это огромное счастье. Это дорогостоящий подарок, и я очень это ценю», – отметил руководитель благотворительного фонда Алексей Талай.

Уже четыре года благотворительный фонд Алексея Талая помогает молодым людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.



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Белорусский паралимпиец Алексей Талай сразу провел тест-драйв.
 
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