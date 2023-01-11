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Наталья Кочанова призвала белорусов уделять больше внимания старшему поколению

11.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы должны уделять больше внимания старшему поколению. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Сегодня она посетила минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов, передает «МИР 24».

В гости приехала не с пустыми руками – подарила сертификат на 10 тысяч белорусских рублей. Это чуть больше 260 тысяч российских. Но самое главное для постояльцев дома-интерната – внимание. Для Натальи Кочановой они приготовили ответный «теплый» подарок – шарф, варежки и шапку. Все сделали своими руками.

«Я рада тому, что собрались вместе дети, волонтеры, все те, кто частичку своего сердца, тепла дарит этим замечательным людям. Сегодня такое прекрасное настроение. Я пообщалась с ними и испытала такой душевный подъем, не передать словами. Это наша обязанность, это наша гордость», – отметила Наталья Кочанова.

«По определенной воле они оказались здесь, и они сейчас могут вязать, изготавливать различные поделки, реализовывать себя. Люди начинают петь, играть на инструментах. Главное не то, что они делают, а то, что они делают это сообща. Они находят себе здесь единомышленников», – рассказала директор минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов Наталья Зычкова.

В минском доме-интернате живут одинокие пенсионеры и люди, перенесшие тяжелые болезни. Там они проходят реабилитацию, постоянно находятся под присмотром врачей. Большую часть стоимости проживания оплачивает государство. Самой старой жительнице минского дома-интерната недавно исполнилось 103 года.



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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси посетила минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов.
 
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