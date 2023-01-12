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Правила поступления в вузы обновили в Беларуси
12.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новый год у белорусских абитуриентов начался с перемен. В стране пересмотрели правила приема в вузы – экзаменов стало меньше, а победители олимпиад смогут и вовсе «автоматом» стать студентами, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
С математикой Алиса Васильева на «ты». Знает все правила и формулы. Выучила и новую – самую приятную: чем меньше тестов, тем больше времени на подготовку. Ведь выпускные и вступительные испытания объединили.
Теперь после школы осталось два обязательных экзамена – по госязыку и предмету на выбор. Для поступления в вуз – еще один тест. Вместо учителя с красной ручкой ответы проверит компьютер. Нововведения обсуждали не один месяц. Старый – советский – формат экзаменов сдался под натиском технологий.
Новый слоган вступительной кампании – «За мотивированных абитуриентов!». Так, льготы – у выпускников профильных классов. На востребованные для экономики специальности в первую очередь возьмут медалистов. Больше мест отдадут «целевикам». Им предстоит внутренний экзамен в университете.
Поступить в вуз без испытаний смогут победители олимпиад. Остальные абитуриенты продолжают подготовку. Уже в конце января они смогут пробно пройти обновленный экзамен. В этом году статус выпускников получат почти 53 тысячи школьников.
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В стране пересмотрели правила приема в вузы – экзаменов стало меньше, а победители олимпиад смогут и вовсе «автоматом» стать студентами.
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