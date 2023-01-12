Правила поступления в вузы обновили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый год у белорусских абитуриентов начался с перемен. В стране пересмотрели правила приема в вузы – экзаменов стало меньше, а победители олимпиад смогут и вовсе «автоматом» стать студентами, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

С математикой Алиса Васильева на «ты». Знает все правила и формулы. Выучила и новую – самую приятную: чем меньше тестов, тем больше времени на подготовку. Ведь выпускные и вступительные испытания объединили.

«Раньше выпускники сдавали в общей сложности семь экзаменов – это четыре экзамена в школе и три экзамена в формате централизованного тестирования. Я определилась еще в середине 10 класса, поэтому подготовка началась уже летом, и, в принципе, мне уже было не важно, какой формат, потому что знания остаются теми же знаниями», – отметила учащаяся 11 класса Алиса Васильева.

Теперь после школы осталось два обязательных экзамена – по госязыку и предмету на выбор. Для поступления в вуз – еще один тест. Вместо учителя с красной ручкой ответы проверит компьютер. Нововведения обсуждали не один месяц. Старый – советский – формат экзаменов сдался под натиском технологий.

«По открытым текстам они писали, например, математику, русский или белорусский язык. Существуют различные решебники, то есть подготовка к экзаменам в школе уже не требовала особых усилий со стороны наших выпускников. И хотелось бы, чтобы была объективная оценка учебных достижений», – рассказала директор гимназии №1 имени Ф. Скорины Минска Наталия Бушная.

Новый слоган вступительной кампании – «За мотивированных абитуриентов!». Так, льготы – у выпускников профильных классов. На востребованные для экономики специальности в первую очередь возьмут медалистов. Больше мест отдадут «целевикам». Им предстоит внутренний экзамен в университете.

«Каждому абитуриенту надо внимательно посмотреть. На некоторые популярные специальности может сложиться отдельный большой целевой конкурс. Поэтому тот, кто не прошел по этому конкурсу, будет участвовать в общем. Для этого надо сдавать уже централизованное тестирование», – рассказал первый заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Белгосуниверситета Вячеслав Молофеев.

Поступить в вуз без испытаний смогут победители олимпиад. Остальные абитуриенты продолжают подготовку. Уже в конце января они смогут пробно пройти обновленный экзамен. В этом году статус выпускников получат почти 53 тысячи школьников.