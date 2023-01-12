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Теннисисты Беларуси, России и Узбекистана сошлись на кортах открытого чемпионата в Минске
12.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит Открытый чемпионат Беларуси по теннису. В турнире принимают участие 140 спортсменов в возрасте от 16 до 20 лет. В основном это представители белорусской теннисной школы, а также гости из России и Узбекистана, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Белорусу Егору Слизевичу уже на старте турнира достался непростой соперник – Ян Бондаревский из Челябинска. Он один из фаворитов турнира. И на трибунах за российского теннисиста есть кому поболеть. Его бабушка родом из Беларуси. Сегодня внук порадовал, победил в двух сетах.
Белорусские теннисисты на этом турнире, в основном, студенты Университета физкультуры и спортивных факультетов других вузов. Многие дружат между собой, но сегодня на корте стали соперниками.
«Морально да, тяжело. Но, когда ты выходишь на корт, ты забываешь про друзей и про все остальное. На корте друзей у нас нет. Сколько я играл со своими друзьями, конфликтов не было. Дружба – за пределами корта», – рассказал мастер спорта по теннису Антон Костенич.
Турнир продлится до конца недели. В субботу определится победительница в женском разряде. Мужчины свой финал разыграют в воскресенье.
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В турнире принимают участие 140 спортсменов в возрасте от 16 до 20 лет.
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