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Теннисисты Беларуси, России и Узбекистана сошлись на кортах открытого чемпионата в Минске

12.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит Открытый чемпионат Беларуси по теннису. В турнире принимают участие 140 спортсменов в возрасте от 16 до 20 лет. В основном это представители белорусской теннисной школы, а также гости из России и Узбекистана, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Белорусу Егору Слизевичу уже на старте турнира достался непростой соперник – Ян Бондаревский из Челябинска. Он один из фаворитов турнира. И на трибунах за российского теннисиста есть кому поболеть. Его бабушка родом из Беларуси. Сегодня внук порадовал, победил в двух сетах.

«Впечатление хорошее. Корты быстрые, не привык еще немного. Мячи тоже очень тяжелые, тяжело летят. Матч прошел хорошо, но в первом сете были такие кондиции для меня неудобные. Но я смог приспособиться и в итоге одержал победу. Поэтому для меня сегодня хороший день. У меня бабушка со стороны мамы из Беларуси, родственники тут присутствуют, поэтому мне очень нравится здесь играть», – сказал российский теннисист.

Белорусские теннисисты на этом турнире, в основном, студенты Университета физкультуры и спортивных факультетов других вузов. Многие дружат между собой, но сегодня на корте стали соперниками.

«Морально да, тяжело. Но, когда ты выходишь на корт, ты забываешь про друзей и про все остальное. На корте друзей у нас нет. Сколько я играл со своими друзьями, конфликтов не было. Дружба – за пределами корта», – рассказал мастер спорта по теннису Антон Костенич.

Многие белорусские и российские спортсмены сейчас не принимают участия в международных стартах. И такие турниры – хорошая возможность для поддержания игровой практики и соревновательного духа. Тем более, что Беларусь по своей технической оснащенности может принять турнир международного масштаба.

«С огромным удовольствием принимают участие в наших соревнованиях. В квалификации в этом году не было свободных мест в мужской сетке. У девочек только несколько свободных мест было. Также полные сетки и в парном разряде, и в смешанном разряде. Это говорит о том, что наш турнир пользуется большой популярностью у спортсменов. С удовольствием приезжают и играют», – отметил старший тренер сборной Беларуси по теннису Александр Василевский.

Турнир продлится до конца недели. В субботу определится победительница в женском разряде. Мужчины свой финал разыграют в воскресенье.



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Теги: Минск
 
 
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В турнире принимают участие 140 спортсменов в возрасте от 16 до 20 лет.
 
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