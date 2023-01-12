О чем пишут мировые СМИ: Бразилия готовится к новым беспорядкам, Наоми Осака берет паузу в карьере

В столице Бразилии усилили меры безопасности, поскольку сторонники экс-президента Жаира Болсонару пообещали новые протесты. Полиция перекрыла дороги в центр города, сообщает France 24. Демонстрации также запланированы в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и других городах страны. Напомним, что в минувшие выходные сторонники Болсонару захватили несколько правительственных зданий в Бразилиа, но полиции удалось вернуть над ними контроль. В ходе беспорядков были арестованы около 700 человек.
Теннисистка Наоми Осака временно оставит большой спорт в связи с беременностью. Вернуться на корт она планирует не ранее 2024 года, сообщает CNN. Ранее стало известно, что 25-летняя спортсменка снялась с участия в Открытом чемпионате Австралии. Наоми Осака выиграла свой первый крупный чемпионат в 2018 году. С тех пор она несколько раз заявляла, что испытывает проблемы с психическим здоровьем. По этой причине она пропустила несколько международных соревнований. В последний раз Осака выступала на корте в сентябре 2022 года в ходе Toray Pan Pacific Open в Токио.
В Ашхабаде запустили цифровой портал для оплаты коммунальных услуг. Он доступен на трех языках: туркменском, русском и английском, сообщает Turkmenportal. Для получения логина и пароля пользователям следует обратиться в управление ЖКХ по месту жительства. На портале предусмотрено несколько разделов: «Счет за воду», «Справки», «Счет за мусор», «Коммунальные платежи». По словам городских властей, цифровой сервис станет большой информационной сетью, объединяющей все жилищные управления Ашхабада.
Казахстан снизил объем вредных выбросов в 2022 году. По сравнению с 2021 годом, фактический объем выбросов сократился на 4,1% (с 2,4 до 2,3 млн тонн), сбросов – на 11,7% (с 1,02 до 0,9 млн тонн), сообщает «Казахстанская правда». Акиматы областей начали разработку программ по управлению отходами. Министерство экологии также добилось снижения выбросов парниковых газов на 8% в 2020 году по сравнению с показателями 1990 года. Кроме того, Казахстан взял на себя обязательство сократить выброс парниковых газов на 15%.
В Бресте стартовал юбилейный десятый турнир «Рождественские встречи». В нем приняли участие более 260 юных пловцов, сообщает БелТА. На турнир прибыли спортсмены из Брестской области, Минска и Минской области, Витебска, а также российской Твери. Соревнования проходят в трех возрастных группах: 2006 года рождения и старше, 2007-2008 и 2009-2010 годов. Программа рассчитана на два дня и включает заплывы на дистанции в 50, 100 и 200 метров стилями брасс и баттерфляй, на спине и вольным стилем.