О чем пишут мировые СМИ: Бразилия готовится к новым беспорядкам, Наоми Осака берет паузу в карьере

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Бразилии усилили меры безопасности, поскольку сторонники экс-президента Жаира Болсонару пообещали новые протесты. Полиция перекрыла дороги в центр города, сообщает France 24 . Демонстрации также запланированы в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и других городах страны. Напомним, что в минувшие выходные сторонники Болсонару захватили несколько правительственных зданий в Бразилиа, но полиции удалось вернуть над ними контроль. В ходе беспорядков были арестованы около 700 человек.

Теннисистка Наоми Осака временно оставит большой спорт в связи с беременностью. Вернуться на корт она планирует не ранее 2024 года, сообщает CNN . Ранее стало известно, что 25-летняя спортсменка снялась с участия в Открытом чемпионате Австралии. Наоми Осака выиграла свой первый крупный чемпионат в 2018 году. С тех пор она несколько раз заявляла, что испытывает проблемы с психическим здоровьем. По этой причине она пропустила несколько международных соревнований. В последний раз Осака выступала на корте в сентябре 2022 года в ходе Toray Pan Pacific Open в Токио.

В Ашхабаде запустили цифровой портал для оплаты коммунальных услуг. Он доступен на трех языках: туркменском, русском и английском, сообщает Turkmenportal . Для получения логина и пароля пользователям следует обратиться в управление ЖКХ по месту жительства. На портале предусмотрено несколько разделов: «Счет за воду», «Справки», «Счет за мусор», «Коммунальные платежи». По словам городских властей, цифровой сервис станет большой информационной сетью, объединяющей все жилищные управления Ашхабада.

Казахстан снизил объем вредных выбросов в 2022 году. По сравнению с 2021 годом, фактический объем выбросов сократился на 4,1% (с 2,4 до 2,3 млн тонн), сбросов – на 11,7% (с 1,02 до 0,9 млн тонн), сообщает «Казахстанская правда» . Акиматы областей начали разработку программ по управлению отходами. Министерство экологии также добилось снижения выбросов парниковых газов на 8% в 2020 году по сравнению с показателями 1990 года. Кроме того, Казахстан взял на себя обязательство сократить выброс парниковых газов на 15%.