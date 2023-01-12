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Погода в СНГ: аномальные морозы в Казахстане и неожиданное потепление в Беларуси
12.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, без осадков и мороз около семи градусов ожидается в четверг в Москве. Таким образом, температура в российской столице постепенно возвращается к климатическим нормам. Чего не скажешь про некоторые страны Содружества. Где сейчас холоднее всего, узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Астанчане и карагандинцы в сильных морозах и гололедице находят плюсы. По обледеневшим тротуарам рассекают в коньках. Так быстрее и теплее. Даже курьеры взяли новый способ передвижения на заметку.
Кыргызстан
В столице Кыргызстана сейчас минус 17. Для Бишкека это аномально холодно. За последние несколько лет так низко шкала термометра опускалась лишь пару раз и то в ночное время. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни температура будет еще понижаться.
Несмотря на усилия коммунальных служб, на тротуарах очень скользко. Врачи рекомендуют гражданам по возможности оставаться дома, чтобы не получить травму или переохлаждение.
Армения
Беларусь
Теплая погода ввела в заблуждение перелетных птиц. В Беловежской пуще уже появились лебеди-шипуны. Серые цапли освоили водоемы. В местах гнездования замечены серые гуси и журавли. Но орнитологи спокойны. В случае чего птицы-мигранты могут оперативно смещаться на сотни километров в благоприятные для себя условия.
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