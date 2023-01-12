Погода в СНГ: аномальные морозы в Казахстане и неожиданное потепление в Беларуси

В столице Кыргызстана сейчас минус 17. Для Бишкека это аномально холодно. За последние несколько лет так низко шкала термометра опускалась лишь пару раз и то в ночное время. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни температура будет еще понижаться.

Несмотря на усилия коммунальных служб, на тротуарах очень скользко. Врачи рекомендуют гражданам по возможности оставаться дома, чтобы не получить травму или переохлаждение.

Армения



В Ереване плюс два, а ночью похолодает до минус восьми. В большинстве регионов выпал снег, а в столице, по данным синоптиков, осадков не будет до конца января.



Дефицит осадков зимой – большая проблема для аграриев. Озимые сорта пшеницы могут померзнуть без снежного укрытия, и развитие растений будет нарушено. В зоне риска и лоза. Особенно в тех регионах, где виноградники не укрывают на зиму.

Беларусь



Облачно с прояснениями сегодня в Беларуси. Местами мокрый снег и дождь. От этого на дорогах гололедица. Днем столбик термометра опустится до минус шести на востоке страны, на западе будет плюс шесть.

Теплая погода ввела в заблуждение перелетных птиц. В Беловежской пуще уже появились лебеди-шипуны. Серые цапли освоили водоемы. В местах гнездования замечены серые гуси и журавли. Но орнитологи спокойны. В случае чего птицы-мигранты могут оперативно смещаться на сотни километров в благоприятные для себя условия.