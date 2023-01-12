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Погода в СНГ: аномальные морозы в Казахстане и неожиданное потепление в Беларуси

12.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, без осадков и мороз около семи градусов ожидается в четверг в Москве. Таким образом, температура в российской столице постепенно возвращается к климатическим нормам. Чего не скажешь про некоторые страны Содружества. Где сейчас холоднее всего, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Мороз усиливается на юге Казахстана. В Алматы на улице минус 20. Школьников и студентов оставили дома – два дня они на дистанционном обучении. В Шымкенте непривычно суровый холод – 26 градусов мороза – большая редкость для региона и повод для добрых дел. Местные таксисты запустили акцию: они возят людей бесплатно, чтобы никто не замерз.

Астанчане и карагандинцы в сильных морозах и гололедице находят плюсы. По обледеневшим тротуарам рассекают в коньках. Так быстрее и теплее. Даже курьеры взяли новый способ передвижения на заметку.

Кыргызстан

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Сколько можно находиться на улице в мороз?

В столице Кыргызстана сейчас минус 17. Для Бишкека это аномально холодно. За последние несколько лет так низко шкала термометра опускалась лишь пару раз и то в ночное время. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни температура будет еще понижаться.

Несмотря на усилия коммунальных служб, на тротуарах очень скользко. Врачи рекомендуют гражданам по возможности оставаться дома, чтобы не получить травму или переохлаждение.

Армения

В Ереване плюс два, а ночью похолодает до минус восьми. В большинстве регионов выпал снег, а в столице, по данным синоптиков, осадков не будет до конца января.

Дефицит осадков зимой – большая проблема для аграриев. Озимые сорта пшеницы могут померзнуть без снежного укрытия, и развитие растений будет нарушено. В зоне риска и лоза. Особенно в тех регионах, где виноградники не укрывают на зиму.

Беларусь

Облачно с прояснениями сегодня в Беларуси. Местами мокрый снег и дождь. От этого на дорогах гололедица. Днем столбик термометра опустится до минус шести на востоке страны, на западе будет плюс шесть.

Теплая погода ввела в заблуждение перелетных птиц. В Беловежской пуще уже появились лебеди-шипуны. Серые цапли освоили водоемы. В местах гнездования замечены серые гуси и журавли. Но орнитологи спокойны. В случае чего птицы-мигранты могут оперативно смещаться на сотни километров в благоприятные для себя условия.



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В Алматы на улице минус 20. Школьников и студентов оставили дома – два дня они на дистанционном обучении.
 
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