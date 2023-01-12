Новая система учета обращений граждан заработает в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Проблемы людей нужно решать оперативно. Как это сделать, обсудили во время расширенного заседания президиума Совета Республики во главе с его председателем Натальей Качановой, передает «МИР 24».

Только за прошлый год от белорусов поступило более семи тысяч обращений. Из них около сотни коллективных писем от жителей Минска. Основные вопросы касаются социальных сфер: качество работы жилищно-коммунальных служб, здравоохранения, недоработок в новостройках.

Раз в месяц местные чиновники и депутаты проводят личный прием граждан. Но по решению совета министров с нового года заработает единая система учета и обработки обращений. Заявители смогут подавать их в электронном формате, просматривать статус их рассмотрения, а также отзывать их.