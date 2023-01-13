Лукашенко: Интеграция – процесс открытый, честный и принципиальный

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ускорить выполнение интеграционных программ Союзного государства. Промежуточные итоги белорусско-российских договоренностей обсудили на совещании во Дворце независимости, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Права равные, возможностей больше и для людей, и для предприятий. Это основа и цель 28 союзных программ, внутрь которых заложили несколько тысяч мероприятий. Из них выполнили уже большую часть. Александр Лукашенко заметил: нынешнее время требует ускориться..

«Недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай Бог мы допустим ошибку. А потом спохватились, увидели, что ошиблись, и начинаем откручивать, выкручивать, что-то не так. Это будет невозможно. Потому что это будет на уровне уже законов двух государств. Особенно сейчас, когда наши страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада», – сказал президент.

О новых документах и договоренностях по сближению речи быть не может, пока не выполнены основные, требует Лукашенко. Президент не видит подвижек в сферах энергетики и транспорта. Белорусский лидер напомнил: работа по созданию интеграционных программ была кропотливой и обдуманной. Теперь это дело правительств Беларуси и России.

«Должностные лица, ответственные собирались, обсуждали на высшем госсовете. С участием высших должностных лиц мы утвердили эти программы. Но искрило очень, когда мы эти программы принимали. Их было там десятки. Мы пошли вместе с россиянами, договорившись на 28. Тогда были предложения и парламент создать, еще чего-то там. Все это было не принято, отвергнуто», – напомнил Лукашенко.

По одной из договоренностей в Союзном государстве появится наднациональный налоговый комитет. Он будет координировать налоговый и таможенный контроль на границах. Александр Лукашенко настаивает: и в вопросах общей налоговой системы, и в других пунктах интересы обеих стран должны быть учтены, а независимость не задета.

«Речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло. И на сегодняшний день не идет и идти не может. Просто нет необходимости в этом. Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались. Когда мы увидим, что чего-то не хватает, надо принимать дополнительные решения в плане интеграции, тогда мы на это пойдем. Этот процесс открытый, честный и принципиальный», – уверен белорусский лидер.

Беларусь уже ощущает выгоду от интеграции, заявили в правительстве. Производители, например, смогли расширить свою работу на российском рынке. Итог –положительное сальдо в торговле: за прошлый год больше 500 миллионов долларов. То есть экспорт превысил импорт. И это впервые.

«Самое главное, что он достигнут не столько за счет сокращения импорта из Российской Федерации, сколько за счет роста белорусского экспорта. Работа была организована многоуровневая. И с федеральной властью России, и с губернаторами. С карандашом, с блокнотом. Цифры, тракторы, грузовые автомобили, колбаса, сыр и так далее. Вот так вот сшивалась живая материя белорусско-российского товарооборота», – рассказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Закрыт на ближайшие три года и один из самых чувствительных для Беларуси вопросов цены на энергоносители. Куда и с какой скоростью двигаться дальше, в ближайшее время обсудят правительства, а затем и президенты на Высшем госсовете.