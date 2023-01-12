ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко потребовал ускорить выполнение союзных программ

12.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без затягиваний и проволочек. Александр Лукашенко потребовал ускорить выполнение интеграционных программ Союзного государства. Промежуточные итоги белорусско-российских договоренностей обсудили на совещании во Дворце независимости, передает «МИР 24».

«Мы продолжим углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего в полном объеме. Необходимо максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ. Недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог, мы допустим ошибку. Особенно сейчас, когда наши страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада», – отметил Лукашенко.

Всего Минск и Москва согласовали 28 отраслевых программ по сближению. Их выполнение позволит создать равные условия для людей и предприятий обеих стран. Основной акцент – на экономику. Александр Лукашенко отметил, что в этой области выполнено почти 70% плана. В полном объеме выполнено семь союзных программ. Они касаются атомной энергетики, бухгалтерского учета и других сфер.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Промежуточные итоги белорусско-российских договоренностей обсудили на совещании во Дворце независимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: аномальные морозы в Казахстане и неожиданное потепление в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2023
Mir24.TV Belarus
12.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика