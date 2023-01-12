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Лукашенко потребовал ускорить выполнение союзных программ
12.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Без затягиваний и проволочек. Александр Лукашенко потребовал ускорить выполнение интеграционных
Всего Минск и Москва согласовали 28 отраслевых программ по сближению. Их выполнение позволит создать равные условия для людей и предприятий обеих стран. Основной акцент – на экономику. Александр Лукашенко отметил, что в этой области выполнено почти 70% плана. В полном объеме выполнено семь союзных программ. Они касаются атомной энергетики, бухгалтерского учета и других сфер.
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