Лукашенко потребовал ускорить выполнение союзных программ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без затягиваний и проволочек. Александр Лукашенко потребовал ускорить выполнение интеграционных программ Союзного государства . Промежуточные итоги белорусско-российских договоренностей обсудили на совещании во Дворце независимости, передает «МИР 24».

«Мы продолжим углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего в полном объеме. Необходимо максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ. Недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог, мы допустим ошибку. Особенно сейчас, когда наши страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению так называемого коллективного Запада», – отметил Лукашенко.

Всего Минск и Москва согласовали 28 отраслевых программ по сближению. Их выполнение позволит создать равные условия для людей и предприятий обеих стран. Основной акцент – на экономику. Александр Лукашенко отметил, что в этой области выполнено почти 70% плана. В полном объеме выполнено семь союзных программ. Они касаются атомной энергетики, бухгалтерского учета и других сфер.