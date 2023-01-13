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Новые правила работы с НДС, рост налога на прибыль и некоторых акцизов. Что важно знать бизнесу о Налоговом кодексе — 2023
13.01.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сразу после Нового года был
Сейчас мы провели масштабный обзор основных норм, которые теперь точно закреплены в НК-2023. Редакции помогли: налоговый консультант, соучредитель бухгалтерской компании
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ
Акцизы: новые товары и рост ставок
Оба эксперта обращают внимание на изменения в в списке подакцизных товаров. Итак, С 2023 года подакцизными товарами являются:
1) Нефть (п. 73 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.17 ст. 150 НК-2023);
2) Электронные системы курения и системы для потребления табака. В законе об изменениях приводятся соответствующие определения этих товаров (п. 73 и 197 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.15 ст. 150 НК-2023, п. 12 и 13 приложения 1 к НК-2023);
3) Табак нюхательный, который введен в группу табачные изделия. По нему также устанавливается ставка акциза (п. 197 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.8 ст. 150 НК-2023, подп. 9.1 приложения 1 к НК-2023).
— Введение новых подакцизных товаров обусловлено необходимостью соблюдения положений Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, заключенного в Москве 3 ноября 2022 года, — уточняет Татьяна Дайлид. — И обратите внимание, что в ситуации, когда электронные системы курения ввезены на территорию Беларуси в 2022 году, при их дальнейшей реализации в 2023-м акцизы исчислять не нужно (подп. 1.3 ст. 147, ч. 2 п. 4 ст. 160 НК-2023, разъяснение МНС).
Также есть изменения в ставках акцизов. Часть остались прежними, а некоторые увеличены.
Ставки не изменились:
Ставки увеличены:
Табак для кальяна
Пунктом 3 указа № 224 предусмотрено, что налоговая база в отношении табака для кальяна определяется как масса табачного сырья в табаке для кальяна, но не менее 20 процентов массы нетто табака для кальяна при условии указания на потребительской упаковке информации о массе табачного сырья. В случае отсутствия на потребительской упаковке информации о массе табачного сырья налоговая база определяется как масса нетто табака для кальяна. (п. 71 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.9 ст. 148 НК-2023).
Налог на прибыль — 20%
С 2023 года основная ставка налога на прибыль увеличена с 18% до 20% (п. 1 ст. 184 НК-2023). Одновременно отменяется право местных Советов депутатов увеличивать (не более чем на 2 процентных пункта) стандартную ставку налога на прибыль для отдельных категорий плательщиков, полностью уплачивающих налог на прибыль (п. 10 ст. 184 НК-2023).
Для тех организаций и видов деятельности, для которых в 2022 ставка была 30%, срок действия такой ставки продлевается на 2023−2024 годы. Это касается прибыли:
— коммерческих микрофинансовых организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций, полученной от микрофинансовой деятельности (подп. 11.2 ст. 5 Закона об изменениях);
— операторов сотовой подвижной электросвязи, а также назначенного в соответствии с законодательством оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь (Подп. 11.1 ст. 5 Закона об изменениях).
Льготы по налогу на прибыль
Отменено освобождение от налогообложения прибыли, полученной от реализации произведенных легковых автомобилей и автокомпонентов собственного производства в течение трех лет (п. 6 ст. 181 НК-2023).
В приложении 34 к Нологовому кодексу конкретизированы виды деятельности организаций культуры, прибыль от которых будет льготироваться по п. 9 ст. 181 НК-2023. Кроме того, в целях применения освобождения от налогообложения Министерство культуры по мере обращения будет выдавать организациям заключения об отнесении их в календарном году к организациям культуры.
Перенос убытков
— Сокращается с 10 до 5 лет срок для переноса убытка на прибыль текущего налогового периода, — констатирует Вера Солянкова. — При этом убытки, полученные за годы, предшествующие 2022 году, можно будет переносить на прибыль текущего налогового периода в течение 10 лет. А вот убыток, полученный за 2022 и последующие годы, можно будет перенести на прибыль текущего налогового периода в течение 5 лет, непосредственно следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток (п. 5 ст. 183 НК-2023).
Кроме того, ликвидируемой организацией убытки для переноса отражаются в самой последней декларации по налогу на прибыль, которую организация подает в налоговый орган не позднее чем за 10 рабочих дней до дня представления в регистрирующий орган ликвидационного баланса.
Учет курсовых разниц для целей налогообложения
1. Из п. 14 ст. 167 НК-2022 исключены положения, которые позволяли организациям выбирать период включения в налоговую базу по налогу на прибыль (ежеквартально либо в последнем отчетном периоде соответствующего календарного года).
2. В состав внереализационных доходов (расходов) включаются курсовые разницы, списанные в состав доходов (расходов) связанных с получением и использованием иностранной безвозмездной помощи, выраженной в иностранной валюте, при целевом использовании иностранной безвозмездной помощи.
3. Из состава затрат, не учитываемых при налогообложении, исключены суммы курсовых разниц возникшие в связи с осуществлением затрат и получением доходов, не учитываемых при налогообложении (подп. 1.18 ст. 173, подп. 4.23 ст. 174 НК-2023).
Еще несколько важных изменений по налогу на прибыль:
Налог на дивиденды (доходы): увеличение до 15%
До 1 января 2023 года дивиденды и приравненные к ним доходы, начисляемые (выплачиваемые) иностранным организациям, в общем случае облагались налогом на доходы по ставке 12% (подп. 1.4 ст. 189, подп. 1.4 ст. 192 НК-2022).
— С 2023 года из подп. 1.4 ст. 192 НК исключено упоминание дивидендов (п. 94 ст. 2 Закона об изменениях). Следовательно, данный вид дохода попадает под действие подп. 1.5 ст. 192 НК и дивиденды облагаются по ставке 15%, — утверждает Вера Солянкова.
Изменения в работе с НДС
Налог на добавленную стоимость получил достаточно много изменений. Мы рекомендуем плательщикам налога тщательно изучить все новации законодательства по НДС, а ниже обратим внимание на некоторые из них.
Определение налоговой базы НДС
1. Налоговая база НДС = разница между ценой реализации и ценой приобретения при передаче в лизинг (в части контрактной стоимости) или при реализации транспортных средств (согласно приложению 25 к НК-2023) приобретенных без НДС у физлиц. Это правило распространено на ситуации, когда транспортные средства были приобретены у физлиц по посредническим договорам. Указанная корректировка закрепляет положения, изложенные в письме МНС № 2−1−9/Ми-00370.
2. В налоговую базу НДС при уступке права требования первоначальным кредитором, происходящей из договоров, направленных на реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, включены проценты за рассрочку оплаты, взимаемые первоначальным кредитором (подп. 16.1 ст. 120 НК-2023).
3. Новый порядок расчета НДС перевозчиками при реализации услуг по международной автомобильной перевозке грузов, выполненной последовательно несколькими перевозчиками и оформленной единым международным товарно-транспортным документом. Она определяется как сумма, подлежащая к получению от заказчика за всю перевозку в целом, за вычетом средств, подлежащих перечислению перевозчикам, которые привлечены к выполнению данной перевозки. (подп. 41 ст. 120 НК-2023).
5) Рассчитывается НДС исходя из (п. 42 ст. 120 НК-2023):
а) цены приобретения — при реализации по ценам ниже цены приобретения товаров, приобретенных на стороне, с даты приобретения которых прошло менее 12 месяцев, если приобретенные товары при их реализации остались в неизменном состоянии (подп. 42.1 ст. 120 НК-2023).
Исключения:
б) контрактной стоимости предмета лизинга (а при проведении оценки — исходя из наибольшей стоимости: цены реализации или оценочной стоимости) — при реализации по цене ниже контрактной стоимости предмета лизинга транспортного средства, приобретенного ранее лизингополучателем в рамках договора финансовой аренды (лизинга), предусматривающего выкуп предмета лизинга, сроком действия менее пяти лет (подп. 42.2 ст. 120 НК-2023).
в) остаточной стоимости (а при проведении оценки — исходя из наибольшей стоимости: цены реализации или оценочной стоимости) — при реализации по остаточной стоимости или по цене ниже остаточной стоимости основного средства, приобретенного менее чем пять лет назад и являющегося транспортным средством (подп. 42.1 ст. 120 НК-2023).
Исчисление НДС при приобретении объектов у нерезидентов
С 1 января 2023 года белорусские организации и ИП должны исчислять НДС при приобретении объектов на территории Республики Беларусь не только у иностранных организаций, но и у иностранных ИП, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь (п. 47 ст. 2 Закона об изменениях, ст. 114 НК-2023).
Изменения в составе объектов обложения НДС
1. Облагаются НДС суммы по получению дохода новым кредитором, приобретшим денежное требование, при прекращении соответствующего денежного обязательства путем исполнения, предоставления отступного, зачета, новации (п. 48 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.1.15 ст. 115 НК-2023).
2. Не облагается НДС безвозмездная передача Национальной государственной телерадиокомпании имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, предоставляемых для обеспечения телерадиовещания на территории Республики Беларусь и за ее пределы, а также участие Национальной государственной телерадиокомпании в международных конкурсах, фестивалях, форумах, конференциях и иных общественно значимых культурных мероприятиях (п. 48 ст. 2 Закона об измеениях, подп. 2.5.4, 2.5.5 ст. 115 НК-2023).
3. Исключена из состава оборотов, не признаваемых объектами обложения НДС, выдача контрольных марок для маркировки алкогольных напитков в целях приведения норм НК-2023 в соответствие с Законом № 429-З (п. 48 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 2.29 ст. 115 НК-2023).
И еще одно важное изменение: в порядке документального подтверждения вывоза за пределы Республики Беларусь товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта (ст. 123 НК-2023), а также в порядке определения места реализации товаров (ст. 116 НК-2023). В первую очередь это важно для тех, кто осуществляет электронную дистанционную продажу.
Трансфертное ценообразование
Эксперты утверждают, что ощутимо изменились нормы налогового законодательства 2022 года по контролю трансфертного ценообразования:
Земельный налог
Существенно изменилось законодательство по земельному налогу:
Налог на недвижимость для физлиц, в том числе ИП
С 1 января 2023 года для плательщиков-физлиц установлены фиксированные ставки налога на недвижимость в отношении объектов налогообложения, по которым налоговыми органами не получены данные об их площади (протяженности). Налоговая база в этом случае будет определяться как количество таких объектов в налоговом периоде. Ставки установлены отдельным приложением 33 к НК-2023 и дифференцированы в зависимости от населенного пункта и вида объекта налогообложения (п. 122, 123 ст. 2 Закона об изменениях, п. 3 ст. 229, подп. 1.2 ст. 230 НК-2023).
Описанный порядок исчисления налога на недвижимость для физлиц распространен на 2022 год, а также на предшествующие налоговые периоды. В 2023 году физлица уплачивали только авансовый платеж в размере 50% исчисленного им налога. При отсутствии в налоговом органе сведений о площади объекта налогообложения авансовый платеж не предъявлялся. Поэтому физлицо-собственник такого объекта налогообложения уплатит налог на недвижимость по нему за 2022 год в 2023-м на основании извещения инспекции МНС, в котором налог будет исчислен с применением фиксированной ставки (п. 8 ст. 7 Закона № 141-З, п. 17 ст. 232, ч. 1 п. 4 ст. 233 НК, п. 2 ст. 5 Закона об изменениях).
Рост ставок единого налога
В новом Налоговом кодексе кратно повышаются ставки единого налога для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также увеличивается ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей — сразу на 4 пункта — с 16 до 20%.
Например, за предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) ставки налога увеличены в 1,5 раза:
— по г. Минску в 2022 году ставка составляла 413 руб., с 2023-го — 620 руб.;
— по областным центрам и Минскому району: в 2022 году — 385 руб., с 2023-го — 578 руб.;
— по районным центрам и городам районного подчинения: в 2022 году — 202 руб., с 2023-го — 303 руб.;
— по иным населенным пунктам: в 2022 году — 179 руб., с 2023-го — 269 руб.
При осуществлении розничной торговли иными непродовольственными товарами ставки единого налога увеличены в 3 раза:
— по г. Минску в 2022 году ставка составляла 484 руб., с 2023-го — 1452 руб.;
— по областным центрам и Минскому району: в 2022 году — 300 руб., с 2023-го — 900 руб.;
— по районным центрам и городам районного подчинения: в 2022 году — 213 руб., с 2023-го — 639 руб.;
— по иным населенным пунктам: в 2022 году — 193 руб., с 2023-го — 579 руб.
Ставки единого налога по остальным видам деятельности увеличены в 2 раза.
— Новые увеличенные ставки применяются при исчислении единого налога, срок уплаты которого наступает после 30.01.2023 года, т.е. с февраля 2023-го. Единый налог за январь 2023 года исчисляется по ставкам, действующим на 31.12.2022 года (ч. 3 п. 8 ст. 5 Закона об изменениях). Не позднее 31.01.2023 года в связи с изменением размера ставок ИП обязаны представить уточненную декларацию по единому налогу за I квартал 2023 года (ч. 4 п. 8 ст. 5 Закон об изменениях), — уточняет Татьяна Дайлид. — Кстати, предоставлена возможность перейти на подоходный налог с любого месяца I квартала 2023 года (кроме ИП, предоставляющих места для краткосрочного проживания).
ИП, которые уплатили (исчислили) единый налог за I квартал 2023 года (его часть), вправе перейти на подоходный налог с 1-го числа любого календарного месяца этого квартала, т.е. с 01.01.2023, 01.02.2023 или 01.03.2023. В случае перехода на подоходный налог ИП обязаны подать уточненную декларацию по единому налогу за I квартал 2023 года в срок не позднее 31.01.2023 года (ч. 1 и 2 п. 8 ст. 5 Закона об изменениях).
Упрощенная система налогообложения
С 1 января 2023 года из состава плательщиков налога по упрощенной системе налогообложения исключены индивидуальные предприниматели и нотариусы. Также установлена одна ставка налога при УСН в размере 6%. Ставка 16% исключена (ст. 329 НК-2023, п. 174 ст. 2 Закона № 141-З). Дополнен и перечень запретов на применение УСН организациями. В частности, с 2023 года не вправе применять УСН (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З):
1) организации, имеющие один или несколько филиалов, состоящих на учете в налоговых органах (подп. 2.1.3 ст. 324 НК-2023). Для целей применения указанного запрета ограничение на применение УСН распространяется, если филиал (представительство, иное обособленное подразделение) соответствует трем условиям:
— ведет бухучет с определением финансового результата по своей деятельности;
— имеет счет с правом распоряжаться денежными средствами на нем;
— состоит на учете в налоговых органах.
Организации, имеющие обособленные подразделения, которые не состоят на учете в налоговых органах и не соответствуют по совокупности признакам, указанным в п. 3 ст. 14 НК-2023, вправе применять УСН.
2) организации, которые получают от других лиц наличные и (или) безналичные денежные средства, не составляющие их валовую выручку и не являющиеся суммами (выручкой, доходами), поименованными в п. 2, ч. 1 п. 6 ст. 328 и п. 4 ст. 174 НК-2023. Данный запрет действует, в том числе если денежные средства получены этими организациями (ч. 1 подп. 2.1.6 ст. 324 НК-2023, п. 164 ст. 2 Закона об изменениях):
— на основании договоров комиссии, поручения или иных аналогичных гражданско-правовых договоров, договоров транспортной экспедиции либо по договорам, заключенным ими во исполнение таких договоров;
— как возмещение (оплата) расходов независимо от даты их осуществления и того, в чьих интересах они осуществлены (в том числе возмещение арендодателю (лизингодателю, наймодателю) расходов, указанных в ч. 2 подп. 5.3 ст. 328 НК-2023);
— в связи с участием в расчетах между иными лицами путем получения указанными организациями денежных средств от одного лица и их передачи (перечисления) другому лицу.
Однако право на УСН сохраняется, если организация отразила в учетной политике решение о признании вышеуказанных «чужих» денежных средств внереализационными доходами с последующим налогообложением их в составе валовой выручки (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, ч. 4 подп. 2.1.6 ст. 324, подп. 3.43 ст. 174 НК-2023).
3) организации, осуществляющие обмен цифровых знаков (токенов) на иные цифровые знаки (токены), отчуждение цифровых знаков (токенов) за электронные деньги, а также получающие имущество (кроме денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте) в связи с осуществлением операций с цифровыми знаками (токенами) либо их наличием у организации (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, подп. 2.2.7 ст. 324 НК-2023);
4) доверительные управляющие при доверительном управлении имуществом (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, подп. 2.3.7 ст. 324 НК-2023);
5) вверители при доверительном управлении имуществом (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, подп. 2.3.8 ст. 324 НК-2023).
Налоговой базой налога при УСН, как и ранее, признается валовая выручка, т.е. сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов. При этом с 2023 года дополнен перечень сумм, которые не учитываются в валовой выручке. (см. п. 174 ст. 2 Закона № 141-З). Кроме того, скорректирован перечень учитываемых внереализационных доходов.
Также скорректирован порядок определения валовой выручки по договорам, в которых сумма обязательств выражена в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте (договоры в эквиваленте), а также в иностранной валюте, в том числе в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной иностранной валюте (валютные и бивалютные договоры).
По договорам в эквиваленте выручка определяется в подлежащей уплате сумме в белорусских рублях. А по валютным и бивалютным договорам — в белорусских рублях путем пересчета подлежащей уплате суммы в иностранной валюте по курсу Нацбанка на дату отражения выручки (п. 4 ст. 328 НК-2023, п. 174 ст. 2 Закона № 141-З).
Таким образом, в связи с введением кассового принципа выручка определяется без корректировки на сумму положительной разницы, которая ранее облагалась налогом при УСН на основании п. 9 ст. 328 НК-2022.
Также в связи с переходом плательщиками налога при УСН на кассовый принцип отражения выручки определен порядок налогообложения «переходных» сумм предоплаты. В случае если у организации, применяющей на 31.12.2022 УСН, числится предоплата за товары (работы, услуги), имущественные права, которые не отгружены (не выполнены, не переданы) по эту дату, выручка отражается (п. 11 ст. 328 НК-2023, п. 174 ст. 2 Закона № 141-З):
Существенно изменен порядок ведения учета. С 2023 года все плательщики налога при УСН обязаны вести книгу учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН. Установлена и обязанность представлять декларацию по налогу при УСН при отсутствии объектов налогообложения в налоговом периоде (абз. 5 ч. 3 п. 2 ст. 40 НК-2023, п. 15 ст. 2 Закона об изменениях). Напомним, ранее пустые декларации по налогу при УСН подавать не требовалось (ч. 3 п. 2 ст. 40 НК-2022).
Критерии и порядок перехода на УСН в 2023 году, по сравнению с 2022-м, не меняются. Критерии применения УСН в 2023 года также сохраняются на уровне 2022-го. Организация обязана прекратить применение УСН с месяца, следующего за отчетным периодом, в котором валовая выручка превысила 2 150 000 руб. либо численность ее работников в среднем с начала года по отчетный период включительно превысила 50 чел. (подп. 6.4 ст. 327 НК-2023, п. 174 ст. 2 Закона № 141-З).
Единый налог: сокращены виды деятельности для ИП
С 1 января 2023 года существенно сокращены виды деятельности, по которым ИП могут применять единый налог. Так, из объектов обложения единым налогом исключены следующие виды деятельности (подп. 1.1 ст. 337 НК-2022, п. 170 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 2.7 ст. 336, подп. 1.1 ст. 337 НК-2023):
Все указанные выше виды деятельности можно осуществлять в статусе самозанятого с применением
При этом с 2023 года под единый налог также не подпадает розничная торговля одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (п. 171 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.2.6 ст. 337 НК-2022).
Таким образом, в отношении перечисленных видов деятельности с 1 января 2023 года ИП должны применять иной порядок налогообложения. Отметим, что с 2023 года ИП также не могут применять УСН, следовательно, по исключенным для единого налога видам деятельности ИП обязаны уплачивать подоходный налог (п. 1 ст. 324, гл. 18 НК-2023).
Для тех, кто уплатил за I квартал 2023 года единый налог, но с 1 января 2023-го утратил право его применять, установлена обязанность представить уточненную декларацию по единому налогу за I квартал 2023 года в срок не позднее 31 января 2023 года (ч. 4 п. 8 ст. 5 Закона об изменениях).
В связи с установлением обязанности применять единый налог при предоставлении мест для краткосрочного проживания определен порядок расчета суммы единого налога для случаев выявления фактов уклонения ИП от применения этого режима налогообложения. В частности, при выявлении таких фактов впервые единый налог будет определяться исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных по месту осуществления деятельности. А при выявлении повторных случаев будет применяться 5-кратное увеличение суммы (п. 172 ст. 2 Закона об изменениях, ч. 2 п. 13 ст. 342 НК-2023).
Подоходный налог
НК-2023 продлевает применения ставки подоходного налога в размере 13% по доходам физических лиц, полученных в течение календарного года по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий.
Дополнена норма, которая определяет виды доходов, не признаваемые объектом для подоходного налога, а именно доходы в размере стоимости бутилированной питьевой или минеральной воды, безалкогольных напитков, продуктов питания, одноразовой посуды, предметов личной гигиены, приобретенных налоговыми агентами для общего пользования.
Также, поскольку Налоговый кодекс содержит особый порядок налогообложения доходов, полученных физическими лицами в связи с их юбилейными датами либо юбилеем организации, даны определения данным понятиям:
Доходы, полученные от физлиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения, а также в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно в сумме от всех источников в течение календарного года (п. 22 ст. 208 НК-2023) не облагаются подоходным налогом в сумме 9338 рублей.
Факсимиле запрещен
Еще одно важное изменение для бизнеса утвердило правительство. Согласно постановлению Совмина № 962 от 30 декабря 2022 года, в Белаурси не допускается использование аналогов собственноручной подписи (факсимиле), (за исключением электронной цифровой подписи) лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления в документах:
1. Товарно-транспортная накладная;
2. Товарная накладная;
3. Приходный кассовый ордер;
4. Расходный кассовый ордер;
5. Акт о приеме-передаче основных средств;
6. Акт о приеме-передаче нематериальных активов;
7. Акт о списании имущества;
8. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ;
9. Акт о передаче не завершенного строительством объекта;
10. Акт о передаче затрат, произведенных при создании объекта инженерной и (или) транспортной инфраструктуры;
В случае, если документ из вышеприведенного перечня будет все же подписан факсимиле, то его могут признать недействительным со всеми последствиями.
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Новые правила работы с НДС, рост налога на прибыль и некоторых акцизов. Что важно знать бизнесу о Налоговом кодексе — 2023
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