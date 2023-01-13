Новые правила работы с НДС, рост налога на прибыль и некоторых акцизов. Что важно знать бизнесу о Налоговом кодексе — 2023

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Сразу после Нового года был официально опубликован закон от 30 декабря 2022 года № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» (далее по тексту «Закон об изменениях»). Вместе с экспертами «Про бизнес» анализировал возможные изменения, которые были прописаны в проекте закона. Мы уже объясняли, кто будет платить налог на профессиональный доход и что будет с другими налогами для бизнеса , а также обращали внимание на некоторые неочевидные, но интересные нововведения.

Сейчас мы провели масштабный обзор основных норм, которые теперь точно закреплены в НК-2023. Редакции помогли: налоговый консультант, соучредитель бухгалтерской компании Директ Актив Вера Солянкова и управляющий партнер группы компаний Resolva , эксперт в области налогообложения Татьяна Дайлид.

Изменения в уплате налогов затронули весь бизнес. Поэтому очень важно понять, как выстроить работу в 2023 году. 24 января 2023 в Renaissance Minsk состоится 2-й большой практикум Tax day . Известные белорусские эксперты в сфере налогов и аудита, юристы и финансисты сделают выводы про изменения в налогообложении для компаний и ИП, поделятся кейсами, механизмами работы. Спикеры Tax day расскажут про актуальный и свежий опыт работы во время проверок, а также практику применения уголовного права за последнее время. Поделятся пошаговыми алгоритмами и инструментами по теме налоговой оптимизации и финансовой устойчивости.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ







Вера Солянкова

Налоговый консультант, соучредитель бухгалтерской компании Директ Актив

Татьяна Дайлид

Управляющий партнер группы компаний Resolva, эксперт в области налогообложения

Акцизы: новые товары и рост ставок

Оба эксперта обращают внимание на изменения в в списке подакцизных товаров. Итак, С 2023 года подакцизными товарами являются:

1) Нефть (п. 73 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.17 ст. 150 НК-2023);

2) Электронные системы курения и системы для потребления табака. В законе об изменениях приводятся соответствующие определения этих товаров (п. 73 и 197 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.15 ст. 150 НК-2023, п. 12 и 13 приложения 1 к НК-2023);

3) Табак нюхательный, который введен в группу табачные изделия. По нему также устанавливается ставка акциза (п. 197 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.8 ст. 150 НК-2023, подп. 9.1 приложения 1 к НК-2023).

— Введение новых подакцизных товаров обусловлено необходимостью соблюдения положений Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, заключенного в Москве 3 ноября 2022 года, — уточняет Татьяна Дайлид. — И обратите внимание, что в ситуации, когда электронные системы курения ввезены на территорию Беларуси в 2022 году, при их дальнейшей реализации в 2023-м акцизы исчислять не нужно (подп. 1.3 ст. 147, ч. 2 п. 4 ст. 160 НК-2023, разъяснение МНС).

Также есть изменения в ставках акцизов. Часть остались прежними, а некоторые увеличены.

Ставки не изменились:

на автомобильный бензин и дизельное топливо;

газ углеводородный сжиженный, используемый в качестве автомобильного топлива.

Решено уменьшить ставки на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива.

Ставки увеличены:

на спирт этиловый из пищевого сырья, спирт синтетический, спирт этиловый денатурированный, спирт этиловый ректификованный технический;

крепкие алкогольные напитки;

вина плодовые крепленые марочные;

вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово-ягодные;

вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие;

слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов и сидры (за исключением фруктово-ягодных);

пиво, пивной коктейль и напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки);

спиртосодержащую продукцию;

все табачные изделия (причем по табачным изделиям, предназначенным для потребления путем нагревания, и сигаретам ставка акцизов будет увеличиваться ежеквартально);

жидкости для электронных систем курения;

нетабачные никотиносодержащие изделия;

судовое топливо;

масла моторные, включая масла (жидкости), предназначенные для промывки (очистки от отложений) масляных систем двигателей внутреннего сгорания.





Табак для кальяна

Пунктом 3 указа № 224 предусмотрено, что налоговая база в отношении табака для кальяна определяется как масса табачного сырья в табаке для кальяна, но не менее 20 процентов массы нетто табака для кальяна при условии указания на потребительской упаковке информации о массе табачного сырья. В случае отсутствия на потребительской упаковке информации о массе табачного сырья налоговая база определяется как масса нетто табака для кальяна. (п. 71 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.9 ст. 148 НК-2023).

Примечание Организация в 2023 г. ввезла из Российской Федерации электронные системы курения. С 2023 г. такие товары признаются подакцизными (подп. 1.15 ст. 150 НК-2023).

Налог на прибыль — 20%

С 2023 года основная ставка налога на прибыль увеличена с 18% до 20% (п. 1 ст. 184 НК-2023). Одновременно отменяется право местных Советов депутатов увеличивать (не более чем на 2 процентных пункта) стандартную ставку налога на прибыль для отдельных категорий плательщиков, полностью уплачивающих налог на прибыль (п. 10 ст. 184 НК-2023).

Для тех организаций и видов деятельности, для которых в 2022 ставка была 30%, срок действия такой ставки продлевается на 2023−2024 годы. Это касается прибыли:

— коммерческих микрофинансовых организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций, полученной от микрофинансовой деятельности (подп. 11.2 ст. 5 Закона об изменениях);

— операторов сотовой подвижной электросвязи, а также назначенного в соответствии с законодательством оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь (Подп. 11.1 ст. 5 Закона об изменениях).

Льготы по налогу на прибыль

Отменено освобождение от налогообложения прибыли, полученной от реализации произведенных легковых автомобилей и автокомпонентов собственного производства в течение трех лет (п. 6 ст. 181 НК-2023).

В приложении 34 к Нологовому кодексу конкретизированы виды деятельности организаций культуры, прибыль от которых будет льготироваться по п. 9 ст. 181 НК-2023. Кроме того, в целях применения освобождения от налогообложения Министерство культуры по мере обращения будет выдавать организациям заключения об отнесении их в календарном году к организациям культуры.



Фото: coleman-legal.ru

Перенос убытков

— Сокращается с 10 до 5 лет срок для переноса убытка на прибыль текущего налогового периода, — констатирует Вера Солянкова. — При этом убытки, полученные за годы, предшествующие 2022 году, можно будет переносить на прибыль текущего налогового периода в течение 10 лет. А вот убыток, полученный за 2022 и последующие годы, можно будет перенести на прибыль текущего налогового периода в течение 5 лет, непосредственно следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток (п. 5 ст. 183 НК-2023).

Примечание В 2021 году компания сработала в убыток — минус 123 тысячи рублей. Срок переноса этого убытка — 2022−2031 годы. При получении убытка в 2022 году, этот убыток можно переносить до 2027 года.

Кроме того, ликвидируемой организацией убытки для переноса отражаются в самой последней декларации по налогу на прибыль, которую организация подает в налоговый орган не позднее чем за 10 рабочих дней до дня представления в регистрирующий орган ликвидационного баланса.

Учет курсовых разниц для целей налогообложения

1. Из п. 14 ст. 167 НК-2022 исключены положения, которые позволяли организациям выбирать период включения в налоговую базу по налогу на прибыль (ежеквартально либо в последнем отчетном периоде соответствующего календарного года).

2. В состав внереализационных доходов (расходов) включаются курсовые разницы, списанные в состав доходов (расходов) связанных с получением и использованием иностранной безвозмездной помощи, выраженной в иностранной валюте, при целевом использовании иностранной безвозмездной помощи.

Примечание Указанное положение не распространяется на списываемые в бухгалтерском учете в состав доходов по финансовой деятельности курсовые разницы, возникшие в 2020 году (подп. 3.20 ст. 174, подп. 3.26 ст. 175 НК-2023).

3. Из состава затрат, не учитываемых при налогообложении, исключены суммы курсовых разниц возникшие в связи с осуществлением затрат и получением доходов, не учитываемых при налогообложении (подп. 1.18 ст. 173, подп. 4.23 ст. 174 НК-2023).

Примечание Это значит, что такие курсовые разницы с 1 января 2023 года можно учитывать при исчислении налога на прибыль.

Еще несколько важных изменений по налогу на прибыль:

Ст. 167 Налогового кодекса в новой редакции дополнена положениями с целью исключения ситуаций налогообложения одних и тех же поступлений организациям разными налогами (налогом при УСН и налогом на прибыль) в случае перехода с УСН на общий порядок налогообложения, а также для урегулирования налоговых последствий в результате реорганизации в форме присоединения, слияния, разделения или выделения.





Ст. 170 «Затраты по производству и реализации» тоже претерпела изменения: организациям предоставлена возможность учета при налогообложении прибыли отчислений в резерв предстоящих отпусков, в части, приходящейся на расходы по оплате тех отпусков, которые учитываются при налогообложении; уточнены формулировки расходов на рекламу и приведены их в соответствие с Законом от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе»; есть небольшие изменения в нормируемых затратах и затратах, связанных с контролируемой задолженностью.

С 2023 года в состав затрат по производству и реализации включаются суммы премий, бонусов, вознаграждений, предоставленных при выполнении покупателем (заказчиком) условий (в том числе объема покупок или заказов), определенных договором в качестве обязательных для предоставления таких премий, бонусов, вознаграждений. «До этого такие суммы включались в состав внереализационных расходов», — уточняет Татьяна Дайлид.

Значительно изменились статьи НК, посвященные внереализационным доходам и расходам. Среди прочего: включение доходов от операций по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)) имущества в состав выручки от реализации, следовательно, и расходы по сдаче в аренду будут включаться в затраты по производству и реализации; есть ограничения на включение в состав внереализационных расходов убытков по задолженностям.

Расходы на проведение идеологической работы с 2023-го включаются согласно подп. 3.29 ст. 175 НК-2023 в состав внереализационных расходов. «Конкретный перечень таких расходов в НК не приводится, но опция интересная», — считает Татьяна Дайлид.

Взносы за счет средств работодателя по договорам добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии работников, начисленные в порядке, установленном законодательством (подп. 2.13. п. 2 ст. 170 НК-2023) также включаются состав затрат по производству и реализации и дают возможность для формирования интересных социальных пакетов работодателям с одно стороны и законной оптимизации налогообложения — с другой.

Налог на дивиденды (доходы): увеличение до 15%

До 1 января 2023 года дивиденды и приравненные к ним доходы, начисляемые (выплачиваемые) иностранным организациям, в общем случае облагались налогом на доходы по ставке 12% (подп. 1.4 ст. 189, подп. 1.4 ст. 192 НК-2022).

— С 2023 года из подп. 1.4 ст. 192 НК исключено упоминание дивидендов (п. 94 ст. 2 Закона об изменениях). Следовательно, данный вид дохода попадает под действие подп. 1.5 ст. 192 НК и дивиденды облагаются по ставке 15%, — утверждает Вера Солянкова.

Примечание С 2023 года ставка 12% предусмотрена только в отношении доходов от отчуждения долей в уставном фонде (паев, акций) организаций, находящихся на территории Республики Беларусь, либо их части, включая доходы, возникающие при выходе (исключении) из такой организации (подп. 1.11.4 ст. 189 НК-2023).

Изменения в работе с НДС

Налог на добавленную стоимость получил достаточно много изменений. Мы рекомендуем плательщикам налога тщательно изучить все новации законодательства по НДС, а ниже обратим внимание на некоторые из них.

Определение налоговой базы НДС

1. Налоговая база НДС = разница между ценой реализации и ценой приобретения при передаче в лизинг (в части контрактной стоимости) или при реализации транспортных средств (согласно приложению 25 к НК-2023) приобретенных без НДС у физлиц. Это правило распространено на ситуации, когда транспортные средства были приобретены у физлиц по посредническим договорам. Указанная корректировка закрепляет положения, изложенные в письме МНС № 2−1−9/Ми-00370.





2. В налоговую базу НДС при уступке права требования первоначальным кредитором, происходящей из договоров, направленных на реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, включены проценты за рассрочку оплаты, взимаемые первоначальным кредитором (подп. 16.1 ст. 120 НК-2023).

Пример: организация должна исчислить НДС с полученных процентов при рассрочке за реализованные товары.

3. Новый порядок расчета НДС перевозчиками при реализации услуг по международной автомобильной перевозке грузов, выполненной последовательно несколькими перевозчиками и оформленной единым международным товарно-транспортным документом. Она определяется как сумма, подлежащая к получению от заказчика за всю перевозку в целом, за вычетом средств, подлежащих перечислению перевозчикам, которые привлечены к выполнению данной перевозки. (подп. 41 ст. 120 НК-2023).

Примечание В 2022 году порядок исчисления налоговой базы НДС как разницы между полученной от заказчика суммой и суммой, подлежащей перечислению привлеченным к перевозке лицам, установленный в п. 30 ст. 120 НК-2022, вправе были применять перевозчики, выступающие экспедиторами в соответствии с условиями договора. Перевозчики, не выступающие экспедиторами, исчисляли налоговую базу НДС по нулевой ставке исходя из всей стоимости перевозки (подп. 1.5 указа № 298, письмо МНС № 2−1−10/05274).

5) Рассчитывается НДС исходя из (п. 42 ст. 120 НК-2023):

а) цены приобретения — при реализации по ценам ниже цены приобретения товаров, приобретенных на стороне, с даты приобретения которых прошло менее 12 месяцев, если приобретенные товары при их реализации остались в неизменном состоянии (подп. 42.1 ст. 120 НК-2023).

Исключения:

если состояние товаров изменилось вследствие естественного износа, естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки), и (или) хранения, и (или) реализации;

если ухудшились все или отдельные качества (свойства) товаров вследствие порчи товаров;

если учет и (или) реализация товаров, приобретенных организацией, осуществляющей розничную торговлю и (или) общественное питание, производятся по розничной цене;

если товары являются основными средствами, объектами недвижимости (их частями), а также вложениями в долгосрочные активы заказчика (застройщика), доходными вложениями в материальные активы;

если товары являются топливом, всеми видами энергии, многооборотной (возвратной) тарой;

если товары, учитываемые в бухучете на счетах производственных запасов, использовались (изначально предназначались для использования) плательщиком при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);

если товары являются транспортными средствами, зарегистрированными (подлежащими регистрации) в ГАИ;

на отношения, возникающие при реализации лекарственных средств;

на отношения, возникающие при реализации товаров в рамках государственных закупок, закупок за счет собственных средств, порядок осуществления которых регулируется законодательством о закупках;

при осуществлении биржевой торговли товарами;

при реализации товаров в пределах холдингов;

при передаче товаров в пределах одного юридического лица их получателю.

Пример Организация приобрела товар в январе 2023 года за 30 тыс. руб. и реализовала в июне за 12 тыс. руб. в связи с низким спросом вне сезона. НДС необходимо исчислить от стоимости приобретения — 30 тыс. руб.

б) контрактной стоимости предмета лизинга (а при проведении оценки — исходя из наибольшей стоимости: цены реализации или оценочной стоимости) — при реализации по цене ниже контрактной стоимости предмета лизинга транспортного средства, приобретенного ранее лизингополучателем в рамках договора финансовой аренды (лизинга), предусматривающего выкуп предмета лизинга, сроком действия менее пяти лет (подп. 42.2 ст. 120 НК-2023).





в) остаточной стоимости (а при проведении оценки — исходя из наибольшей стоимости: цены реализации или оценочной стоимости) — при реализации по остаточной стоимости или по цене ниже остаточной стоимости основного средства, приобретенного менее чем пять лет назад и являющегося транспортным средством (подп. 42.1 ст. 120 НК-2023).

Пример Организация в 2019 году взяла автомобиль в лизинг с условием выкупа сроком на 2 года (контрактная стоимость — 250 000 руб.). Планируется, что в феврале 2023 года автомобиль будет реализован по цене 190 000 руб. Ситуация 1. Оценка автомобиля не проводится. НДС организация должна исчислить из контрактной стоимости автомобиля — 250 000 руб. Ситуация 2. Оценка проводится, оценочная стоимость составляет 200 000 руб. Налоговую базу НДС организация должна определить исходя из оценочной стоимости — 200 000 руб. Ситуация 3. Оценка проводится, оценочная стоимость составляет 170 000 руб. Налоговую базу НДС организация должна определить исходя из цены реализации — 190 000 руб.

Исчисление НДС при приобретении объектов у нерезидентов

С 1 января 2023 года белорусские организации и ИП должны исчислять НДС при приобретении объектов на территории Республики Беларусь не только у иностранных организаций, но и у иностранных ИП, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь (п. 47 ст. 2 Закона об изменениях, ст. 114 НК-2023).

Примечание Белорусской организацией у иностранного ИП приобретаются неисключительные права пользования программным обеспечением в соответствии с заключенным лицензионным соглашением. НДС исчисляется и уплачивается при приобретении имущественных прав белорусской компанией в размере 20%.

Изменения в составе объектов обложения НДС

1. Облагаются НДС суммы по получению дохода новым кредитором, приобретшим денежное требование, при прекращении соответствующего денежного обязательства путем исполнения, предоставления отступного, зачета, новации (п. 48 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.1.15 ст. 115 НК-2023).

2. Не облагается НДС безвозмездная передача Национальной государственной телерадиокомпании имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, предоставляемых для обеспечения телерадиовещания на территории Республики Беларусь и за ее пределы, а также участие Национальной государственной телерадиокомпании в международных конкурсах, фестивалях, форумах, конференциях и иных общественно значимых культурных мероприятиях (п. 48 ст. 2 Закона об измеениях, подп. 2.5.4, 2.5.5 ст. 115 НК-2023).

3. Исключена из состава оборотов, не признаваемых объектами обложения НДС, выдача контрольных марок для маркировки алкогольных напитков в целях приведения норм НК-2023 в соответствие с Законом № 429-З (п. 48 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 2.29 ст. 115 НК-2023).

И еще одно важное изменение: в порядке документального подтверждения вывоза за пределы Республики Беларусь товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта (ст. 123 НК-2023), а также в порядке определения места реализации товаров (ст. 116 НК-2023). В первую очередь это важно для тех, кто осуществляет электронную дистанционную продажу.

Трансфертное ценообразование

Эксперты утверждают, что ощутимо изменились нормы налогового законодательства 2022 года по контролю трансфертного ценообразования:

Уточнено, что не подлежат контролю ТЦО сделки, заключенные с операторами платежных систем на основе использования карточек VISA, MasterCard, American Express, зарегистрированными в офшорных зонах. Ранее в данной норме речь шла о владельцах международных систем платежных расчетов с использованием указанных карточек.

Перечень сделок, не подлежащих контролю ТЦО, дополнен кредитами (займами), которые предоставлены сельскохозяйственным организациям, включенным в определенные перечни Совмина. Напомним, контроль сделок с взаимозависимыми лицами по предоставлению (получению) кредитов (займов) введен с 2022 года.

Введено новое положение, которое позволяет при формировании диапазона рыночных показателей рентабельности анализируемой стороны сделки — иностранной организации в случае отсутствия информации о рентабельности иностранных организаций использовать данные отчетности белорусских организаций. Если и таких данных нет, можно использовать данные из отчетности организаций государств — членов ЕАЭС.

Земельный налог

Существенно изменилось законодательство по земельному налогу:

Начиная с налогового периода 2023 года земельный налог исчисляют не сами организации, а налоговые органы. Причем налог рассчитывают по истечении календарного года, а не наперед, как ранее (п. 1 — 5 ст. 244 НК-2023, п. 133 ст. 2 Закона об изменениях).

Не позднее 30 января года, следующего за истекшим налоговым периодом, организации получают от налоговых инспекций на портале МНС декларацию по земельному налогу за истекший налоговый период, предварительно заполненную на основании сведений о земельных участках за истекший налоговый период, которые имеются в налоговых органах.

Организации, получившие предварительно заполненную декларацию, не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, при необходимости вносят в нее изменения и (или) дополнения, подписывают декларацию электронной цифровой подписью и направляют ее обратно в налоговый орган.

Введена авансовая уплата земельного налога в течение налогового периода и его уплата по итогам истекшего налогового периода (п. 6 ст. 244 НК-2023, п. 133 ст. 2 Закона об изменениях). Установлены следующие сроки уплаты организациями авансовых платежей: не позднее 22 мая, 22 августа, 22 ноября текущего налогового периода.

Налог на недвижимость для физлиц, в том числе ИП

С 1 января 2023 года для плательщиков-физлиц установлены фиксированные ставки налога на недвижимость в отношении объектов налогообложения, по которым налоговыми органами не получены данные об их площади (протяженности). Налоговая база в этом случае будет определяться как количество таких объектов в налоговом периоде. Ставки установлены отдельным приложением 33 к НК-2023 и дифференцированы в зависимости от населенного пункта и вида объекта налогообложения (п. 122, 123 ст. 2 Закона об изменениях, п. 3 ст. 229, подп. 1.2 ст. 230 НК-2023).

Описанный порядок исчисления налога на недвижимость для физлиц распространен на 2022 год, а также на предшествующие налоговые периоды. В 2023 году физлица уплачивали только авансовый платеж в размере 50% исчисленного им налога. При отсутствии в налоговом органе сведений о площади объекта налогообложения авансовый платеж не предъявлялся. Поэтому физлицо-собственник такого объекта налогообложения уплатит налог на недвижимость по нему за 2022 год в 2023-м на основании извещения инспекции МНС, в котором налог будет исчислен с применением фиксированной ставки (п. 8 ст. 7 Закона № 141-З, п. 17 ст. 232, ч. 1 п. 4 ст. 233 НК, п. 2 ст. 5 Закона об изменениях).

Рост ставок единого налога

В новом Налоговом кодексе кратно повышаются ставки единого налога для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также увеличивается ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей — сразу на 4 пункта — с 16 до 20%.

Например, за предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) ставки налога увеличены в 1,5 раза:

— по г. Минску в 2022 году ставка составляла 413 руб., с 2023-го — 620 руб.;

— по областным центрам и Минскому району: в 2022 году — 385 руб., с 2023-го — 578 руб.;

— по районным центрам и городам районного подчинения: в 2022 году — 202 руб., с 2023-го — 303 руб.;

— по иным населенным пунктам: в 2022 году — 179 руб., с 2023-го — 269 руб.

При осуществлении розничной торговли иными непродовольственными товарами ставки единого налога увеличены в 3 раза:

— по г. Минску в 2022 году ставка составляла 484 руб., с 2023-го — 1452 руб.;

— по областным центрам и Минскому району: в 2022 году — 300 руб., с 2023-го — 900 руб.;

— по районным центрам и городам районного подчинения: в 2022 году — 213 руб., с 2023-го — 639 руб.;

— по иным населенным пунктам: в 2022 году — 193 руб., с 2023-го — 579 руб.

Ставки единого налога по остальным видам деятельности увеличены в 2 раза.

— Новые увеличенные ставки применяются при исчислении единого налога, срок уплаты которого наступает после 30.01.2023 года, т.е. с февраля 2023-го. Единый налог за январь 2023 года исчисляется по ставкам, действующим на 31.12.2022 года (ч. 3 п. 8 ст. 5 Закона об изменениях). Не позднее 31.01.2023 года в связи с изменением размера ставок ИП обязаны представить уточненную декларацию по единому налогу за I квартал 2023 года (ч. 4 п. 8 ст. 5 Закон об изменениях), — уточняет Татьяна Дайлид. — Кстати, предоставлена возможность перейти на подоходный налог с любого месяца I квартала 2023 года (кроме ИП, предоставляющих места для краткосрочного проживания).

ИП, которые уплатили (исчислили) единый налог за I квартал 2023 года (его часть), вправе перейти на подоходный налог с 1-го числа любого календарного месяца этого квартала, т.е. с 01.01.2023, 01.02.2023 или 01.03.2023. В случае перехода на подоходный налог ИП обязаны подать уточненную декларацию по единому налогу за I квартал 2023 года в срок не позднее 31.01.2023 года (ч. 1 и 2 п. 8 ст. 5 Закона об изменениях).

Упрощенная система налогообложения

С 1 января 2023 года из состава плательщиков налога по упрощенной системе налогообложения исключены индивидуальные предприниматели и нотариусы. Также установлена одна ставка налога при УСН в размере 6%. Ставка 16% исключена (ст. 329 НК-2023, п. 174 ст. 2 Закона № 141-З). Дополнен и перечень запретов на применение УСН организациями. В частности, с 2023 года не вправе применять УСН (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З):

1) организации, имеющие один или несколько филиалов, состоящих на учете в налоговых органах (подп. 2.1.3 ст. 324 НК-2023). Для целей применения указанного запрета ограничение на применение УСН распространяется, если филиал (представительство, иное обособленное подразделение) соответствует трем условиям:

— ведет бухучет с определением финансового результата по своей деятельности;

— имеет счет с правом распоряжаться денежными средствами на нем;

— состоит на учете в налоговых органах.

Организации, имеющие обособленные подразделения, которые не состоят на учете в налоговых органах и не соответствуют по совокупности признакам, указанным в п. 3 ст. 14 НК-2023, вправе применять УСН.





2) организации, которые получают от других лиц наличные и (или) безналичные денежные средства, не составляющие их валовую выручку и не являющиеся суммами (выручкой, доходами), поименованными в п. 2, ч. 1 п. 6 ст. 328 и п. 4 ст. 174 НК-2023. Данный запрет действует, в том числе если денежные средства получены этими организациями (ч. 1 подп. 2.1.6 ст. 324 НК-2023, п. 164 ст. 2 Закона об изменениях):

— на основании договоров комиссии, поручения или иных аналогичных гражданско-правовых договоров, договоров транспортной экспедиции либо по договорам, заключенным ими во исполнение таких договоров;

— как возмещение (оплата) расходов независимо от даты их осуществления и того, в чьих интересах они осуществлены (в том числе возмещение арендодателю (лизингодателю, наймодателю) расходов, указанных в ч. 2 подп. 5.3 ст. 328 НК-2023);

— в связи с участием в расчетах между иными лицами путем получения указанными организациями денежных средств от одного лица и их передачи (перечисления) другому лицу.

Однако право на УСН сохраняется, если организация отразила в учетной политике решение о признании вышеуказанных «чужих» денежных средств внереализационными доходами с последующим налогообложением их в составе валовой выручки (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, ч. 4 подп. 2.1.6 ст. 324, подп. 3.43 ст. 174 НК-2023).

Разъяснения МНС по УСН Вопрос: Организация-комиссионер в 2022 году применяет УСН. В соответствии с условиями заключаемых договоров денежные средства за приобретаемые товары покупатель в полном объеме перечисляет на расчетный счет организации-комиссионера. Впоследствии организация-комиссионер полученную за товар сумму перечисляет комитенту за минусом причитающихся ей сумм комиссионного вознаграждения и дополнительной выгоды. Утратит ли организация-комиссионер право на применение УСН в 2023 году? Ответ: Причитающиеся комитенту за реализованный товар денежные средств не составляют валовую выручку комиссионера. В случае сохранения в 2023 году такого же порядка расчетов за товары в рамках исполнения договоров комиссии как и в 2022-м, организация-комиссионер с 1 января 2023 года лишится права на применение УСН на основании ч. 1 подп. 2.1.6 п. 2 ст. 324 НК-2023. В рассматриваемой ситуации право на УСН в 2023 году сохранится при условии отражения организацией-комиссионером в своей учетной политике решения о признании поступающих ей за товары сумм денежных средств (причитающихся комитенту и не составляющих ее валовую выручку) внереализационными доходами, указанными в подп. 3.43 п. 3 ст. 174 НК-2023, и включения этих сумм в валовую выручку для целей исчисления налога при УСН (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, ч. 1 и 4 подп. 2.1.6 п. 2 ст. 324, подп. 5.1 п. 5 ст. 328 НК-2023). Вопрос: С 2023 года получение арендодателем от арендаторов сумм возмещения стоимости коммунальных услуг, не включаемых в налоговую базу налога при УСН, будет служить основанием для утраты права на УСН? Ответ: С 2023 года установлен запрет на применение УСН для организаций, получивших от других лиц наличные и (или) безналичные денежные средства, не составляющие их валовую выручку и не являющиеся суммами (выручкой, доходами), не включаемыми ими в валовую выручку в соответствии с п. 2 ст. 328 и п. 4 ст. 174 НК-2023, в том числе если денежные средства получены как возмещение арендодателю расходов, указанных в ч. 2 подп. 5.3 п. 5 ст. 328 НК-2023. Таким образом, если арендатор будет перечислять стоимость перевыставленных коммунальных услуг напрямую в коммунальные службы, налоговая база налога при УСН у арендодателя будет определяться без учета данных сумм. Если же денежные средства для возмещения арендатором стоимости коммунальных услуг будут поступать арендодателю, в 2023 году арендодатель лишится права на применение УСН на основании ч. 1 подп. 2.1.6 п. 2 ст. 324 НК-2023. Право на УСН сохранится, если арендодатель отразит в учетной политике решение о включении этих сумм возмещений во внереализационные доходы и включит их в валовую выручку для исчисления налога при УСН (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, ч. 1 и 4 подп. 2.1.6 п. 2 ст. 324, ч. 2 подп. 5.3 п. 5 ст. 328 НК-2023). Также запрет на применение УСН не действует, если денежные средства получены организацией по следующим основаниям (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, п. 164 ст. 2 Закона об изменениях, ч. 3 подп. 2.1.6 ст. 324 НК-2023): получена сумма займа, кредита, финансовых средств, предоставляемых на возвратной основе в рамках государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо является ее возвратом;

сумма получена научно-технологическим парком в формируемый им фонд инновационного развития или научно-технологическим парком и его резидентами из такого фонда;

в результате ошибочного перечисления безналичных денежных средств (ошибочной передачи наличных денежных средств), на получение которых у этой организации не было права и которые не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом их получения, возвращены с ее счета в банке (иностранном банке) на счет в банке (иностранном банке), открытый лицу, ошибочно перечислившему (передавшему) эти денежные средства (возвращены наличными денежными средствами такому лицу). Данное положение распространяется также на ошибочное зачисление денежных средств из-за технической ошибки банка (иностранного банка);

сумма является возвратом денежных средств, ранее перечисленных (предоставленных) этой организацией, юридическим лицом, правопреемником которого в связи с реорганизацией является эта организация (в том числе перечисленных в порядке исполнения их обязательств третьим лицом), в связи с неисполнением (исполнением не в полном объеме) обязательств; возвратом товаров (отказом от работ, услуг); исполнением обязательств, в обеспечение которых в качестве залога были перечислены возвращаемые денежные средства; ошибочным перечислением денежных средств;

сумма получена в результате возврата организации — участнику (акционеру) вклада в уставный фонд при ликвидации организации (участником (акционером) которой она является) либо при выходе (исключении) из состава участников организации (подп. 2.2 ст. 31 НК-2023).

3) организации, осуществляющие обмен цифровых знаков (токенов) на иные цифровые знаки (токены), отчуждение цифровых знаков (токенов) за электронные деньги, а также получающие имущество (кроме денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте) в связи с осуществлением операций с цифровыми знаками (токенами) либо их наличием у организации (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, подп. 2.2.7 ст. 324 НК-2023);

4) доверительные управляющие при доверительном управлении имуществом (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, подп. 2.3.7 ст. 324 НК-2023);

5) вверители при доверительном управлении имуществом (п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, подп. 2.3.8 ст. 324 НК-2023).

Налоговой базой налога при УСН, как и ранее, признается валовая выручка, т.е. сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов. При этом с 2023 года дополнен перечень сумм, которые не учитываются в валовой выручке. (см. п. 174 ст. 2 Закона № 141-З). Кроме того, скорректирован перечень учитываемых внереализационных доходов.

ВАЖНО! С 2023 года исключена возможность использования принципов отражения выручки «по оплате» и «по начислению» и установлен кассовый принцип. Согласно ему, выручка отражается по мере оплаты товаров (работ, услуг), имущественных прав (возмещения расходов и поступления иных сумм, составляющих выручку), в том числе получения предварительной оплаты, аванса, задатка, независимо от даты отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, даты осуществления возмещаемых расходов (п. 3 и 7 ст. 328 НК-2023, п. 174 ст. 2 Закона № 141-З). При этом определено, что под датой оплаты понимается дата: зачисления денежных средств на счета организации в банках (либо по ее поручению на счета третьих лиц);

поступления денежных средств в кассу;

проведения расчетов наличными денежными средствами;

прекращения обязательства перед организацией по оплате (возмещению расходов), в том числе в результате зачета, уступки плательщиком права требования другому лицу и др. (ч. 1, 3 п. 7 ст. 328 НК-2023, п. 174 ст. 2 Закона № 141-З, п. 166 ст. 2 Закона об изменениях).

Также скорректирован порядок определения валовой выручки по договорам, в которых сумма обязательств выражена в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте (договоры в эквиваленте), а также в иностранной валюте, в том числе в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной иностранной валюте (валютные и бивалютные договоры).

По договорам в эквиваленте выручка определяется в подлежащей уплате сумме в белорусских рублях. А по валютным и бивалютным договорам — в белорусских рублях путем пересчета подлежащей уплате суммы в иностранной валюте по курсу Нацбанка на дату отражения выручки (п. 4 ст. 328 НК-2023, п. 174 ст. 2 Закона № 141-З).

Таким образом, в связи с введением кассового принципа выручка определяется без корректировки на сумму положительной разницы, которая ранее облагалась налогом при УСН на основании п. 9 ст. 328 НК-2022.

Также в связи с переходом плательщиками налога при УСН на кассовый принцип отражения выручки определен порядок налогообложения «переходных» сумм предоплаты. В случае если у организации, применяющей на 31.12.2022 УСН, числится предоплата за товары (работы, услуги), имущественные права, которые не отгружены (не выполнены, не переданы) по эту дату, выручка отражается (п. 11 ст. 328 НК-2023, п. 174 ст. 2 Закона № 141-З):

на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав — если она приходится на 2023 год;

на 31.12.2023 — в иных случаях, если оплаченная сумма не была возвращена до этой даты.

Существенно изменен порядок ведения учета. С 2023 года все плательщики налога при УСН обязаны вести книгу учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН. Установлена и обязанность представлять декларацию по налогу при УСН при отсутствии объектов налогообложения в налоговом периоде (абз. 5 ч. 3 п. 2 ст. 40 НК-2023, п. 15 ст. 2 Закона об изменениях). Напомним, ранее пустые декларации по налогу при УСН подавать не требовалось (ч. 3 п. 2 ст. 40 НК-2022).

Критерии и порядок перехода на УСН в 2023 году, по сравнению с 2022-м, не меняются. Критерии применения УСН в 2023 года также сохраняются на уровне 2022-го. Организация обязана прекратить применение УСН с месяца, следующего за отчетным периодом, в котором валовая выручка превысила 2 150 000 руб. либо численность ее работников в среднем с начала года по отчетный период включительно превысила 50 чел. (подп. 6.4 ст. 327 НК-2023, п. 174 ст. 2 Закона № 141-З).

Единый налог: сокращены виды деятельности для ИП

С 1 января 2023 года существенно сокращены виды деятельности, по которым ИП могут применять единый налог. Так, из объектов обложения единым налогом исключены следующие виды деятельности (подп. 1.1 ст. 337 НК-2022, п. 170 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 2.7 ст. 336, подп. 1.1 ст. 337 НК-2023):

техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, услуги по восстановлению резиновых шин и покрышек, услуги по диагностированию транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуги по нанесению татуировки, нательной живописи, перманентного макияжа, услуги по пирсингу;

деятельность грузового речного транспорта и грузового автомобильного транспорта, деятельность по перегону, перевозке, доставке из-за границы (за границу) автомототранспортных средств;

строительство зданий, специальные строительные работы, бурение водяных скважин, пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая монтаж и установку изделий собственного производства, производство из пластмассы и поливинилхлорида дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи, включая монтаж и установку изделий собственного производства;

медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья;

деятельность по чистке и уборке;

деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных;

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

репетиторство;

стирка и глаженье постельного белья и другие вещи в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора;

предоставление индивидуальных услуг с помощью автоматов для измерения роста, веса;

предоставление услуг по содержанию домашних животных, дрессировке и уходу за ними;

сдача в аренду (субаренду), наем жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания).

виды деятельности, поименованные в подп. 3.1 ст. 337 НК-2022 (п. 170 ст. 2 Закона об изменениях, абз. 9 подп. 2.7 ст. 336 НК-2023).

Все указанные выше виды деятельности можно осуществлять в статусе самозанятого с применением налога на профессиональный доход , о котором мы подробно писали здесь .

При этом с 2023 года под единый налог также не подпадает розничная торговля одеждой из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), коврами и ковровыми изделиями, сложными бытовыми электротоварами (п. 171 ст. 2 Закона об изменениях, подп. 1.2.6 ст. 337 НК-2022).

Таким образом, в отношении перечисленных видов деятельности с 1 января 2023 года ИП должны применять иной порядок налогообложения. Отметим, что с 2023 года ИП также не могут применять УСН, следовательно, по исключенным для единого налога видам деятельности ИП обязаны уплачивать подоходный налог (п. 1 ст. 324, гл. 18 НК-2023).

Для тех, кто уплатил за I квартал 2023 года единый налог, но с 1 января 2023-го утратил право его применять, установлена обязанность представить уточненную декларацию по единому налогу за I квартал 2023 года в срок не позднее 31 января 2023 года (ч. 4 п. 8 ст. 5 Закона об изменениях).

В связи с установлением обязанности применять единый налог при предоставлении мест для краткосрочного проживания определен порядок расчета суммы единого налога для случаев выявления фактов уклонения ИП от применения этого режима налогообложения. В частности, при выявлении таких фактов впервые единый налог будет определяться исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных по месту осуществления деятельности. А при выявлении повторных случаев будет применяться 5-кратное увеличение суммы (п. 172 ст. 2 Закона об изменениях, ч. 2 п. 13 ст. 342 НК-2023).

Подоходный налог

НК-2023 продлевает применения ставки подоходного налога в размере 13% по доходам физических лиц, полученных в течение календарного года по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий.

Дополнена норма, которая определяет виды доходов, не признаваемые объектом для подоходного налога, а именно доходы в размере стоимости бутилированной питьевой или минеральной воды, безалкогольных напитков, продуктов питания, одноразовой посуды, предметов личной гигиены, приобретенных налоговыми агентами для общего пользования.

Также, поскольку Налоговый кодекс содержит особый порядок налогообложения доходов, полученных физическими лицами в связи с их юбилейными датами либо юбилеем организации, даны определения данным понятиям:

юбилейная дата организации — дата со дня создания организации, соответствующая количеству лет, кратному десяти (10, 20, 30 и далее);

юбилейная дата плательщика — дата достижения плательщиком возраста 40 и более лет, соответствующего количеству лет, кратному десяти (40, 50, 60 и далее).

Доходы, полученные от физлиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения, а также в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно в сумме от всех источников в течение календарного года (п. 22 ст. 208 НК-2023) не облагаются подоходным налогом в сумме 9338 рублей.

Факсимиле запрещен

Еще одно важное изменение для бизнеса утвердило правительство. Согласно постановлению Совмина № 962 от 30 декабря 2022 года, в Белаурси не допускается использование аналогов собственноручной подписи (факсимиле), (за исключением электронной цифровой подписи) лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления в документах:

1. Товарно-транспортная накладная;

2. Товарная накладная;

3. Приходный кассовый ордер;

4. Расходный кассовый ордер;

5. Акт о приеме-передаче основных средств;

6. Акт о приеме-передаче нематериальных активов;

7. Акт о списании имущества;

8. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ;

9. Акт о передаче не завершенного строительством объекта;

10. Акт о передаче затрат, произведенных при создании объекта инженерной и (или) транспортной инфраструктуры;

В случае, если документ из вышеприведенного перечня будет все же подписан факсимиле, то его могут признать недействительным со всеми последствиями.

В Налоговый кодекс внесено много изменений, и далеко не все мы указали в нашей статье. Специалистам бухгалтерской службы мы рекомендуем тщательно изучить нововведения, а руководителям организаций — относится с пониманием к тем, кто забоится об их налоговой безопасности.

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