Зубренок появился на свет в Минском зоопарке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У пары зубров в Минском зоопарке родился малыш. Юный символ страны уже окреп, резвится на улице и с любопытством разглядывает посетителей, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Интересуется игрушками, чешется о щетку и почти не отходит от мамы. У этого зубренка все как у людей. Питается пока только молоком, но уже окреп и стал очень игривым. Одно из любимых занятий – ловить ртом снежинки.

Зубренку уже два месяца. Пока он был младенцем, посетителям его не показывали. Да и сейчас ни потрогать, ни покормить его не получится. Малыш под надежной защитой матери.

Но посетители могут хорошо разглядеть его даже через ограждение. Приходят семьями специально, чтобы посмотреть на зубров.

«Такой хорошенький, как дети. Смотрите, сколько людей собирают зубры», – поделилась посетительница зоопарка Галина Бохан.

Обычно зубры рождаются летом. Но в этот раз природа решила иначе. Первое время малыш жил только с мамой. Так же происходит и в естественной среде обитания. А теперь в вольере объединили всю семью.

«Через какое-то время их начали просто знакомить с папой нашим, Бархатом, а уже после Нового года их объединили. Бархат относится к нему ровно, прям отцовских чувств у него нет, поскольку для зубров это не характерно. Не проявляет агрессии совершенно», – рассказала младший научный сотрудник минского зоопарка Оксана Буко.

Имя зубренку пока не выбрали. Но оно обязательно будет начинаться на букву Б – потому что малыш родился в Беларуси. Традицию давать имена новорожденным зубрам по первой букве в названии страны не нарушают никогда.