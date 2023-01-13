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Зубренок появился на свет в Минском зоопарке
13.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У пары зубров в Минском зоопарке родился малыш. Юный символ страны уже окреп, резвится на улице и с любопытством разглядывает посетителей, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Интересуется игрушками, чешется о щетку и почти не отходит от мамы. У этого зубренка все как у людей. Питается пока только молоком, но уже окреп и стал очень игривым. Одно из любимых занятий – ловить ртом снежинки.
Зубренку уже два месяца. Пока он был младенцем, посетителям его не показывали. Да и сейчас ни потрогать, ни покормить его не получится. Малыш под надежной защитой матери.
Но посетители могут хорошо разглядеть его даже через ограждение. Приходят семьями специально, чтобы посмотреть на зубров.
Обычно зубры рождаются летом. Но в этот раз природа решила иначе. Первое время малыш жил только с мамой. Так же происходит и в естественной среде обитания. А теперь в вольере объединили всю семью.
Имя зубренку пока не выбрали. Но оно обязательно будет начинаться на букву Б – потому что малыш родился в Беларуси. Традицию давать имена новорожденным зубрам по первой букве в названии страны не нарушают никогда.
«У нас была уже и Бусинка, и Барон, и Борис, и Байнет. Много разных интересных имен придумывали нашим зубрятам. И Яша, и Буяша – у нас была парочка прекрасных зубрят. Мы все-таки думаем, возможно, это будет конкурс, и кто-то придумает интересное и красивое имя для нашего зубренка», – рассказала методист минского зоопарка Ольга Колмакова.
Через полтора года зубренок покинет родителей. Его отправят в другой зоопарк или агроусадьбу. Уже окрепший зубр не может жить вместе с отцом. Животные будут конкурировать друг с другом и бороться за самку.
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Популяция зубров в Беларуси растет с каждым годом. Сейчас в дикой природе их уже больше двух тысяч.
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