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Премьер-министр Беларуси проверил работу фабрики, взятой под контроль государства

13.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленные предприятия должны получать господдержку, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».

Глава правительства побывал на одной из крупнейших хлопчатобумажных фабрик в республике. В прошлом году на ее модернизацию государство выделило кредит и разработало новую стратегию развития.

«Показатели, в принципе, по предприятию серьезно улучшились. Конечно, далеко еще пока до выполнения задачи – до выхода на эффективную рентабельную работу, но дело было, мягко говоря, несколько запущено. Поэтому, конечно, за пять-семь месяцев результатов не достичь. Мы видим, что надо продолжать модернизацию предприятия, никаких разговоров, что «закрыто», «перепрофилировано», нет», – сказал Головченко.

Фабрика входит в состав Барановичского хлопчатобумажного объединения. Это одно из крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси с полным циклом производства. Здесь перерабатывают хлопок, изготавливают пряжу, ткут ткань и шьют текстиль.



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На предприятии перерабатывают хлопок, изготавливают пряжу, ткут ткань и шьют текстиль.
 
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