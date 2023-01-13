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Премьер-министр Беларуси проверил работу фабрики, взятой под контроль государства
13.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Промышленные предприятия должны получать господдержку, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».
Глава правительства побывал на одной из крупнейших хлопчатобумажных фабрик в республике. В прошлом году на ее модернизацию государство выделило кредит и разработало новую стратегию развития.
Фабрика входит в состав Барановичского хлопчатобумажного объединения. Это одно из крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси с полным циклом производства. Здесь перерабатывают хлопок, изготавливают пряжу, ткут ткань и шьют текстиль.
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На предприятии перерабатывают хлопок, изготавливают пряжу, ткут ткань и шьют текстиль.
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