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Морозы в СНГ: косули в Казахстане вышли за едой к людям, над Иссык-Кулем поднялся пар
13.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Аномальные морозы в центральной части Казахстана испытывают на прочность энергосети. Накануне без света там остались десятки жилых домов. О текущей ситуации и погоде в других странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».
Сильный мороз в Казахстане выводит из строя машины и электросети. В Темиртау в Карагандинской области почти 60 жилых домов остались без света. В последние два дня в регионе минус 39 градусов. Горожане массово использовали электрообогреватели, что и спровоцировало сбой. Ремонтные службы восстановили подачу энергии в течение часа. А в Петропавловске из-за морозов и обильного снега к людям вышли голодные косули. Добраться до корма в лесах они не могут из-за сугробов, приходится искать еду в городе.
В Кыргызстане морозно и солнечно. В Бишкеке минус 14, без осадков. Почти такая же погода стоит в Иссык-Кульской области.
Холода в Беларуси сдают позиции. Синоптики уверены: до конца недели столбики термометров будут ползти вверх. Сегодня в Минске – плюс 1, туманно и без осадков. На дорогах гололедица. На реках западной части страны вот-вот начнется ледоход. В южных регионах из-за разлива рек отмечаются подтопления жилых домов, подворий и участков автомобильных дорог.
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В южных регионах Беларуси потеплело: из-за разлива рек отмечаются подтопления домов, подворий и дорог.
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