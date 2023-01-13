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Морозы в СНГ: косули в Казахстане вышли за едой к людям, над Иссык-Кулем поднялся пар

13.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аномальные морозы в центральной части Казахстана испытывают на прочность энергосети. Накануне без света там остались десятки жилых домов. О текущей ситуации и погоде в других странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Сильный мороз в Казахстане выводит из строя машины и электросети. В Темиртау в Карагандинской области почти 60 жилых домов остались без света. В последние два дня в регионе минус 39 градусов. Горожане массово использовали электрообогреватели, что и спровоцировало сбой. Ремонтные службы восстановили подачу энергии в течение часа. А в Петропавловске из-за морозов и обильного снега к людям вышли голодные косули. Добраться до корма в лесах они не могут из-за сугробов, приходится искать еду в городе.

В Кыргызстане морозно и солнечно. В Бишкеке минус 14, без осадков. Почти такая же погода стоит в Иссык-Кульской области. Из-за похолодания над озером образовался пар. Необычное явление сняли возле села Корумду на северном берегу Иссык-Куля. Синоптики говорят, что во время сильных морозов воздух на поверхности озера теплее, поэтому происходит естественное испарение воды. Поднимаясь выше, он замерзает, образуя туман. И складывается оптическое ощущение, будто водоем закипает.

Холода в Беларуси сдают позиции. Синоптики уверены: до конца недели столбики термометров будут ползти вверх. Сегодня в Минске – плюс 1, туманно и без осадков. На дорогах гололедица. На реках западной части страны вот-вот начнется ледоход. В южных регионах из-за разлива рек отмечаются подтопления жилых домов, подворий и участков автомобильных дорог.



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Теги: Минск
 
 
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В южных регионах Беларуси потеплело: из-за разлива рек отмечаются подтопления домов, подворий и дорог.
 
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