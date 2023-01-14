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МТРК «Мир» победил в конкурсе Совета Федерации с серией репортажей «Поезд памяти»
14.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С профессиональным праздником наш телеканал поздравили сегодня в верхней палате парламента. «МИР» стал победителем конкурса «В фокусе – Совет Федерации». Самый заметный проект минувшего года – серия репортажей «Поезд памяти», созданная при содействии Совета Федерации и Национального собрания Беларуси, передает «МИР 24».
Для школьников из России и Беларуси маршрут этого поезда стал лучшим уроком истории. Вместе с юными пассажирам от начала и до конца по памятным местам проехали и журналисты телеканала «МИР».
Проект появился по инициативе глав верхних палат парламентов России и Беларуси. Запустили его в рекордно короткие сроки. Пока железнодорожники готовили поезд с остановками по расписанию в 15 городах-героях двух стран, шел отбор школьников.
«Очень важны такие проекты, когда дружит молодежь, тогда они лучше знакомятся со страной, с которой у нас выстаиваются такие тесные, добрые братские отношения», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
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Для школьников из России и Беларуси маршрут этого поезда стал лучшим уроком истории.
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