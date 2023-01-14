МТРК «Мир» победил в конкурсе Совета Федерации с серией репортажей «Поезд памяти»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С профессиональным праздником наш телеканал поздравили сегодня в верхней палате парламента. «МИР» стал победителем конкурса «В фокусе – Совет Федерации». Самый заметный проект минувшего года – серия репортажей «Поезд памяти», созданная при содействии Совета Федерации и Национального собрания Беларуси, передает «МИР 24».

Для школьников из России и Беларуси маршрут этого поезда стал лучшим уроком истории. Вместе с юными пассажирам от начала и до конца по памятным местам проехали и журналисты телеканала «МИР».

Проект появился по инициативе глав верхних палат парламентов России и Беларуси. Запустили его в рекордно короткие сроки. Пока железнодорожники готовили поезд с остановками по расписанию в 15 городах-героях двух стран, шел отбор школьников.

«Это возможность соприкоснуться с великой историей наших двух народов – российского и белорусского, с историей нашего советского народа, который страшной ценой победил в той страшной для нас Великой Отечественной войне, и увидеть то, что было тогда», – рассказал заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.

«Очень важны такие проекты, когда дружит молодежь, тогда они лучше знакомятся со страной, с которой у нас выстаиваются такие тесные, добрые братские отношения», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.



Для ребят это были две недели впечатлений. Каждый день экскурсии по музеям, мемориальным комплексам и общение с ветеранами. Пассажиры особого состава – сплошь победители школьных олимпиад и участники научных конференций из двух стран. Ребята признались: в этом путешествии стали не просто попутчиками.

«Я думаю, мы продолжим общение, потому что сейчас современные технологии позволяют общаться», – рассказала участница акции «Поезд Памяти» Валерия Русских.