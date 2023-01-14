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Новогодний бал в Большом театре Беларуси собрал сотни участников
14.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Полонез, вальс, полька и кадриль – традиционный бал на Старый новый год прошел в Большом театре в Минске. Участники – истинные поклонники галантного этикета прошлых веков. Дресс-код – обязательное условия для всех. Для дам – платья в пол, кавалеры – в смокингах. На балу побывала и корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Бал начали с «Любовного напитка». Это известная опера. Хотя бокал игристого участников тоже ждал. Но сначала – танцы.
Объемные платья в пол сможет носить не каждая. Движения должны быть неторопливыми, чтобы не наступить на свой подол и соседский. Что уж говорить про танцы. В этом году на балу рекордное количество участников – более сотни пар. Репетировали более двух месяцев.
Здесь нет плохих и хороших танцоров. Все равны, 16 лет тебе или 84. Многие из участников не пропустили ни одного новогоднего бала в Большом.
Ольгу Санельникову долго учить танцевать не пришлось – она сама хореограф. В вальсе держится уверенно даже без партнера. Хотя у дамы на этом вечере планировалось, как минимум четыре кавалера.
«Основной партнер новенький, он занимается первый год, очень неплохо справляется. Второй партнер – из Китая. Третий партнер – научный сотрудник из Узбекистана, но он уехал, и мне пришлось его заменить четвертым партнером», – рассказывает участница бала Ольга Санельникова.
Начало проведению новогодних балов в Беларуси Театр оперы и балета положил в 2009-м. Традиция прижилась. Теперь, говорят, балы проводят даже в библиотеках. Но Большой остается в авангарде танцевального движения.
Тем, кто не выдерживал энергичных ритмов польки и кадрили, можно было переместиться в более спокойные локации. Например, в комнату запахов. Парфюмеры создали оперные ароматы и предлагали узнать, как пахнет «Пиковая дама».
«Это тайный игорный дом, дым табака, запах крепких напитков. Сегодня любимчик у всех – это аромат «Травиата», дама с камелиями. Это зеленый чай и нежные цветы», – поясняет парфюмер Ксения Филиппова.
Новогодний бал в этот раз длился более семи часов. Танцы сменяли концертные выступления. Чайковский и Штраус после полуночи уступили место музыке из кинофильмов и песням Зацепина и Таривердиева.
Ранее в Минске прошел
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В театре собрались истинные поклонники галантного этикета прошлых веков.
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