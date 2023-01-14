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Новогодний бал в Большом театре Беларуси собрал сотни участников

14.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полонез, вальс, полька и кадриль – традиционный бал на Старый новый год прошел в Большом театре в Минске. Участники – истинные поклонники галантного этикета прошлых веков. Дресс-код – обязательное условия для всех. Для дам – платья в пол, кавалеры – в смокингах. На балу побывала и корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Бал начали с «Любовного напитка». Это известная опера. Хотя бокал игристого участников тоже ждал. Но сначала – танцы.

Объемные платья в пол сможет носить не каждая. Движения должны быть неторопливыми, чтобы не наступить на свой подол и соседский. Что уж говорить про танцы. В этом году на балу рекордное количество участников – более сотни пар. Репетировали более двух месяцев.

«Я считаю, главное – получить удовольствие. Конечно, мы стараемся выравнивать и линии, и чтобы все танцевали в музыку. Но вы же понимаете, что все участники – непрофессионалы. Пусть получают удовольствие, и, надеюсь, они будут стараться и меня не подведут», – говорит заслуженная артистка Республики Беларусь, постановщик Новогоднего бала Юлия Дятко.

Здесь нет плохих и хороших танцоров. Все равны, 16 лет тебе или 84. Многие из участников не пропустили ни одного новогоднего бала в Большом.

«Когда ты работаешь в детском саду, то ты умеешь делать все – и танцевать, и работать, и учить, и воспитывать. Поэтому все это нам помогает», – признается участница бала Наталья Кривенко.

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Тест

Ольгу Санельникову долго учить танцевать не пришлось – она сама хореограф. В вальсе держится уверенно даже без партнера. Хотя у дамы на этом вечере планировалось, как минимум четыре кавалера.

«Основной партнер новенький, он занимается первый год, очень неплохо справляется. Второй партнер – из Китая. Третий партнер – научный сотрудник из Узбекистана, но он уехал, и мне пришлось его заменить четвертым партнером», – рассказывает участница бала Ольга Санельникова.

Начало проведению новогодних балов в Беларуси Театр оперы и балета положил в 2009-м. Традиция прижилась. Теперь, говорят, балы проводят даже в библиотеках. Но Большой остается в авангарде танцевального движения.

«Балы – это не просто представление танцующих пар. Это и определенная концепция, познавательная, развлекательная. Каждый раз бал представляет собой определенную идею. Сегодня, например, открытие бала было представлено как венецианский карнавал», – поясняет главный режиссер Большого театра Беларуси Анна Моторная.

Тем, кто не выдерживал энергичных ритмов польки и кадрили, можно было переместиться в более спокойные локации. Например, в комнату запахов. Парфюмеры создали оперные ароматы и предлагали узнать, как пахнет «Пиковая дама».

«Это тайный игорный дом, дым табака, запах крепких напитков. Сегодня любимчик у всех – это аромат «Травиата», дама с камелиями. Это зеленый чай и нежные цветы», – поясняет парфюмер Ксения Филиппова.

Новогодний бал в этот раз длился более семи часов. Танцы сменяли концертные выступления. Чайковский и Штраус после полуночи уступили место музыке из кинофильмов и песням Зацепина и Таривердиева.

Ранее в Минске прошел новогодний бал для школьников. На мероприятие пригласили победителей олимпиад, отличников учебы, перспективных спортсменов и общественных активистов.



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Теги: Минск
 
 
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В театре собрались истинные поклонники галантного этикета прошлых веков.
 
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