Новогодний бал в Большом театре Беларуси собрал сотни участников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полонез, вальс, полька и кадриль – традиционный бал на Старый новый год прошел в Большом театре в Минске. Участники – истинные поклонники галантного этикета прошлых веков. Дресс-код – обязательное условия для всех. Для дам – платья в пол, кавалеры – в смокингах. На балу побывала и корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Бал начали с «Любовного напитка». Это известная опера. Хотя бокал игристого участников тоже ждал. Но сначала – танцы.

Объемные платья в пол сможет носить не каждая. Движения должны быть неторопливыми, чтобы не наступить на свой подол и соседский. Что уж говорить про танцы. В этом году на балу рекордное количество участников – более сотни пар. Репетировали более двух месяцев.

«Я считаю, главное – получить удовольствие. Конечно, мы стараемся выравнивать и линии, и чтобы все танцевали в музыку. Но вы же понимаете, что все участники – непрофессионалы. Пусть получают удовольствие, и, надеюсь, они будут стараться и меня не подведут», – говорит заслуженная артистка Республики Беларусь, постановщик Новогоднего бала Юлия Дятко.

Здесь нет плохих и хороших танцоров. Все равны, 16 лет тебе или 84. Многие из участников не пропустили ни одного новогоднего бала в Большом.

«Когда ты работаешь в детском саду, то ты умеешь делать все – и танцевать, и работать, и учить, и воспитывать. Поэтому все это нам помогает», – признается участница бала Наталья Кривенко.

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