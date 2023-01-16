К утилизации новогодних елок приступили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

После встречи Старого Нового года блестящая миссия елки выполнена. Многие жители Беларуси начали избавляться от хвойных. Как правильно отправить праздничное дерево на покой, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Если на одной мусорной площадке 10-15 деревьев, это большая удача. Главное – чтобы не по одному у каждого подъезда. Это выбивает из графика, говорит водитель мусоровоза Олег Кошель. С напарником они объехали несколько десятков точек.

«Старый Новый год – это пик такой. Хотя отдельные экземпляры забираем и летом. Кто-то забывает вынести, выносят потом, либо в подъезде затерялась. Рекорд у нас зафиксирован – 1 сентября забрали елку. Казалось бы, уже скоро к Новому году готовиться, а получается, что люди еще старую не выбросили», – рассказывает Олег Кошель.

Главное – не выбрасывать хвойное в контейнер для мусора. Коммунальщики просят оставить елку на площадке для крупногабаритных отходов, не забыв очистить ее от мишуры, ваты и игрушек.

«В прошлые годы наша организация собирала где-то 8-10 тонн за сезон для дальнейшей переработки. В этом году мы планируем не меньше собрать. Хотя с каждым годом живых елок становиться все меньше и меньше. Все-таки у населения города Минска больше спрос на искусственные ели», – поясняет начальник производственного участка предприятия «Спецкоммунавтотранс» Дмитрий Шумченя.

15 и 22 января – дни условной охоты коммунальщиков на старые новогодние ели, пихты и сосны. Собранные трофеи не утилизируют на полигоне, а перерабатывают и используют как вторичное сырье.

«Эти ели дробятся, из них производится топливная щепа. Эту щепу мы производим не только из елок, но и из деревянных ящиков, из тары, из поддонов. У нас есть покупатели уже не первый год, с ними заключены контракты, они приезжают и забирают топливную щепу на свои объекты, где сжигают и получают энергию», – отмечает начальник участка предприятия по переработке отходов Геннадий Лавренчик.

Еще один путь живой елки – зоопарк. Многие минчане раньше туда их и отвозили. Однако такая благотворительность оказалась губительной для животных. Забытая мишура может попасть в пищевод, а от осыпавшихся иголок – никакой пользы. Поэтому теперь зоопарк принимает только те хвойные, которые не раскупили на елочных базарах.

«Все копытные любят кушать еловые ветки. Это зубры, олени, винторогие козлы. Я удивилась, что даже и символ года – кролики – тоже неплохо кушают еловые ветки», – говорит методист Минского зоопарка Ольга Колмакова.