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К утилизации новогодних елок приступили в Беларуси
16.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
После встречи Старого Нового года блестящая миссия елки выполнена. Многие жители Беларуси начали избавляться от хвойных. Как правильно отправить праздничное дерево на покой, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Если на одной мусорной площадке 10-15 деревьев, это большая удача. Главное – чтобы не по одному у каждого подъезда. Это выбивает из графика, говорит водитель мусоровоза Олег Кошель. С напарником они объехали несколько десятков точек.
Главное – не выбрасывать хвойное в контейнер для мусора. Коммунальщики просят оставить елку на площадке для крупногабаритных отходов, не забыв очистить ее от мишуры, ваты и игрушек.
15 и 22 января – дни условной охоты коммунальщиков на старые новогодние ели, пихты и сосны. Собранные трофеи не утилизируют на полигоне, а перерабатывают и используют как вторичное сырье.
Еще один путь живой елки – зоопарк. Многие минчане раньше туда их и отвозили. Однако такая благотворительность оказалась губительной для животных. Забытая мишура может попасть в пищевод, а от осыпавшихся иголок – никакой пользы. Поэтому теперь зоопарк принимает только те хвойные, которые не раскупили на елочных базарах.
По статистике, только жители белорусской столицы ежегодно выбрасывают около 40 тысяч новогодних деревьев.
Нераспроданные запасы новогодних елей
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После Старого Нового года блестящая миссия елки считается выполненной.
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