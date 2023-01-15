Александр Лукашенко: Время требует большей динамики от каждого из нас

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Политика Беларуси должна строиться на принципах созидания. Об этом заявил Александр Лукашенко во время президентского приема на Старый Новый год, сообщает «МИР 24».

«Вы все большие молодцы! Но я знаю, что ваш творческий потенциал еще далеко не исчерпан. Время требует большей динамики от каждого из нас. Я желаю вам постоянно открывать в себе новые грани, покорять новые высоты профессии, стараться быть хотя бы на один шаг впереди того самого текущего момента», – сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко вручил медали, ордена и благодарственные письма государственным деятелям, спортсменам и лучшим представителям белорусских СМИ. Поблагодарил всех за труд, самоотдачу и твердую позицию. Президент напомнил, что 2023 год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания.