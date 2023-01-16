В Минске заявили, что запуск российско-белорусского спутника планируется в 2028 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 2028 году планируется запустить российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью телеканалу СТВ директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой.

«Сейчас плановые сроки – это запуск в 2028 году, но ставится задача сделать быстрее», – заявил он.

По словам Золотого, сейчас ведется рабочее проектирование аппарата.