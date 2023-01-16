|
В Минске заявили, что запуск российско-белорусского спутника планируется в 2028 году
16.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В 2028 году планируется запустить российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью телеканалу
По словам Золотого, сейчас ведется рабочее проектирование аппарата.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым заявил, что у России есть продвинутые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас ведется рабочее проектирование аппарата.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)