+55% в Сербию и +90% по Беларуси. Что произошло с автоперевозками за 2022 год

Источник материала: ProBusiness





По данным Биржи автоперевозок ATI.SU, спрос на грузоперевозки по территории Беларуси за 2022 год вырос на 90%, то есть почти в два раза. При этом рост заметно ускорился во второй половине года. Если говорить о конкретных регионах, то выделяются перевозки из Брестской области — здесь, по сравнению с 2021-м, рост составил 187%. В то же время, экспортные перевозки выросли в полтора раза, а импортные остались на уровне 2021-го. О подробностях порталу «Про бизнес» рассказала директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко.



Татьяна Солдатенко

Директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси»

— Такой всплеск перевозок на внутреннем рынке в целом и в Брестской области, в частности, обусловлен тем, что работать со странами Евросоюза теперь можно практически только по схемам перегруза и перецепа. То есть перевозчики везут груз от границы — по территории Беларуси. И фактически получается, что внутренние перевозки заменяют импортные. А Брестская область — это приграничная зона, где и происходит перецеп и перегруз.

Перевозки из других стран в Беларусь выросли на 9%. При этом на протяжении года ситуация была неравномерной. Рост спроса в начале года сменился весенне-летним спадом, однако в конце года перевозки снова стали набирать обороты. Ставки же на импорт росли довольно стабильно на протяжении всего 2022-го (+30% по итогам года). В то же время, цены на внутренние перевозки подросли не так внушительно — на 18%, а на экспортные еще меньше — на 14%.

Показательно, что спрос на перевозки из России оставался стабильным в течение всего года. Но на других направлениях заметен существенный прогресс. Заметно выросло количество заявок на перевозки из Казахстана, Турции, Узбекистана и Армении.

Если говорить об экспорте, то здесь отмечается положительная динамика — количество заявок на перевозки выросло на 41% по сравнению с 2021-м. При этом картина также была нестабильной: если в первой половине года мы наблюдали снижение, то уже с начала лета начался практически двукратный рост. Отсюда можно сделать вывод, что перевозчики довольно быстро приспособились к ограничениям на европейских границах и активно стали осваивать новые маршруты.





Что касается конкретных европейских направлений, то спрос сократился на перевозки практически во все страны Евросоюза, за исключением Литвы, Италии и Венгрии — там объемы остались приблизительно на уровне 2021-го.

Любопытно, что на 55% подросли перевозки в Сербию, которая не входит в Евросоюз. При этом ставки на европейском направлении заметно выросли. Вероятно, это компенсация за трудности на границах.

Потери спроса на перевозки по европейским маршрутам компенсировали другие направления. Количество заявок на перевозки в Россию за год выросло на 34%, в Казахстан — на 50%. Еще более резкий рост продемонстрировали относительно новые для нашей страны маршруты. Так, спрос на доставку грузов в Армению подрос почти в 2 раза, в Узбекистан — в 3 раза, в Грузию — в 4.

Любопытны и изменения по категориям грузов. Так, по данным Биржи автоперевозок ATI.SU, на внутренних маршрутах особенно внушительный рост показали перевозки бытовой техники, труб, мебели, пиломатериалов, оборудования, запчастей, металла.

В экспорте приблизительно в 3,5 раза выросли перевозки газосиликатных блоков, металлопроката, утеплителя, примерно в 3 раза — пиломатериалов и бытовой химии. Поставки овощей упали в 1,5 раза.

В Беларусь стали больше везти зерна и семян — почти в 3 раза, безалкогольных напитков — почти в 2, металлопроката и продуктов питания — примерно в 1,5 раза. Больше всего сократились поставки в страну пластика, труб, пиломатериалов и кондитерских изделий — их возить стали меньше в 1,5 раза.

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