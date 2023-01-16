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Погода в СНГ: дождь и мокрый снег в Беларуси, рекордно теплая зима в Армении
16.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В казахстанском Темиртау учащихся более 20 школ перевели на дистанционное обучение – в классах слишком холодно. На местной теплоэлектроцентрали всю ночь не работал один из котлов. О погоде в республике и других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В холода спасатели проводят рейды в частном секторе – проверяют, правильно ли используется отопительное оборудование, и проводят профилактическую работу со студентами строительных колледжей. Объясняют, как устанавливать печи и делать внутреннюю отделку бани, чтобы не было пожара.
Кыргызстан
Беларусь
Армения
На юге страны, в Сюнике – плюс 14, на севере, в Лори – 10 градусов тепла. В столице похожая погода. К концу недели температура воздуха повысится еще больше. По словам синоптикам, норма уже превышена на пять – десять градусов. В последний раз такая теплая зима была в 1955 году. Некоторые ереванские кафе вновь принимают посетителей на открытых террасах. Посетителям предоставляют уличные обогреватели.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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