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Погода в СНГ: дождь и мокрый снег в Беларуси, рекордно теплая зима в Армении

16.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В казахстанском Темиртау учащихся более 20 школ перевели на дистанционное обучение – в классах слишком холодно. На местной теплоэлектроцентрали всю ночь не работал один из котлов. О погоде в республике и других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Суровый мороз ползет на юг Казахстана. В некоторых областях уже до минус 33. Такая стужа – редкость для региона. Арктический холод продержится несколько дней. На севере и востоке страны за погоду отвечает антициклон. Он подбросил новую порцию снега. Усилится ветер, местами низовая метель.

В холода спасатели проводят рейды в частном секторе – проверяют, правильно ли используется отопительное оборудование, и проводят профилактическую работу со студентами строительных колледжей. Объясняют, как устанавливать печи и делать внутреннюю отделку бани, чтобы не было пожара.

Кыргызстан

Морозы в Кыргызстане устанавливают рекорды. В Бишкеке накануне ночью столбики термометров опустились ниже 21 градуса. Такой стужи не было давно. Ну а холоднее всего на востоке страны, в Нарынской области. Ночью там все минус 28. Днем до минус 14. Но мороз не помешал провести турнир по национальной игре кок-бору. В нем приняли участие юные спортсмены от семи до 12 лет.

Беларусь

В Беларуси дождь, местами мокрый снег, гололедица. Температура колеблется от минус трех до плюс пяти градусов. Из-за такого плюса лед на реках тает, а вода поднимается до рекордных отметок. Спасатели сообщают о подтоплениях в восточных регионах страны. Из-за ветра возможны перебои в электроэнергии, а транспортные компании предупредили о возможных задержках общественного транспорта.

Армения

На юге страны, в Сюнике – плюс 14, на севере, в Лори – 10 градусов тепла. В столице похожая погода. К концу недели температура воздуха повысится еще больше. По словам синоптикам, норма уже превышена на пять – десять градусов. В последний раз такая теплая зима была в 1955 году. Некоторые ереванские кафе вновь принимают посетителей на открытых террасах. Посетителям предоставляют уличные обогреватели.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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