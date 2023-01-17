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Горнолыжные центры Беларуси в этом сезоне пользуются особой популярностью

17.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С полной загрузкой в этом сезоне работают горнолыжные центры Беларуси. Среди отдыхающих много туристов из России. Для любителей крутых спусков – приемлемая стоимость проката инвентаря, а для новичков – опытные инструкторы. В этом убедилась корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

«Манжерок», «Шерегеш» или «Красная Поляна»

Какой горнолыжный курорт выбрать для активного отдыха?
Вместо скучного вечера на диване – экстремальный на доске. Освоить сноуборд Дарья мечтала не один год. В этом совпали все факторы: снежная погода, склон недалеко от дома и возможность выбрать инструктора.

«Если бы я была без тренера, я бы точно вышла отсюда с синяками, а так в целом все здорово. Он очень помогал, поддерживал. По его словам, он снял с нас ответственность за страх и мы смогли расслабиться и просто почувствовать склон, доску и снег», – поделилась Дарья.

Инструктор ускоряет процесс обучения. Дети и взрослые чаще катаются на лыжах, молодежь – на сноуборде. Пары занятий будет достаточно, чтобы понять технику. Уверенности добавит опыт.

«Это несложно. Это просто надо почувствовать. Сноуборд не силовой вид спорта. Сноуборд – это про наше тело, про ощущение центра тяжести, про баланс. Своеобразная медитация. Физическая форма, конечно, тоже нужна. Некоторые люди приходят, они самостоятельно без помощи инструктора встать не могут», – рассказал инструктор Алексей.

Этот горнолыжный центр в черте столицы. Склон не слишком крутой, но и не пологий. Одни машины подсыпают снег, другие уплотняют. Как говорят инструкторы, идеальное место для новичков. Поэтому отбоя от посетителей нет. Приезжают и туристы. Нарушить планы может только погода.

«Все было бы идеально, если бы в каникулы, с 25 декабря по 8 января, не было плюс 10. Так было все идеально: зима ранняя, но потом какой-то циклон пришел теплый, непонятный. Но как есть. Тут уже погода правит балом, как говорится», – отметил директор горнолыжного центра Вячеслав Юдин.

У белорусов еще есть время для зимних развлечений. Тем более стоимость приемлемая. Снаряжение можно взять напрокат. В выходные час аренды сноуборда или лыж с ботинками стоит 15 белорусских или 400 российских рублей, а занятие с инструктором – 50 белорусских или 1 300 российских рублей.

Горнолыжные центры покрупнее находятся в окрестностях Минска, не больше 50 километров от белорусской столицы. Склоны там более экстремальные, а туристам предлагают проживание с питанием.



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Теги: Минск
 
 
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