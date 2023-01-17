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Горнолыжные центры Беларуси в этом сезоне пользуются особой популярностью
17.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С полной загрузкой в этом сезоне работают горнолыжные центры Беларуси. Среди отдыхающих много туристов из России. Для любителей крутых спусков – приемлемая стоимость проката инвентаря, а для новичков – опытные инструкторы. В этом убедилась корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«Если бы я была без тренера, я бы точно вышла отсюда с синяками, а так в целом все здорово. Он очень помогал, поддерживал. По его словам, он снял с нас ответственность за страх и мы смогли расслабиться и просто почувствовать склон, доску и снег», – поделилась Дарья.
Инструктор ускоряет процесс обучения. Дети и взрослые чаще катаются на лыжах, молодежь – на сноуборде. Пары занятий будет достаточно, чтобы понять технику. Уверенности добавит опыт.
Этот горнолыжный центр в черте столицы. Склон не слишком крутой, но и не пологий. Одни машины подсыпают снег, другие уплотняют. Как говорят инструкторы, идеальное место для новичков. Поэтому отбоя от посетителей нет. Приезжают и туристы. Нарушить планы может только погода.
У белорусов еще есть время для зимних развлечений. Тем более стоимость приемлемая. Снаряжение можно взять напрокат. В выходные час аренды сноуборда или лыж с ботинками стоит 15 белорусских или 400 российских рублей, а занятие с инструктором – 50 белорусских или 1 300 российских рублей.
Горнолыжные центры покрупнее находятся в окрестностях Минска, не больше 50 километров от белорусской столицы. Склоны там более экстремальные, а туристам предлагают проживание с питанием.
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Посетителей привлекают приемлемая стоимость проката инвентаря и опытные инструкторы.
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