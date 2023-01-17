Погода в СНГ: морозы и метели в Казахстане, оттепель и гололедица в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какая погода прогнозируется во вторник в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане морозы взяли верх и не отступают. Воздушные массы из Арктики не дают прорваться теплу. На юге, востоке и севере страны ночью до минус 28. Местами метель и опасный ветер.

Аномальный холод сковал берег Каспия толстым слоем льда. Это редкое явление. Местные жители делятся в соцсетях видами заледеневшего моря, спешат прогуляться и посмотреть на застывшие волны. В комментариях к фото и видео называют Каспий «страшно красивым».

Кыргызстан

В Бишкеке бодрящий мороз, днем до минус восьми. На дорогах скользко. На востоке страны в Нарынской области ночная температура упала до минус 24. А в Ат-Башинском районе и вовсе температурный провал. На термометрах до минус 45. Школьников перевели на «дистанционку». Учиться из дома они будут до следующей недели.

Таджикистан

В Таджикистане холода временно пошли на спад. В Душанбе солнечно, плюс два. Но каждую ночь заморозки. Поэтому на тротуарах сейчас гололедица. Комитет по чрезвычайным ситуациям просит пешеходов быть внимательнее, а также рекомендует подготовить обувь – наклеить на подошву тканевую изоленту или натереть наждачной бумагой. Передвигаться нужно осторожно, ставя ногу на всю стопу. Если поскользнулись, то сгруппироваться при падении, чтобы смягчить удар. Также людям советуют не приближаться к линиям электропередачи: из-за льда и снега провода могут оборваться.

Азербайджан

В Баку и на Апшеронском полуострове все оттенки серого. Дождь, туман и легкий плюс. Настоящая зима только в горных районах Азербайджана. За несколько дней там выросли большие сугробы. Когда температура сменит минус на плюс, обильное таяние снега приведет к поднятию уровня воды в реках.

Беларусь

Зима совсем сникла в Беларуси. На улице оттепель , до плюс семи. И только мокрый снег напоминает жителям о том, что на календаре январь. Да еще инспекторы предупреждают водителей и пешеходов: на дорогах скользко.

Из-за высоких для зимы температур в страну раньше обычного начали возвращаться перелетные птицы. Так, в Беловежской пуще уже заметили лебедей-шипунов, серых гусей и журавлей. Их ждали к концу февраля.