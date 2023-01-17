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Госдума России ратифицировала соглашение о взаимном признании виз с Беларусью
17.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Госдума в ходе пленарного заседания 17 января ратифицировала соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз. Также документ устанавливает ряд других положений, касающихся въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран, сообщает
Соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Оно направлено на регулирование миграционных процессов на территории двух государств.
Соглашение вступает в силу через 30 дней с момента получения последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. В документе указано, что это произойдет не ранее марта 2023 года.
Ранее сообщалось, что
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Документ может вступить в силу не ранее весны 2023 года.
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