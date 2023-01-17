Госдума России ратифицировала соглашение о взаимном признании виз с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Госдума в ходе пленарного заседания 17 января ратифицировала соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз. Также документ устанавливает ряд других положений, касающихся въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран, сообщает РИА «Новости» .

Соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Оно направлено на регулирование миграционных процессов на территории двух государств.