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Госдума России ратифицировала соглашение о взаимном признании виз с Беларусью

17.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Госдума в ходе пленарного заседания 17 января ратифицировала соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз. Также документ устанавливает ряд других положений, касающихся въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран, сообщает РИА «Новости».

Соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Оно направлено на регулирование миграционных процессов на территории двух государств.

Согласно документу, лица с иностранным гражданством или без гражданства могут «въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом» по территории Беларуси и России на основании визы одной из стран и документа, удостоверяющего личность.

Соглашение вступает в силу через 30 дней с момента получения последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. В документе указано, что это произойдет не ранее марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что в период с апреля по сентябрь 2022 года более четверти миллиона граждан Литвы, Латвии и Польши посетили Беларусь без виз.



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Теги: Минск
 
 
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