«Из-за демографической ямы стоит обратить внимание на сотрудников 45+ и подростков». Что случилось с рынком труда в 2022 году и где искать работников в 2023-м

Источник материала: ProBusiness

В прошлом году рынок труда снова бросало в крайности — то рост резюме, то увеличение количества вакансий. При этом, одними из самых востребованных сотрудников были продавцы, а также рабочий и линейный персонал. Директор сервиса rabota.by Светлана Шапорова подробно рассказала порталу «Про бизнес» о том, что происходило на рынке труда в 2022 году, и поделилась основными тенденциями на 2023-й.

Светлана Шапорова

Директор сервиса rabota.by

Как изменялся спрос на специалистов на протяжении года

— Ушедший год снова принес изменения на рынке труда. С середины первого квартала 2022 года начались перемены: произошло уменьшение количества вакансий, которое достигло своего минимума весной. В апреле-июне их число снизилось чуть более чем на 20%, однако летом ситуация с наймом начала стабилизироваться — и третий квартал завершился ростом количества вакансий. Ближе к концу года активность нанимателей снизилась: отмечалось традиционное для четвертого квартала снижение числа предложений для соискателей.

Ситуацию на рынке труда в 2022 году зачастую сравнивали с обстоятельствами 2020-го, когда весной также количество вакансий снижалось. Однако в ушедшем году снижение их числа не достигло отметки пандемийного года: тогда по итогам апреля-июня количество вакансий уменьшилось на 30%.





По итогам 2022 года наибольшее увеличение количества вакансий в сравнении с 2021 годом произошло в следующих профессиональных областях:

«Начало карьеры, студенты»: +121,0%;

«Домашний персонал»: +106,6%;

«Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты»: +31,4%;

«Транспорт, логистика»: +23,2%;

«Строительство, недвижимость»: +19,1%;

«Административный персонал»: +18,3%.

Если говорить об уменьшении числа предложений, то наибольшему снижению подверглись следующие профессиональные области:

«Автомобильный бизнес»: -52,2%;

«Банки, инвестиции, лизинг»: -44,4%;

«Туризм, гостиницы, рестораны»: -24,0%;

«Информационные технологии, интернет, телеком»: -38,6%;

«Медицина, фармацевтика»: -21,6%.

Какие изменения произошли в структуре вакансий

На протяжении многих лет профессиональная область «Продажи» занимала лидирующую позицию в структуре вакансий по количеству опубликованных, и по итогам 2022 года она сохранила за собой первую строку. За ней в топ-5 вошли такие сферы:

«Начало карьеры, студенты»;

«Рабочий персонал»;

«Транспорт, логистика»;

«Информационные технологии, интернет, телеком».

Стоит отметить, что профобласти «Информационные технологии» не удалось удержать своих позиций, и со второго места она сместилась на пятое в сравнении с 2021 годом.





Также специалисты Исследовательского центра rabota.by проанализировали наиболее популярные специализации на основании опубликованных вакансий в январе-декабре 2022 года. В список вошли:

инженеры;

бухгалтеры;

продавцы-консультанты;

администраторы;

менеджеры по продажам;

разработчики;

грузчики;

менеджеры/специалисты по работе с клиентами;

уборщики помещений;

специалисты по продажам.

Какой опыт работы ждут наниматели

Как и в прошлом году, около половины работодателей ориентированы на поиск специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (48,7%). Специалисты, не имеющие опыта работы, также достаточно востребованы: для них размещено 33,8% вакансий от общего количества на сайте.





Как вели себя соискатели в прошлом году

Если количество вакансий во 2 квартале 2022 года снизилось, то количество резюме увеличилось на 11,4% относительно первого квартала. В летние месяцы был спад соискательской активности, который можно связать и с сезонностью, и с повышенным интересом к поиску работы во втором квартале. Весной многие специалисты хотели подстраховаться и отправлялись на поиски новой работы или искали альтернативную занятость. Таким образом, те, кто хотел, уже создал резюме и вышел на рынок труда весной, и летний период стал временным затишьем. В четвертом квартале соискатели, также как и наниматели, не проявляли большой активности.





В каких сферах соискатели искали работу

Поисками работы в январе-декабре прошлого года активнее всего занимались студенты и молодые специалисты, а также представители профессиональных сфер «Продажи», «Информационные технологии» и «Административный персонал».





По итогам 2022 года наибольшее увеличение количества резюме в сравнении с 2021 годом произошло в профессиональных областях:

«Начало карьеры, студенты»: +59,3%;

«Административный персонал»: +39,2%;

«Маркетинг, реклама, PR»: +33,5%;

«Информационные технологии, интернет, телеком»: +31,7%.

По количеству опубликованных вакансий и резюме в прошлом году лидировали Минск и Брест с Брестской областью.





Что происходило с конкуренцией на рынке труда

Cредняя конкуренция по рынку труда по итогам 2022 года составила около 9 резюме на 1 вакансию. Наибольшая конкуренция была зафиксирована в апреле — 11,2 резюме на одну вакансию.

Конкуренция зависит от профессиональной области и опыта работы соискателя. Высокой для Беларуси считается конкуренция, когда на одну вакансию претендует от шести-семи резюме и выше. Таким образом, по итогам ушедшего года уровень конкуренции был чуть выше среднего.





Самая высокая конкуренция по итогам 2022 года наблюдается среди студентов и начинающих специалистов — более 15 резюме на одну вакансию. Примечательно, что несмотря на активность студентов и молодых специалистов, это одна из немногих профессиональных сфер, в которых показатель конкуренции снизился в сравнении с 2021 годом. Можно предположить, что наниматели готовы предлагать работу специалистам с небольшим опытом или его отсутствием. И для студентов, и для тех, кто решил строить карьеру в новой сфере, появляется дополнительная возможность найти подходящую вакансию.





Сфера информационных технологий: итоги 2022 года

В Беларуси сфера информационных технологий в последние годы играет одну из ключевых ролей в экономике. Поэтому изменения в этом сегменте очень чувствительны. Исследовательский центр rabota.by подробно проанализировал данные именно по ИТ.

Сфера ИТ покинула ТОП-3 в структуре вакансий

На протяжении 9 лет сфера «Информационные технологии» входила в ТОП-3 по количеству размещаемых на сайте rabota.by вакансий. Во 2 квартале 2022 года ИТ-сфера в Беларуси покинула лидирующие позиции и по итогам года расположилось на пятой строчке, составив 11,6% от общего количества вакансий.





В 2022 году в сфере «Информационные технологии» в среднем было ежедневно доступно более 2800 вакансий. Наиболее значительный прирост ИТ-вакансий наблюдался в феврале, и составил +6,6% к январю.

В основном работу предлагали специалистам, имеющим опыт работы от 1 года до 3 лет. Только 11,7% вакансий предназначалось для соискателей без опыта работы в ИТ.





Доля резюме выросла

С апреля по декабрь сфера «Информационные технологии» прочно входила в ТОП-3 по количеству размещенных резюме на сайте rabota.by. По результатам 2022 года сфера расположилась на четвертой строчке, составив 7,6% от общего числа.





Начавшийся в феврале 2022 года рост соискательской активности наблюдался на протяжении всего года, и в сравнении с 2021 годом доля резюме в ИТ увеличилась на 31,7%. Пик пришелся на март и составил +11,9% к февралю.

Конкуренция среди ИТ-специалистов выросла

Впервые за последние 2 года конкуренция в ИТ-сфере выросла. Во 2 квартале 2022 года она составила 6,5 резюме на одну вакансию (против 3 резюме в 1 квартале).

В июле-сентябре, в связи с уменьшением числа вакансий и увеличением количества резюме в профобласти, конкуренция среди ИТ-специалистов продолжила расти и практически сравнялась со среднерыночной — 7,5 резюме на одну вакансию.

По итогам 4 квартала конкуренция составила 8,3 резюме на одну активную вакансию.





Востребованность в ИТ

В 4 квартале 2022 года в ТОП-5 наиболее востребованных позиций на белорусском ИТ-рынке (по данным rabota.by) вошли QA Engineer-ы, PHP-разработчики и системные администраторы.

Также в рейтинг вернулись бизнес-аналитики и проектные менеджеры, потеснив Frontend и Java Developer-ов.





Сервис rabota.by провел опрос в своем канале в Telegram, ориентированном на IT-аудиторию, чтобы выяснить как изменился уровень заработных плат в 2022 году.

Из 131 участника опроса большинство отметили, что их доход либо увеличился (в среднем от 5% до 20%), либо остался без изменений. У 26% респондентов заработные платы сократились.













Прогнозы на 2023 год

Рынок труда, как и другие сферы жизни и бизнеса, подвержен любым изменениям во внешней или внутренней среде. Таким образом, можно выделить некоторые тенденции, которые, скорее всего, не потеряют актуальности в наступившем 2023 году.

Есть вероятность, что последствия влияния внешних факторов на экономику сохранятся, и это будет отражаться на покупательской способности на всех рынках, в том числе и на рынке труда: люди будут продолжать больше откладывать и меньше тратить, что приведет к изменению спроса. Таким образом, компании будут рассматривать создание отдельных рабочих мест в рамках потребностей и избегать массового найма персонала.

Если вернуться к списку наиболее востребованных вакансий по итогам 2022 года, то отметим спрос на «синие воротнички»: инженеров, слесарей, грузчиков и т.д. В структуре вакансий профессиональная область «Рабочий персонал» занимает более 15% от всех опубликованных в прошлом году вакансий на сайте rabota.by. И это не считая вакансий для специалистов без опыта, которых готов обучить наниматель. Специалистов рабочих направлений искали и будут искать работодатели.

Исходя из этого можно предположить, что будет расти спрос на средне-специальное образование у молодежи, на производстве будет развиваться наставничество, а «белые» воротнички периодически будут переквалифицироваться в «синих».

В сфере продаж сохранится спрос на линейный персонал. Наиболее востребованными останутся продавцы-консультанты, кассиры и менеджеры по продажам. Это связано не только с регулярным наймом работников в торговые сети, но и с развитием онлайн-торговли, маркетплейсов, приходом новых брендов на белорусский рынок.

В новом году есть предпосылки для сохранения спроса на такие ИТ-специальности, как тестирование ПО, PHP-разработка, java-разработка и Frontend. Кроме того, сейчас вновь укрепляется спрос на специалистов по анализу данных.

Отток персонала будет сохраняться, и, несмотря на повышение спроса со стороны соискателей, нанимателям будет не хватать откликов на позиции линейного персонала. И все это будет происходить под влиянием демографической «ямы» 90-х годов. Молодых сотрудников на рынке труда больше не станет, поэтому нужно продолжать работу над выстраиванием сотрудничества со специалистами разного возраста, особенно с сотрудниками 45−50+. Делать ставку на привлечение только трудоспособной молодежи — значит лишать свою компанию дополнительных возможностей закрывать вакансии.

Кроме сотрудников старшего возраста можно обратить внимание на работу с подростками. Несмотря на то, что в работе с ними есть определенные юридические особенности, такие сотрудники могут помочь разгрузить ключевых специалистов, выполняя мелкие поручения или другие несложные обязанности. Стоит помнить, что подрастающее поколение достаточно хорошо разбирается в современных технологиях и трендах. Привлечение таких сотрудников может дать новое дыхание в развитии вашего бизнеса.

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