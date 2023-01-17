Лукашенко провел ряд кадровых назначений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нельзя обижать людей – с таким напутствием обратился Александр Лукашенко к новым управленцам. Президент рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на ряд назначений, сообщает «МИР 24».

«Не то, что «ты не понравился, давай я тебя уберу» и прочее. Нам надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов. Если заслуживает, не тянет воз, ну, бездельник, разговаривать нечего. Если человек не дотягивает в чем-то, молодой, ну, поработайте с ним. Он должен дать результат, а просто выбрасывать людей нельзя», – заявил Александр Лукашенко.