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Лукашенко провел ряд кадровых назначений
17.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нельзя обижать людей – с таким напутствием обратился Александр Лукашенко к новым управленцам. Президент рассмотрел кадровые вопросы и дал согласие на ряд назначений, сообщает «МИР 24».
В трех областных вузах сменились ректоры, также произошли
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В трех областных вузах сменились ректоры, также произошли ротации в руководстве министерств и местной вертикали власти.
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