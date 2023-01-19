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Какой праздник сегодня, 19 января

19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

День патологоанатома

19 января в России отмечают День патологоанатома. Праздник посвящен людям, которые выбрали одну из самых необычных профессий. Патологоанатомы не только вскрывают тела с целью установления точной причины смерти, в их обязанности входит прижизненная микроскопическая диагностика биоматериалов пациентов, которые им отправляют онкологи, хирурги, урологи и другие врачи. Рождение патологической анатомии связано с публикацией первого патологоанатомического трактата итальянского врача Антонио Беневьени, описавшего около 200 разных патологий внутренних органов.

День работника службы спасения в Беларуси

19 января в Беларуси спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Организация была создана в 1998 году. Сотрудники Службы спасения работает в местах, пострадавших от стихийных бедствий, экологических катастроф, аварий и пожаров. Помимо этого, спасатели приезжают по вызову при несчастных случаях, когда требуется не только оказать медпомощь, а вызволить кого-то из западни, вынуть из воды либо снять с крыши.

Национальный день попкорна в США

19 января праздник отмечают все любители воздушной кукурузы. По мнению ученых, самые ранние упоминания об этой еде были найдены в Нью-Мексико более 5 600 лет назад. Есть сведения, что первый попкорн был приготовлен путем бросания кукурузных семечек на раскаленные горячие камни над костром. Лопнувшую кукурузу растирали в порошок, а потом смешивали с водой. В Америке попкорн стал популярным в начале прошлого века, это лакомство продавали на улице.

19 января также отмечаются: День рождения Ульяновской области, Всероссийский день учета водоплавающих птиц, День варки зелья, День апельсиновых сказок.

19 января родились:

Австрийский писатель и драматург Густав Майринк (1868 – 1932).

Американский писатель Эдгар Аллан По (1809 – 1849).

Советская детская писательница, поэтесса и переводчица Наталья Кончаловская (1903 – 1988).

Российский музыкант и актер Алексей Воробьев (1988).



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«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.
 
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