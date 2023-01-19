А вы ничего не забыли? Чек-лист отчетов и деклараций по бизнесу за 2022 год

Источник материала: ProBusiness

Пришло время организациям и индивидуальным предпринимателям подвести итоги 2022 года, чтобы предоставить квартальные и годовые налоговые декларации и отчеты. Количество отчетов может напугать даже опытных бизнесменов, а ведь самое главное ничего не упустить. Сдать отчеты нужно в инспекцию Министерства по налогам и сборам, Фонд социальной защиты населения, Белгосстрах и Национальный статистический комитет. Однако сроки подачи документов разные. Начальник отдела аутсорсинга бухгалтерских услуг, налоговый консультант компании FinDep Каролина Савченко помогла «Про бизнес» разобраться, какие есть самые распространенные отчеты и в какие сроки их нужно предоставить ИП и компаниям.

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Каролина Савченко

Начальник отдела аутсорсинга бухгалтерских услуг, налоговый консультант компании FinDep

До 20 января 2023 года должны быть предоставлены следующие отчеты:

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.

О чем необходимо помнить при сдаче данной декларации?

Плательщики НДС, избравшие отчетным периодом НДС календарный квартал, должны проинформировать о принятом решении налоговые органы по месту постановки на учет путем проставления соответствующей отметки в налоговой декларации (расчете) по НДС, представляемой за прошлый налоговый период.

Проставление такой отметки:

должно быть произведено не позднее 20-го января текущего налогового периода;

может быть произведено (аннулировано) после 20-го января текущего налогового периода только однократно, но не позднее 20-го февраля текущего налогового периода путем внесения изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) по НДС за прошлый налоговый период.

При неинформировании налогового органа по месту постановки на учет в установленном порядке, или при информировании с нарушением порядка, плательщики признаются избравшими отчетный период «календарный месяц».

При выборе отчетного периода не забудьте учесть специфику своей деятельности, так как есть категория организаций, имеющих право на возврат НДС из бюджета, например, в связи с применением ставки НДС 0% по экспортным оборотам и 10% при ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) реализации продовольственных товаров и товаров для детей по перечню согласно Приложению 26 Налогового кодекса. Ежемесячный отчетный период по НДС ускоряет срок вычета сумм НДС, уплаченных при приобретении объектов у нерезидентов на территории Беларуси (суммы НДС подлежат вычету в отчетном месяце, следующем после исчисления налога), а также ускоряет срок возврата НДС.

Однако применение данного отчетного периода неудобно для плательщиков, реализующих объекты на условиях последующей оплаты, а также для плательщиков, определяющих момент фактической реализации «по оплате», для них актуально выбрать отчетным периодом квартал.

В декларации по НДС за IV квартал организация обязана заполнить приложения по льготам.

2. Налоговая декларация (расчет) по налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.

Кто предоставляет данную декларацию и что необходимо знать?

Представляется в ИМНС по месту постановки на учет налоговыми агентами — юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, начисляющими и (или) выплачивающими доход.

Налоговым периодом является квартал, на который приходится дата возникновения обязательства по уплате налога на доход.

Для получения освобождения от удержания и перечисления в бюджет налога на доходы или выплаты дохода по пониженным ставкам, установленным международным договором Республики Беларусь по вопросам налогообложения (об избежание двойного налогообложения), иностранная организация самостоятельно или через налогового агента представляет в налоговые органы Республики Беларусь подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в том иностранном государстве, с которым Республика Беларусь имеет действующий для нее международный договор Республики Беларусь по вопросам налогообложения.





3. Налоговая декларация (расчет) налога при упрощенной системе налогообложения

Что учесть при сдаче отчета?

Если вы приняли решение сменить систему налогообложения со следующего года, при предоставлении декларации за IV квартал 2022 года не забудьте проставить отметку об отказе от применения упрощенной системы налогообложения.

Напоминаем, что организаций, которые могут применять упрощенную систему налогообложения, с 2023 года стало меньше. Такой возможности лишились: организации, имеющие один или несколько филиалов, состоящих на учете в налоговых органах;

организации, осуществляющие обмен цифровых знаков (токенов) на иные цифровые знаки (токены), отчуждение цифровых знаков (токенов) за электронные деньги, а также получающие имущество (кроме денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте), если такое получение обусловлено осуществлением операций с цифровыми знаками (токенами) либо их наличием у организации;

доверительные управляющие при доверительном управлении имуществом;

вверители при доверительном управлении имуществом.

У организаций, которые получают от других лиц наличные и (или) безналичные денежные средства, не составляющие их валовую выручку и не являющиеся суммами (выручкой, доходами), не включаемыми ими в валовую выручку, будет установлено право выбора — прекратить применение УСН либо уплачивать налог при УСН исходя из всех сумм поступлений на счет и в кассу, а не только из вознаграждения и дополнительной выгоды. Данный выбор должен быть отражен в учетной политике организации, которая обязательна к предоставлению в налоговые органы.

Такое ограничение коснется, в том числе, организаций, получающих денежные средства:

на основании договоров комиссии, поручения или иных аналогичных гражданско-правовых договоров, договоров транспортной экспедиции либо по договорам, заключенным ими во исполнение таких договоров;

как возмещение (оплату) расходов независимо от даты их осуществления и того, в чьих интересах они осуществлены (в том числе возмещение арендодателю (лизингодателю, наймодателю) расходов;

в связи с участием в расчетах между иными лицами путем получения указанными организациями денежных средств от одного лица и их передачи (перечисления) другому лицу.

В то же время, «упрощенка» получила новую особенность — кассовый принцип.

Также напоминаем, что с 1 января 2023 г. индивидуальные предприниматели полностью утратили право на применение упрощенной системы налогообложения.

4. Расчет по сбору за размещение (распространение) рекламы.

Что же нужно помнить при сдаче данного отчета?

Плательщиками сбора являются юридические лица Республики Беларусь и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь (резидент), являющиеся рекламодателями.

Объектом налогообложения является размещение (распространение) рекламы на территории Республики Беларусь, включая размещение (распространение) рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет в национальном сегменте, а также вне национального сегмента (в том числе в социальных сетях, мессенджерах и др.), если реклама направлена на пользователей (потребителей рекламы), находящихся на территории Республики Беларусь (далее — белорусские потребители рекламы). Объект налогообложения образуется только, если размещение (распространение) оказываются на основании возмездного договора.

Базой для начисления сбора является стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по размещению (распространению) рекламы без НДС.





Не являются объектами налогообложения:

производство рекламы,

развитие интернет-сайта,

хостинг,

размещение (распространение) рекламы о себе в своем аккаунте,

размещение вакансии в случае отсутствия привлечения внимания к объекту рекламирования,

формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке.

5. Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль

Кому же нужно сдавать налоговую декларацию по налогу на прибыль в срок до 20 января 2023 года?

Декларацию необходимо предоставить плательщикам, начислившим дивиденды в декабре 2022 года.

В налоговой декларации необходимо заполнить часть III «Расчет суммы налога на прибыль с дивидендов».

6. Налоговая декларация (расчет) налогового агента по подоходному налогу с физических лиц

На что обращает внимание ИМНС при проверке данной налоговой декларации?

ИМНС контролирует процент изъятия подоходного налога от фонда оплаты труда. В случае изъятия подоходного налога менее 7% в большинстве случаев инспекторы налоговых органов рекомендуют писать разъяснения. Также обращают внимание на расчет среднесписочной численности сотрудников: для индивидуальных предпринимателей и организаций данный показатель рассчитывается по-разному. Организациям необходимо рассчитывать среднесписочную численность и указывать данные с двумя знаками после запятой, а вот индивидуальным предпринимателям необходимо указывать количество физических лиц, привлеченных к осуществлению предпринимательской деятельности на основании трудовых, гражданско-правовых договоров и данные заполняются в целых числах.

7. Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса)

На что обратить внимание?

Индивидуальные предприниматели могут относить к расходам только те, которые документально подтверждены и относятся к предпринимательской деятельности.

Можно учесть в расходах:

аренду,

коммунальные платежи,

расходы на создание веб-сайта,

оплату труда наёмных работников и отчисления за них в ФСЗН,

Белгосстрах и удерживаемый подоходный налог,

топливо (если используется автомобиль),

комиссии банка, в том числе и за вывод личного дохода индивидуального предпринимателя,

расходы на рекламу, услуги связи, материалы, которые непосредственно используются для создания продукции,

амортизацию ОС и НМА. и пр.

Обращаем ваше внимание, что такие расходы как взносы в ФСЗН индивидуального предпринимателя за себя не учитываются в расходах.

Предприниматели имеют право определить для себя учитывать расходы или воспользоваться правом вычета в размере 20% от своих доходов. Выбор возможно сделать в начале года и пользоваться им необходимо в течение всего года. Так же есть право выбора учета момента фактической реализации выручки «по оплате» или «по отгрузке», что также нужно отразить в налоговой декларации.

С 1 января 2023 года увеличена ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей и нотариусов до 20%.

Мы рассказали про самые часто встречающиеся у организаций и индивидуальных предпринимателей налоговые декларации, но обращаем внимание, что перечень налоговых отчетов на этом не заканчивается и включает в себя: — налоговую декларацию (расчет) по акцизам; — налоговую декларацию (расчет) по экологическому налогу; — налоговую декларацию (расчет) по налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов; — налоговую декларацию (расчет) по оффшорному сбору; — налоговую декларацию (расчет) по утилизационному сбору и др.

Отчеты по ФСЗН и страхованию

До 20 января 2023 года необходимо предоставить в ФСЗН: 4-фонд (отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь). Обратите внимание, что в отчете за январь-декабрь 2022 года коммерческим организациям необходимо заполнить стр. 3 и отразить среднюю численность работников.

До 25 января 2023 года необходимо предоставить отчет в Белгосстрах о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за январь-декабрь 2022 года Отчет предоставляется один раз в год.

Напоминаем о том, что не позднее 25 января 2023 года необходимо уплатить страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные за 4 квартал 2022 года.

До 31 января 2023 года необходимо подать форму ПУ-3 в ФСЗН за IV квартал 2022 года.

Она предоставляется коммерческими организация и индивидуальными предпринимателями за наемных сотрудников и лиц, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.

Прежде чем подавать формы ПУ-3, необходимо:

представить отчет 4-фонд за январь-декабрь 2022 года;

заплатить взносы в ФСЗН за отчетный период.

Для индивидуальных предпринимателей срок подачи формы ПУ-3 в отношении себя как физического лица за 2022 год — не позднее 31 марта 2023 года. А вот оплатить взносы они обязаны до 1 марта 2023 года.

Минимальный размер взносов в ФСЗН за 2022 год за 12 месяцев для ИП составляет 2 006,59 руб.

Обратите внимание, что в добровольном порядке имеют право оплачивать взносы ИП, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:

состоят в трудовых отношениях, отношениях, основанных на членстве (участии) в юридических лицах любых организационно-правовых форм;

являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии с законодательством уплачиваются обязательные страховые взносы;

являются получателями пенсий;

имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

получают общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования.

До 31 января 2023 года предоставляются отчеты:

1. Форма отчета «Информация о выполнении производителями и поставщиками в отчетном периоде обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки».

Не многие знают о существовании данной формы отчета и приходят в недоумение, когда получают письмо от Оператора вторичных материальных ресурсов об обязанности его предоставления.

Кто же обязан предоставлять данный отчет?

Субъекты хозяйствования, осуществляющие производство или ввоз отдельных товаров (упаковки), должны обеспечивать сбор, обезвреживание и (или) использование образующихся от них отходов.





Эту обязанность можно исполнить самостоятельно, применив собственную систему сбора отходов. Если же такой системы нет, нужно заключить соответствующий договор с ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» подавать отчет и внести ему плату.

Если сумма платы нарастающим итогом составляет меньше 1 базовой величины, то, ее можно вносить раз в год. Это нужно сделать не позже 31 января следующего календарного года.

2. Налоговая декларация (расчетов), сведений, уведомлений и уплаты земельного налога

Какие изменения произошли?

Ранее в срок до 20 февраля необходимо было предоставлять налоговую декларацию по земельному налогу, но с 2023 года для плательщиков-организаций начинает применяться система префайлинга по земельному налогу, то есть предварительное заполнение налоговой декларации (расчета) по земельному налогу налоговым органом на основании имеющихся в налоговых органах сведений.

В связи с этим установлено следующее:

отменена для плательщиков-организаций обязанность по представлению ими налоговых деклараций (расчетов) по земельному налогу в налоговый орган в феврале отчетного года (т.е. налоговая декларация (расчет) по земельному налогу за 2023 год в налоговый орган в 2023 году не представляется, за исключением случаев ликвидации, реорганизации организаций, при которых декларация представляется в порядке, установленном статьями 44 и 45 НК);

налоговый орган по истечении налогового периода, т.е. в 2024 году, на основании имеющихся у него сведений будет производить предварительное заполнение налоговой декларации (расчета) по земельному налогу за прошедший год, то есть за 2023 год, и направлять ее 30 января 2024 г. плательщикам-организациям для подписания электронной цифровой подписью и представления такой налоговой декларации (при необходимости с внесенными изменениями и (или) дополнениями) в налоговый орган не позднее 20 февраля 2024 года;

в течение 2023 года устанавливается обязанность уплаты организациями авансовых платежей по земельному налогу по срокам не позднее 22 февраля, 22 мая, 22 августа и 22 ноября.

Размер авансовых платежей определяется плательщиками-организациями (за исключением уполномоченных лиц, указанных в части второй пункта 12 статьи 243 НК, по обязательствам организаций, указанных в части первой пункта 12 статьи 243 НК, при отсутствии у таких организаций органов управления) в размере ¼ суммы земельного налога, исчисленного за предыдущий налоговый период, проиндексированной с применением прогнозных индексов роста потребительских цен на текущий налоговый период.

До 20 февраля 2023 года предоставляется:

Налоговая декларация (расчетов) по транспортному налогу с организаций

Нужно ли вам сдавать отчет?

Налоговая декларация предоставляется организациями за транспортные средства, зарегистрированные в ГАИ вне зависимости от участия их в дорожном движении. За отдельные транспортные средства налог не взимается. К ним относятся, в частности:

электромобили (категории M1, M1G) — они не облагаются налогом до 31 декабря 2025 года;

транспортные средства, выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска, которых отсутствуют;

транспортные средства, используемые для оказания медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи;

транспортные средства, выбывшие у собственника (владельца) в результате противоправных действий третьих лиц.

В течение 2022 года производились авансовые платежи транспортного налога за I — III квартал 2022 г., а уплата за IV квартал должна быть произведена не позднее 22.02.2023 г. Если суммы авансовых платежей оказались больше исчисленного по итогам года налога, они признаются излишне уплаченными суммами, которые организации вправе зачесть или вернуть в порядке, установленном статьей 66 Налогового кодекса Республики Беларусь.

До 20 марта 2023 года предоставляются:

1. Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль.

На что стоит обратить внимание и отобразить в декларации 4 квартала 2022 года?

Именно в IV квартале плательщики отображают данные по убыткам, на которые плательщик имеет право уменьшить налоговую базу. Следовательно, если у вас имеется налог к уплате, то вы можете уменьшить его за счет перенесенных убытков за прошлые налоговые периоды.

В этом отчетном периоде определятся коэффициент капитализации в отношении контролируемой задолженности. Это существенно может поменять сумму принятых затрат. Данный коэффициент по сделкам с организациями указывается в части «Другие сведения» декларации.

У организаций есть право отражать курсовые разницы в последнем отчетном периоде соответствующего календарного года, если вы принимали такое решение, то отразите их.

Обратите внимание, что IV квартал — это время подведения итогов по использованным льготам, поэтому заполняется раздел «Сведения о размере и составе использованных льгот», но есть особенность при применении льгот, предоставленных в связи с заключением с Республикой Беларусь инвестиционного договора, такие данные отображаются в каждой налоговой декларации.

Предварительным этапом, перед подачей декларации налога на прибыль за IV квартал 2022 года, был авансовый платеж, который уплачивался до 22 декабря 2022 года в размере двух третей суммы налога на прибыль за III квартал 2022 года. Именно такой подход позволил налоговым органам дать передышку бухгалтерам и время на закрытие года и предоставить декларацию до 20 марта 2023 года, а доплатить налог до 22 марта 2023 года.

С 2023 года период накопленных убытков, которые можно переносить на прибыль, сократился до 5 лет.

Отчеты по статистике

Также не стоит забывать о предоставлении отчетов в Национальный статистический комитет. В зависимости от вида деятельности организации перечень отчетов может быть очень разнообразен.

Но обращаем ваше внимание, что вновь зарегистрированные в 2022 году организации обязаны предоставить отчет 1-мп (микро) к 1 февраля 2023 года.

Для организаций, которые зарегистрированы ранее 2022 года, предоставление отчета является выборочным. На сайте комитета есть их перечень.

Бухгалтерская отчетность

Заключительным этапом отчетного периода является предоставление в налоговые органы годовой бухгалтерской отчетности — это бухгалтерский баланс со всеми приложениями и примечанием к балансу. Это необходимо сделать до 31 марта 2023 года

Обязанность по предоставлению возникает у организаций, ведущих бухгалтерский учет.

Отсутствие деятельности не освобождает от сдачи годовой бухгалтерской отчетности.

Также хотим напомнить, что вместе с годовой бухгалтерской отчетностью в налоговые органы необходимо предоставить положение об учетной политике организации на 2023 год.

Не забудьте, что с 2023 года вновь созданные в текущем году организации представляют в налоговый орган положение об учетной политике на текущий налоговый период не позднее 20-ти рабочих дней со дня их создания.

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