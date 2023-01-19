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А вы ничего не забыли? Чек-лист отчетов и деклараций по бизнесу за 2022 год
19.01.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Пришло время организациям и индивидуальным предпринимателям подвести итоги 2022 года, чтобы предоставить квартальные и годовые налоговые декларации и отчеты. Количество отчетов может напугать даже опытных бизнесменов, а ведь самое главное ничего не упустить. Сдать отчеты нужно в инспекцию Министерства по налогам и сборам, Фонд социальной защиты населения, Белгосстрах и Национальный статистический комитет. Однако сроки подачи документов разные. Начальник отдела аутсорсинга бухгалтерских услуг, налоговый консультант компании FinDep Каролина Савченко помогла «Про бизнес» разобраться, какие есть самые распространенные отчеты и в какие сроки их нужно предоставить ИП и компаниям.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ
До 20 января 2023 года должны быть предоставлены следующие отчеты:
1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
О чем необходимо помнить при сдаче данной декларации?
Плательщики НДС, избравшие отчетным периодом НДС календарный квартал, должны проинформировать о принятом решении налоговые органы по месту постановки на учет путем проставления соответствующей отметки в налоговой декларации (расчете) по НДС, представляемой за прошлый налоговый период.
Проставление такой отметки:
При выборе отчетного периода не забудьте учесть специфику своей деятельности, так как есть категория организаций, имеющих право на возврат НДС из бюджета, например, в связи с применением ставки НДС 0% по экспортным оборотам и 10% при ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) реализации продовольственных товаров и товаров для детей по перечню согласно Приложению 26 Налогового кодекса. Ежемесячный отчетный период по НДС ускоряет срок вычета сумм НДС, уплаченных при приобретении объектов у нерезидентов на территории Беларуси (суммы НДС подлежат вычету в отчетном месяце, следующем после исчисления налога), а также ускоряет срок возврата НДС.
Однако применение данного отчетного периода неудобно для плательщиков, реализующих объекты на условиях последующей оплаты, а также для плательщиков, определяющих момент фактической реализации «по оплате», для них актуально выбрать отчетным периодом квартал.
2. Налоговая декларация (расчет) по налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.
Кто предоставляет данную декларацию и что необходимо знать?
Представляется в ИМНС по месту постановки на учет налоговыми агентами — юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, начисляющими и (или) выплачивающими доход.
Налоговым периодом является квартал, на который приходится дата возникновения обязательства по уплате налога на доход.
Для получения освобождения от удержания и перечисления в бюджет налога на доходы или выплаты дохода по пониженным ставкам, установленным международным договором Республики Беларусь по вопросам налогообложения (об избежание двойного налогообложения), иностранная организация самостоятельно или через налогового агента представляет в налоговые органы Республики Беларусь подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в том иностранном государстве, с которым Республика Беларусь имеет действующий для нее международный договор Республики Беларусь по вопросам налогообложения.
3. Налоговая декларация (расчет) налога при упрощенной системе налогообложения
Что учесть при сдаче отчета?
Если вы приняли решение сменить систему налогообложения со следующего года, при предоставлении декларации за IV квартал 2022 года не забудьте проставить отметку об отказе от применения упрощенной системы налогообложения.
У организаций, которые получают от других лиц наличные и (или) безналичные денежные средства, не составляющие их валовую выручку и не являющиеся суммами (выручкой, доходами), не включаемыми ими в валовую выручку, будет установлено право выбора — прекратить применение УСН либо уплачивать налог при УСН исходя из всех сумм поступлений на счет и в кассу, а не только из вознаграждения и дополнительной выгоды. Данный выбор должен быть отражен в учетной политике организации, которая обязательна к предоставлению в налоговые органы.
Такое ограничение коснется, в том числе, организаций, получающих денежные средства:
В то же время, «упрощенка» получила новую особенность — кассовый принцип.
4. Расчет по сбору за размещение (распространение) рекламы.
Что же нужно помнить при сдаче данного отчета?
Плательщиками сбора являются юридические лица Республики Беларусь и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь (резидент), являющиеся рекламодателями.
Объектом налогообложения является размещение (распространение) рекламы на территории Республики Беларусь, включая размещение (распространение) рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет в национальном сегменте, а также вне национального сегмента (в том числе в социальных сетях, мессенджерах и др.), если реклама направлена на пользователей (потребителей рекламы), находящихся на территории Республики Беларусь (далее — белорусские потребители рекламы). Объект налогообложения образуется только, если размещение (распространение) оказываются на основании возмездного договора.
Базой для начисления сбора является стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по размещению (распространению) рекламы без НДС.
Не являются объектами налогообложения:
5. Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль
Кому же нужно сдавать налоговую декларацию по налогу на прибыль в срок до 20 января 2023 года?
Декларацию необходимо предоставить плательщикам, начислившим дивиденды в декабре 2022 года.
В налоговой декларации необходимо заполнить часть III «Расчет суммы налога на прибыль с дивидендов».
6. Налоговая декларация (расчет) налогового агента по подоходному налогу с физических лиц
На что обращает внимание ИМНС при проверке данной налоговой декларации?
ИМНС контролирует процент изъятия подоходного налога от фонда оплаты труда. В случае изъятия подоходного налога менее 7% в большинстве случаев инспекторы налоговых органов рекомендуют писать разъяснения. Также обращают внимание на расчет среднесписочной численности сотрудников: для индивидуальных предпринимателей и организаций данный показатель рассчитывается по-разному. Организациям необходимо рассчитывать среднесписочную численность и указывать данные с двумя знаками после запятой, а вот индивидуальным предпринимателям необходимо указывать количество физических лиц, привлеченных к осуществлению предпринимательской деятельности на основании трудовых, гражданско-правовых договоров и данные заполняются в целых числах.
7. Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса)
На что обратить внимание?
Индивидуальные предприниматели могут относить к расходам только те, которые документально подтверждены и относятся к предпринимательской деятельности.
Можно учесть в расходах:
Предприниматели имеют право определить для себя учитывать расходы или воспользоваться правом вычета в размере 20% от своих доходов. Выбор возможно сделать в начале года и пользоваться им необходимо в течение всего года. Так же есть право выбора учета момента фактической реализации выручки «по оплате» или «по отгрузке», что также нужно отразить в налоговой декларации.
С 1 января 2023 года увеличена ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей и нотариусов до 20%.
Отчеты по ФСЗН и страхованию
До 20 января 2023 года необходимо предоставить в ФСЗН: 4-фонд (отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь). Обратите внимание, что в отчете за январь-декабрь 2022 года коммерческим организациям необходимо заполнить стр. 3 и отразить среднюю численность работников.
До 25 января 2023 года необходимо предоставить отчет в Белгосстрах о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за январь-декабрь 2022 года Отчет предоставляется один раз в год.
До 31 января 2023 года необходимо подать форму ПУ-3 в ФСЗН за IV квартал 2022 года.
Прежде чем подавать формы ПУ-3, необходимо:
Для индивидуальных предпринимателей срок подачи формы ПУ-3 в отношении себя как физического лица за 2022 год — не позднее 31 марта 2023 года. А вот оплатить взносы они обязаны до 1 марта 2023 года.
Обратите внимание, что в добровольном порядке имеют право оплачивать взносы ИП, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:
До 31 января 2023 года предоставляются отчеты:
1. Форма отчета «Информация о выполнении производителями и поставщиками в отчетном периоде обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки».
Не многие знают о существовании данной формы отчета и приходят в недоумение, когда получают письмо от Оператора вторичных материальных ресурсов об обязанности его предоставления.
Кто же обязан предоставлять данный отчет?
Субъекты хозяйствования, осуществляющие производство или ввоз отдельных товаров (упаковки), должны обеспечивать сбор, обезвреживание и (или) использование образующихся от них отходов.
Эту обязанность можно исполнить самостоятельно, применив собственную систему сбора отходов. Если же такой системы нет, нужно заключить соответствующий договор с ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» подавать отчет и внести ему плату.
Если сумма платы нарастающим итогом составляет меньше 1 базовой величины, то, ее можно вносить раз в год. Это нужно сделать не позже 31 января следующего календарного года.
2. Налоговая декларация (расчетов), сведений, уведомлений и уплаты земельного налога
Какие изменения произошли?
Ранее в срок до 20 февраля необходимо было предоставлять налоговую декларацию по земельному налогу, но с 2023 года для плательщиков-организаций начинает применяться система префайлинга по земельному налогу, то есть предварительное заполнение налоговой декларации (расчета) по земельному налогу налоговым органом на основании имеющихся в налоговых органах сведений.
В связи с этим установлено следующее:
Размер авансовых платежей определяется плательщиками-организациями (за исключением уполномоченных лиц, указанных в части второй пункта 12 статьи 243 НК, по обязательствам организаций, указанных в части первой пункта 12 статьи 243 НК, при отсутствии у таких организаций органов управления) в размере ¼ суммы земельного налога, исчисленного за предыдущий налоговый период, проиндексированной с применением прогнозных индексов роста потребительских цен на текущий налоговый период.
До 20 февраля 2023 года предоставляется:
Налоговая декларация (расчетов) по транспортному налогу с организаций
Нужно ли вам сдавать отчет?
Налоговая декларация предоставляется организациями за транспортные средства, зарегистрированные в ГАИ вне зависимости от участия их в дорожном движении. За отдельные транспортные средства налог не взимается. К ним относятся, в частности:
До 20 марта 2023 года предоставляются:
1. Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль.
На что стоит обратить внимание и отобразить в декларации 4 квартала 2022 года?
Именно в IV квартале плательщики отображают данные по убыткам, на которые плательщик имеет право уменьшить налоговую базу. Следовательно, если у вас имеется налог к уплате, то вы можете уменьшить его за счет перенесенных убытков за прошлые налоговые периоды.
В этом отчетном периоде определятся коэффициент капитализации в отношении контролируемой задолженности. Это существенно может поменять сумму принятых затрат. Данный коэффициент по сделкам с организациями указывается в части «Другие сведения» декларации.
Обратите внимание, что IV квартал — это время подведения итогов по использованным льготам, поэтому заполняется раздел «Сведения о размере и составе использованных льгот», но есть особенность при применении льгот, предоставленных в связи с заключением с Республикой Беларусь инвестиционного договора, такие данные отображаются в каждой налоговой декларации.
С 2023 года период накопленных убытков, которые можно переносить на прибыль, сократился до 5 лет.
Отчеты по статистике
Также не стоит забывать о предоставлении отчетов в Национальный статистический комитет. В зависимости от вида деятельности организации перечень отчетов может быть очень разнообразен.
Но обращаем ваше внимание, что вновь зарегистрированные в 2022 году организации обязаны предоставить отчет 1-мп (микро) к 1 февраля 2023 года.
Для организаций, которые зарегистрированы ранее 2022 года, предоставление отчета является выборочным. На сайте комитета есть их перечень.
Бухгалтерская отчетность
Заключительным этапом отчетного периода является предоставление в налоговые органы годовой бухгалтерской отчетности — это бухгалтерский баланс со всеми приложениями и примечанием к балансу. Это необходимо сделать до 31 марта 2023 года
Обязанность по предоставлению возникает у организаций, ведущих бухгалтерский учет.
Также хотим напомнить, что вместе с годовой бухгалтерской отчетностью в налоговые органы необходимо предоставить положение об учетной политике организации на 2023 год.
Не забудьте, что с 2023 года вновь созданные в текущем году организации представляют в налоговый орган положение об учетной политике на текущий налоговый период не позднее 20-ти рабочих дней со дня их создания.
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Пришло время организациям и индивидуальным предпринимателям подвести итоги 2022 года, чтобы предоставить квартальные и годовые налоговые декларации и отчеты....
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