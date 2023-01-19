4 мотивирующие документалки, которые зарядят на продуктивный 2023 год

Источник материала: ProBusiness





Реальные истории успехов и достижений отлично мотивируют развивать собственный бизнес и достигать новых высот. Поэтому в начале 2023 года мы вместе с видеосервисом VOKA составили подборку из нескольких отличных документалок, которые нас впечатлили, а вас, уверены, зарядят на новые свершения.





Как забраться на вершину мира, но не потерять при этом страсть и энтузиазм? Как раз об этом и рассказываем новый документальный сериал от HBO. Речь идет о легендарном британском предпринимателе Ричарде Брэнсоне, который известен как основатель корпорации Virgin Group, в которую входит порядка 400 компаний разного профиля. Его состояние оценивается в $ 5 млрд. Кроме завидной бизнес-жилки Брэнсон знаменит еще и потому, что в возрасте 70 лет совершил полет к нижней границе космоса и стал первым Space-туристом.

Сериал рассказывает, как бизнесмен добился такого успеха. Начинал он как издатель небольшого студенческого журнала — и это всего в 16 лет! Через год он уже управлял благотворительной организацией, а затем увлекся звукозаписывающим делом. Теперь же он является основателем огромной корпорации.

HBO создали сериал о бизнес-путешествии длиной в целую жизнь. В сериал включили множество интервью с членами семьи предпринимателя, его друзьями и деловыми партнерами. Это позволяет узнать о Брэнсоне не только с точки зрения деловой хватки, но и как обычного человека со своими слабостями и сложностями характера. Кроме того, в распоряжение документалистов попали редкие архивные видеозаписи, которые позволяют взглянуть на Брэнсона в атмосфере повседневных забот.

Сериал будет интересен опытным бизнесменам, которые давно в своем деле, так как он рассказывает о поиске все новых и новых интересов и источников вдохновения. Даже когда кажется, что все уже освоено и исследовано, остается место для открытий и неожиданных граней.

Документалка также будет полезна и тем, кто только начинает свое дело и сталкивается с первыми трудностями, совершает ошибки и ищет поддержки. История Брэнсона как раз показывает, что большие достижения делаются маленькими шагами, каждый из которых имеет значение.





Что может быть более вдохновляющим, чем классическая история успеха? Обычный мальчик из беднейшего района Нью-Йорка смог стать миллиардером, имя которого вызывает ужас у конкурентов. Еще одна захватывающая документалка от HBO, которая рассказывает об американском предпринимателе и финансисте Карле Айкане, которого еще называют «одиноким волком с Уолл-стрит». Его состояние оценивается примерно в $ 24,5 млрд, в 2014 году он занимал 25-е место в списке Forbes. Свой путь на Уолл-стрит Айкан начал в 1961 году, когда пришел стажером в фирму Dreyfus & Company. Уже через несколько лет парень открыл собственную брокерскую компанию, которая и принесла ему невероятный успех.

Несмотря на то, что бизнес Айкана полностью легальный, у многих коллег методы его работы вызывают негодование. Он знаменит своей жесткостью и смертельной хваткой в переговорах. За это его побаиваются и недолюбливают конкуренты, но этим же и восхищаются. О нраве Айкана хорошо говорит его же цитата: «Оппоненты знают, что я не блефую. Иногда неизвестно, нажмут ли так называемые корпоративные шантажисты на курок. Но о нас все знают: если что, мы точно будем стрелять».

В фильме черты характера миллиардера раскрываются через интервью с членами семьи и другими именитыми финансистами, которые имели дело с Айконом в работе. Его считают одиночкой и довольно неуживчивым человеком. В его копилке громкий развод с судебной тяжбой, растянувшейся на несколько лет, манипуляции и жесткие игры на падениях и взлетах акций и даже открытые «войны» за доли крупнейших мировых компаний.

Такая захватывающая история точно не оставит равнодушным ни одного предпринимателя. Она не только о том, как с помощью бизнес-хватки завоевывать место под солнцем, но и о том, как использовать свои достижения во благо.





Документальный фильм HBO об американском предпринимателе и инвесторе Уоррене Баффете, состояние которого, по данным Forbes, в 2022 году оценивалось в $ 104,4 млрд. В бизнес-среде США он известен под прозвищами «Провидец» и «Волшебник из Омахи». При этом многие, кто знаком с Баффетом, называют его удивительно скромным человеком — он до сих пор живет в доме, который купил около 50 лет назад, сам добирается в офис своей компании, несмотря на преклонный возраст, и считается одним из крупнейших благотворителей в истории человечества.

Баффет управляет Berkshire Hathaway — известной американской холдинговой компанией. В бизнес-среде он знаменит особым сдержанным подходом в ведении дел. В одном из интервью Баффет рассказал, что по своей натуре очень бережлив и именно это помогает ему быть успешным: «Цена — это то, что ты платишь, а ценность — то, что ты получаешь. Неважно, говорим мы о носках или об акциях, я люблю покупать тогда, когда цена максимально низка. Лучше купить невероятную компанию по обычной цене, чем обычную компанию по невероятной цене».

В документалке от HBO представлены редкие домашние записи и семейные фотографии, архивные съемки и интервью с семьей и друзьями Уоррена Баффета. Режиссер фильма Питер Кунхардт не скрывает, что сам вдохновляется личностью своего героя: «Я часто показывал так называемых нравственных лидеров, и Уоррен всецело к ним принадлежит. Не будучи политиком, он задал стране правильное направление в смутные времена».





Кто сказал, что мотивируют только истории оглушительного успеха? Действовать стимулируют и громкие провалы. Как раз такой и раскрывает для зрителей документальный фильм Алекс Гибни. Он рассказывает историю медицинского стартапа, обернувшегося мыльным пузырем. Есть и художественный сериал, основанный на этой истории — «Выбывшая».

Речь о компании Theranos, которую основала Элизабет Холмс. Некоторое время ее идея считалась одной из самых перспективных для инвестиций, поэтому многие называли бизнесвумен будущим Стивом Джобсом. По задумке Элизабет, ее компания должна была создать устройство, которое способно было выполнять полный анализ состояния пациента лишь по одной капле крови. Свою идею девушка ярко преподносила инвесторам и сумела заинтересовать даже таких известных персон, как Руперт Мердок и Джеймс Мэттис. К 2014 году компанию Элизабет оценивали в $ 9 млрд.

Но уже через два года Theranos была объявлена банкротом. Оказалось, что данные, которые демонстрировались инвесторам, не соответствовали действительности, а прототип устройства не выполнял свои функции. Скандал вокруг этой истории оказался чрезвычайным для всей индустрии высоких технологий. Общественность негодовала: как возможен подобный обман в эпоху, когда все данные можно проанализировать и сотни раз перепроверить.

Эта история полезна для предпринимателей — еще раз напоминает, что контрагентов, партнеров и тем более стартапы стоит тщательно проверять, прежде чем начинать сотрудничество. А если вы сами запускаете что-то новенькое — учитесь на чужих ошибках.

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