Беларусь ратифицировала договор с Россией по косвенным налогам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, тем самым завершив процедуру ратификации Минском этого международного документа. Закон опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

Соответствующий проект закона был принят нижней и верхней палатами белорусского парламента 20 и 21 декабря 2022 года соответственно.

«Ратифицировать договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанный в Москве 3 октября 2022 года», – гласит текст закона.