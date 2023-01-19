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Беларусь ратифицировала договор с Россией по косвенным налогам

19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, тем самым завершив процедуру ратификации Минском этого международного документа. Закон опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

Соответствующий проект закона был принят нижней и верхней палатами белорусского парламента 20 и 21 декабря 2022 года соответственно.

«Ратифицировать договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанный в Москве 3 октября 2022 года», – гласит текст закона.

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»
Документом поручается правительству Беларуси принять меры по приведению законодательства страны в соответствие с положениями договора и иные меры, необходимые для реализации положений документа.

Российская сторона завершила ратификацию договора в конце прошлого года – соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

Договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Беларусью был подписан 3 октября министрами финансов России и Беларуси Антоном Силуановым и Юрием Селиверстовым по итогам переговоров глав правительств двух стран. Документ разработан в рамках реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Беларуси и России и сотрудничеству в таможенной сфере.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания 17 января ратифицировала соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз. Также документ устанавливает ряд других положений, касающихся въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран.



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Соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко.
 
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