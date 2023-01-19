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Беларусь ратифицировала договор с Россией по косвенным налогам
19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, тем самым завершив процедуру ратификации Минском этого международного документа. Закон опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
Соответствующий проект закона был принят нижней и верхней палатами белорусского парламента 20 и 21 декабря 2022 года соответственно.
Российская сторона завершила ратификацию договора в конце прошлого года – соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.
Договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Беларусью был подписан 3 октября министрами финансов России и Беларуси Антоном Силуановым и Юрием Селиверстовым
Ранее Госдума в ходе пленарного заседания 17 января
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Соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко.
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